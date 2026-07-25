Descoperă Viena: atracții de neratat

Unul dintre simbolurile orașului este Catedrala Sfântul Ștefan, o structură impresionantă datând din secolul al XII-lea, situată în centrul vechi al Vienei, înscris în patrimoniul mondial UNESCO. Vizitatorii pot urca cei 343 de pași ai Turnului de Sud pentru o panoramă spectaculoasă asupra orașului.

Pentru cei care călătoresc cu familia, Grădina Zoologică Schönbrunn este un loc unic, fiind cea mai veche grădină zoologică funcțională din lume, deschisă încă din 1752. Aici pot fi admirate peste 500 de specii, inclusiv pinguini și koala.

Cum te deplasezi în oraș?

De la aeroport, centrul orașului poate fi accesat cu trenul în doar 20 de minute. The Sun recomandă să optezi pentru trenurile locale, care costă doar 5,40 € (aproximativ 26 lei), în locul trenului CAT, mai scump, la un tarif de 14,90 € (aproximativ 72 lei), dar care ajunge în același timp.

Viena este un oraș prietenos pentru pietoni, cu terenuri plane și numeroase zone pietonale. Pentru distanțe mai mari, metroul este o soluție eficientă, cu bilete la prețul de 2,40 € (aproximativ 11 lei), iar în weekend circulă și pe timpul nopții. În plus, poți opta pentru o plimbare romantică cu o trăsură vieneză „Fiaker”, la un tarif de aproximativ 60 € (aproximativ 290 lei) pentru 20 de minute.

Experiențe pentru lista ta de dorințe

O plimbare pe strada Kohlmarkt, renumită pentru brandurile de lux, te va conduce către Piața Michaelerplatz, unde poți vizita celebra Școală Spaniolă de Echitație. Admiră spectacolele cailor Lipizzaneri, o tradiție vieneză de neegalat.

Nu rata și MuseumsQuartier, unul dintre cele mai mari complexe de artă și cultură din lume. Aici, Leopold Museum este deosebit de popular, cu bilete disponibile la prețul de 19 € (aproximativ 90 lei). De asemenea, Palatul Belvedere, un exemplu de arhitectură barocă, găzduiește celebra pictură «Sărutul» a lui Gustav Klimt (bilet de intrare: 23 €, aproximativ 110 lei).

O delicatesă vieneză

Nicio vizită în Viena nu este completă fără a gusta un wiener schnitzel autentic. Restaurantul Gmoakeller, cu o tradiție de 160 de ani, este o alegere populară printre localnici. Pentru desert, încearcă faimosul tort Sachertorte sau apfelstrudel, ambele disponibile la Cafe Demel, o locație emblematică a orașului.

Pentru un mic dejun energizant, Oefferl oferă covrigi proaspeți, iar Bastis Sandwich Bar este ideal pentru gustări rapide, fiind situat în apropierea impresionantului Muzeu al Vienei, cu intrare gratuită.

Pauza perfectă pentru băuturi

Cultura cafenelelor vieneze este atât de distinctă încât a fost declarată «patrimoniu cultural imaterial» de UNESCO. Una dintre cele mai cunoscute cafenele este Cafe Hawelka, deschisă în 1945 și frecventată de personalități precum Andy Warhol. Aici, espresso-ul cu frișcă este o alegere clasică.

Pentru o băutură de după-amiază, terasa Zum Schwarzen Kameel oferă vinuri austriece la prețuri accesibile, începând de la 5,30 € (aproximativ 25 lei). Seara, rooftop-ul Chez Bernard oferă cocktailuri rafinate, completate de priveliști uimitoare.

Unde să te cazezi?

Hotelul Hoxton Vienna este ideal pentru turiști, fiind aproape de principalele atracții, precum Belvedere și Stadtpark. Clădirea, fostă Cameră de Comerț a Austriei, îmbină designul modernist cu un decor cald. Oaspeții beneficiază de acces exclusiv la cea mai mare piscină de pe acoperiș din oraș.

Hotelul oferă diverse opțiuni gastronomice, de la restaurantul Bouvier, cu influențe franțuzești, la barul cubanez Cayo Coco și speakeasy-ul Salon Paradise, amplasat în subsol.

Potrivit The Sun, Viena continuă să atragă vizitatori din întreaga lume, oferind o combinație unică de cultură, istorie și ospitalitate.