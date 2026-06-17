Un simbol al Bucureștiului Belle Époque, readus la viață

Publicația americană Afar a selectat proprietăți care reușesc să surprindă spiritul locului în care se află, oferind în același timp servicii și facilități la cele mai înalte standarde. Din cele 40 de hoteluri incluse în top, doar 11 sunt situate în Europa, iar Bucureștiul se află astfel alături de destinații consacrate precum Roma, Florența, Londra sau Creta.

Corinthia Grand Hotel din București, în topul Afar 2026 Foto: Facebook/ Corinthia Grand Hotel

În argumentarea alegerii sale, revista Afar a subliniat că hotelul Corinthia Grand Hotel du Boulevard oferă „o bază demnă de la care să descopere Bucureștiul modern”.

Amplasat în centrul Capitalei, la intersecția dintre Calea Victoriei și Bulevardul Elisabeta, hotelul le permite oaspeților să exploreze cu ușurință Centrul Vechi, clădirile istorice ale orașului, barurile independente și noile spații creative care definesc Bucureștiul contemporan.

„Grand Hotel du Boulevard a găzduit cândva sărbători regale și întâlniri ale societății în inima capitalei românești. După o restaurare meticuloasă, acest punct de reper în stil Belle Époque s-a redeschis sub forma intimului Corinthia Bucharest, cu 30 de suite, care onorează istoria extraordinară a clădirii.”, scrie Afar.

Hotel Corinthia – Foto Libertatea

Clădirea în care funcționează astăzi Corinthia Bucharest are o istorie impresionantă. Proiectată de arhitectul Alexandru Orăscu, în 1867, și inaugurată în 1873 sub numele de Hotel Universal, aceasta și-a schimbat denumirea în Grand Hôtel du Boulevard câțiva ani mai târziu, devenind rapid unul dintre cele mai elegante locuri din Capitală.

De-a lungul timpului, hotelul a găzduit membri ai familiei regale, diplomați și personalități marcante ale vieții culturale și politice românești.

Clădirea a fost gazda unor personalități marcante, inclusiv împăratul Franz Josef, poeții Tudor Arghezi și Octavian Goga, dar și Constantin Brâncuși.

În perioada interbelică, era unul dintre cele mai exclusiviste spații pentru baluri, recepții și întâlniri mondene.

Restaurare meticuloasă

După decenii în care clădirea și-a pierdut din strălucire, monumentul istoric a trecut printr-un amplu proces de restaurare, fiind redeschis în martie 2025 sub brandul de lux Corinthia Hotels.

Noul concept pune accent pe exclusivitate: hotelul dispune de doar 30 de suite, în care eleganța Belle Époque este completată de facilități moderne și servicii personalizate.

Prețul pentru o noapte de cazare pornește de la peste 400 de euro pe noapte Foto: Booking

Potrivit revistei Afar, tocmai această combinație dintre patrimoniu, design și autenticitatea experienței oferite oaspeților a contribuit la includerea hotelului în prestigiosul clasament internațional.

„Locația sa plasează oaspeții la câțiva pași de Centrul Vechi al Bucureștiului, de repere neoromânești, de baruri de vin independente și de locații creative care contribuie la redefinirea Bucureștiului pentru o nouă generație.”, mai scrie Afar.

Cât costă o noapte la unul dintre cele mai exclusiviste hoteluri din România

Prețurile reflectă poziționarea premium a proprietății.

Tarifele pornesc de la peste 400 euro pe noapte, în timp ce anumite apartamente pot depăși pragul de 2.500 de euro pe noapte, în funcție de tipul suitei și serviciile incluse.

Hotel du Boulevard oferă 30 de apartamente exclusiviste, iar prețurile pentru o noapte de cazare reflectă nivelul premium al serviciilor:

Junior Suite – de la 444 de euro/noapte (fără mic-dejun)

Superior Suite – de la 521 de euro/noapte

Grand Deluxe Suite – 995 de euro/noapte

Signature Suite – până la 2.560 de euro/noapte

Prețurile pot crește și mai mult, în funcție de pachetul ales, iar micul-dejun se taxează separat, cu 60 de euro pe noapte.

Hotel Corinthia – Foto Libertatea

Oaspeții au acces la restaurantele fine dining SASS Restaurant & Lounge și Boulevard 73, la Heritage Bar, precum și la facilități dedicate segmentului de lux, precum spa-ul boutique și spațiile elegante pentru evenimente.

Bucureștiul, tot mai prezent pe radarul turismului de lux

Includerea Corinthia Grand Hotel du Boulevard în topul Afar reprezintă mai mult decât o recunoaștere pentru o singură proprietate.

Distincția confirmă interesul tot mai mare pentru București ca destinație de city break sofisticată, capabilă să îmbine patrimoniul arhitectural cu experiențe contemporane de înalt nivel.

Bucureștiul a fost cea mai vizitată destinație din țara noastră anul trecut. În primele 11 luni ale anului 2025 au fost înregistrate peste 1,8 milioane de sosiri turistice.

Piața hotelieră din București a avut anul trecut cea mai mare creștere a venitului mediu pe cameră disponibilă din Europa Centrală și de Est: veniturile pe cameră au urcat cu 12%, potrivit Wall Street.

România se află și în top zece cele mai căutate destinații SPA pentru 2026. Therme București se numără printre cele mai cunoscute destinații SPA și este un punct de atracție major pentru turiștii străini.