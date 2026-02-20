Cine domină clasamentul

În 2026, pe primul loc în topul destinațiilor SPA se află Tanzania, cu o creștere spectaculoasă de 194% a căutărilor pentru „spa în Tanzania”. Este urmată de Rwanda (+142%) și de Grecia (+94%), recunoscută pentru tradiția sa balneară și stațiunile de lux de pe insule precum Santorini, Creta sau Rodos.

În top 15 se mai regăsesc Franța (+37%), Bhutan (+34%), Filipine (+30%) și China (+23%), confirmând interesul tot mai mare pentru experiențe de wellness autentice, ancorate în tradiții locale.

La nivel urban, clasamentul este dominat de Shanghai, cu o creștere de 67% a căutărilor. Metropola chineză devine un hub global de wellness, grație spa-urilor deschise non-stop, care combină terapiile tradiționale cu facilități moderne și experiențe integrate.

Tot în China, Shenzhen (+54%), Beijing (+39%) și Guangzhou (+35%) se află printre cele mai căutate orașe pentru sejururi SPA în 2026.

România este reprezentată în clasament de București, care ocupă locul 7 în topul orașelor SPA în tendințe, cu o creștere de 31% a interesului.

România, destinație pentru wellness

Poziționarea României în top zece global reflectă interesul crescut pentru tradițiile locale de wellness, de la saline și stațiuni balneare istorice până la retreat-uri montane în Carpați.

„România, renumită pentru tradițiile sale îndelungate de wellness, de la peșterile de sare la refugiile restauratoare din munții Carpați, a înregistrat o creștere a experiențelor spa și wellness cu 24%, poziționând-o ca una dintre destinațiile de wellness emergente de top pentru 2026.”, menționează Spa Seekers.

În 2026, Therme sărbătorește 10 ani de existență Foto: Therme București

Creșterea de 24% a căutărilor arată că România devine o opțiune tot mai atractivă pentru turiștii care caută experiențe SPA accesibile și autentice.

Pe lângă Capitală, și Cluj-Napoca atrage tot mai mult atenția iubitorilor de wellness, fiind remarcat pentru atmosfera modernă și pentru dezvoltarea accelerată a culturii sănătății și a experiențelor de tip sauna & spa. Orașul a obținut evaluări ridicate din partea vizitatorilor, cu o notă medie de 4,6 și s-a poziționat pe locul patru în topul celor mai bune destinații de saună din lume, potrivit datelor incluse în analiză.

Clasarea vine într-un context favorabil pentru turismul de wellness din România, care a câștigat vizibilitate internațională în ultimii ani.

Asta și datorită centrului SPA de lângă București care atrage tot mai mulți vizitatori străini.

Therme București, reper pe harta europeană a wellness-ului

Therme București se află printre cele mai cunoscute destinații SPA din România și un punct de atracție major pentru turiștii străini.

Centrul SPA, situat lângă Capitală, impresionează prin prețuri competitive, facilități variate, de la piscine cu ape minerale și saune tematice, până la zone dedicate relaxării și divertismentului, dar și prin popularitatea pe platformele de social media.

„Ambasador al României la nivel internațional. Therme București, cea mai exotică destinație din România, aniversează în 2026 10 ani de existență. De-a lungul acestor ani, Therme București a devenit un reper major pe harta wellness-ului european, jucând un rol esențial în educarea publicului din România și din străinătate în materie de wellbeing.”, a precizat pentru Libertatea, Andrada Șeitan, Chief of Communications & Public Relations Therme București.

În cei zece ani de existență, Therme a atras peste zece milioane de vizitatori din țară și străinătate.

„Therme București continuă să fie locomotivă în promovarea României la nivel internațional. Notorietatea internațională a centrului este în continuă creștere, Therme București fiind în acest moment una dintre cele mai râvnite destinații de relaxare din Europa, cu peste 35% vizitatori străini și 65% români, primul procent fiind în creștere vizibilă.”

„Doar în ultimii 2 ani, numărul strainilor care au vizitat Therme Bucuresti este de peste 1, 1 milioane, cca. jumătate dintre aceștia venind în capitala în mod special pentru vizita la Therme București.”, a mai adăugat aceasta.

Anul trecut, Therme București a obținut punctajul cel mai mare (87,09) și a fost pe primul loc în topul celor mai bune și accesibile spa-uri din Europa, conform unui studiu realizat de compania de turism online WeLoveHolidays.

Aproximativ 35% dintre vizitatori sunt turiști străini, cei mai mulți provenind din Italia, Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Israel, SUA și Serbia.

Therme a atras 1,1 milioane de turiști străini în ultimi doi ani Foto: Therme București

Atracțiile pentru care turiștii merg la Therme

Festivaluri precum Sauna Fest și Herbarium Festival contribuie la consolidarea imaginii sale ca hub regional pentru turismul de relaxare.

„Cele mai căutate experiențe la Therme București rămân ritualurile de saună, în special Aufguss-urile —spectacole multisenzoriale cu uleiuri esențiale naturale, muzică și tehnici performative ale maeștrilor de sauna.”, a dezvăluit Andrada Șeitan.

Therme București a evoluat dintr-un centru spa într-un spațiu de „social wellbeing”, unde relaxarea devine o experiență colectivă, energică și ușor de împărtășit, mai spune reprezentanta centrului.

„Therme București a devenit și un reper vizual și experiențial. (..) În 2026, trendul dominant este ceea ce specialiștii numesc “social wellbeing”, care deseori se traduce în „festivalization of wellbeing” transformarea stării de bine într-o experiență colectivă, energică, aproape celebrativă. (..) La Therme, acest lucru se traduce prin interacțiuni naturale în piscinele cu apă termală, prin ritualuri trăite împreună și prin evenimente precum pool party-urile de sâmbătă seara, unde o zi de relaxare se încheie într-o atmosferă vibrantă, cu DJ, dans și o stare generală de bună dispoziție – toate la 30 de grade, indiferent de anotimp.”, precizează Andrada Șeitan.

În 2026, centru spa plănuiește „extinderea experiențelor immersive și hibride, la intersecția dintre wellness, entertainment și comunitate”.

„Ne concentrăm pe programe tematice, colaborări internaționale, ritualuri noi de saună și formate care pun accent pe experiența colectivă. Obiectivul nu este doar acela de relaxare, ci de a crea un ecosistem de wellbeing contemporan, în care vizitatorii simt că trăiesc o mini-vacanță exotică, dar și că fac parte dintr-o comunitate globală a stării de bine.”, a conculuzionat reprezentanta centrului SPA.

România își consolidează astfel poziția pe harta globală a turismului SPA, iar interesul în creștere pentru 2026 confirmă potențialul semnificativ al industriei locale de wellness.

