Primul foraj adânc într-un lac subglaciar

China a atins adâncimea de 3.413 metri în calota glaciară a Antarcticii. Ministerul Resurselor Naturale a anunțat marți, 7 aprilie 2026, că forajul a fost realizat cu un sistem avansat pe bază de apă fierbinte pentru a permite accesul la lacurile subglaciare.

Astfel, a fost marcată o premieră în cadrul celei de-a 42-a expediții antarctice, finalizând duminică primul foraj adânc într-un lac subglaciar. Testul a fost efectuat în Antarctica de Est, în proximitatea bazei de cercetare Kunlun, potrivit Agerpres.

Tehnologia de foraj cu apă fierbinte utilizează jeturi de înaltă presiune la temperaturi ridicate pentru a topi gheața. Această metodă permite crearea unor canale de acces fără a introduce substanțe externe, protejând astfel ecosistemele subglaciare – izolate de milioane de ani – împotriva riscului de contaminare.

Esențial pentru studiul climei și al vieții în medii extreme, acest tip de foraj deschide calea către colectarea probelor de sedimente și apă în condiții de maximă siguranță, ajutând la descifrarea registrelor climatice antice ale Pământului.

Calota glaciară de peste 3 km grosime a fost perforată

Cercetătorii au perforat calota glaciară de peste 3 km grosime, stabilind un punct de observație permanent sub gheață. Succesul misiunii a fost asigurat de inovații tehnice majore care au permis controlul contaminării și funcționarea echipamentelor la adâncimi și temperaturi record.

Lansată în noiembrie 2025, cea de-a 42-a Expediție antarctică a Chinei marchează o nouă etapă în ambițiile Beijingului.

Pe parcursul următoarelor luni, cercetătorii se vor concentra pe dezvoltarea infrastructurii de explorare și pe aprofundarea studiilor despre impactul climatic și biodiversitatea unică a Antarcticii.

Noua adâncime atinsă de expediția chineză depășește pragul de 2.540 de metri stabilit anterior la Polul Sud de proiectul IceCube.

Agenția Xinhua notează că forajul cu apă fierbinte oferă avantaje majore de viteză și puritate față de metodele tradiționale, însă implementarea sa devine extrem de complexă la adâncimi atât de mari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE