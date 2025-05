Imitațiile rețetei originale au inundat supermarketurile din întreaga lume

O tabletă decadentă din ciocolată cu lapte, umplută cu cremă mătăsoasă de fistic, tahini și bucăți crocante de aluat knafeh, ciocolata originală din Dubai a fost lansată de FIX Dessert Chocolatier, cu sediul în Dubai, în 2022, când fondatoarea sa britanico-egipteană, Sarah Hamouda, a simțit nevoia de a crea ceva unic pentru a-și satisface poftele de knafeh și fistic în timpul sarcinii. FIX și-a numit creația „Can’t Get Knafeh Of It”.

Prim-plan cu fisticul verde din interiorul ciocolatei Dubai

„Can’t Get Knafeh Of It” a luat cu asalt lumea când influencerul TikTok Maria Vehera a postat un videoclip încântător în care gusta o ciocolată în mașina ei, în decembrie 2023.

Videoclipul a devenit rapid viral, atrăgând peste 125 de milioane de vizualizări și zeci de fani din întreaga lume, dispuși să facă orice pentru a înregistra o îmbucătură. Batonul a devenit la modă și a fost imediat botezat „ciocolata Dubai”.

Recomandări Rezultate finale BEC alegeri prezidentiale, 4 mai. George Simion și Nicușor Dan în turul 2 pe 18 mai

Batonul Can’t Get Knafeh Of It rămâne disponibil exclusiv în Emiratele Arabe Unite, ceea ce îi determină pe ciocolatierii independenți și pe mărcile multinaționale precum Lindt și Ülker să imite originalul și să producă propriile versiuni pentru a satisface cererea globală.

Aceste imitații, cunoscute și sub numele de „ciocolată Dubai”, au inundat supermarketurile și depozitele de cartier din întreaga lume.

Astăzi, ciocolata din Dubai poate fi găsită peste tot, de la rafturile online ale aplicațiilor de livrare a alimentelor din Emiratele Arabe Unite și tejghelele arhipline ale magazinelor de dulciuri din Istanbul, până la culoarele aglomerate ale magazinelor Lidl din Londra și aleile haotice ale piețelor de vechituri din Mumbai.

Succesul ciocolatei din Dubai provine din textura sa

Cererea globală continuă să crească vertiginos, ducând la epuizări de stocuri la nivel mondial și la o penurie internațională de fistic.

A generat liste de așteptare la rafturile de ciocolată din Europa și Statele Unite și a inspirat colaborări în ediție limitată cu branduri importante precum Shake Shack și Starbucks. Supermarketurile au început să raționalizeze ciocolata din Dubai, iar oamenii au fost prinși făcând trafic ilegal cu batoanele celebre. Pe scurt, nebunia ciocolatei din Dubai a zguduit industria globală a ciocolatei.

Recomandări Calcule: ce șanse are Nicușor Dan să câștige în turul 2

„Adevăratul succes al ciocolatei din Dubai provine din textura sa”, este de acord Aylin Öney Tan, o importantă scriitoare culinară turcă.

„Crema catifelată și lipicioasă a fisticului nu este doar plăcută, ci este și atractivă din punct de vedere vizual. În plus, textura crocantă a aluatului kadayif din knafeh face desertul și mai irezistibil.”

Ciocolata din Dubai este acum responsabilă pentru deficitul global de fistic

Faptul că numele Dubai este prezent în nume contribuie și la popularitatea și entuziasmul ciocolatei. Când oamenii se gândesc la Dubai, se gândesc la hoteluri opulente, mall-uri strălucitoare, mașini luxoase și deserturi acoperite cu praf de aur.

„Șaizeci și opt la sută dintre consumatorii lumii își doresc să experimenteze alte culturi decât a lor, iar asta include dorința și disponibilitatea de a încerca arome și ingrediente noi”, explică un.

Fisticul – un aliment de bază din Orientul Mijlociu – se află și el pe acest val, fiind considerat următoarea mare aromă sezonieră la nivel global și apărând în orice, de la latte la lichioruri.

În același timp, turismul din Orientul Mijlociu este în plină expansiune, iar Dubaiul a devenit o destinație culinară de sine stătătoare, unii vizitatori venind doar pentru a gusta direct ciocolata virală.

Recomandări Elena Lasconi și-a dat demisia din funcția de președintă a USR

Ceea ce a început drept o simplă tabletă de ciocolată într-un magazin de deserturi din Dubai a evoluat într-o senzație globală.

Vezi rezultate finale BEC la alegerile prezidențiale din 4 mai 2025!

Urmărește-ne pe Google News