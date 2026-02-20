Cine domină clasamentul

În 2026, pe primul loc în topul destinațiilor SPA se află Tanzania, cu o creștere spectaculoasă de 194% a căutărilor pentru „spa în Tanzania”. Este urmată de Rwanda (+142%) și de Grecia (+94%), recunoscută pentru tradiția sa balneară și stațiunile de lux de pe insule precum Santorini, Creta sau Rodos.

În top 15 se mai regăsesc Franța (+37%), Bhutan (+34%), Filipine (+30%) și China (+23%), confirmând interesul tot mai mare pentru experiențe de wellness autentice, ancorate în tradiții locale.

La nivel urban, clasamentul este dominat de Shanghai, cu o creștere de 67% a căutărilor. Metropola chineză devine un hub global de wellness, grație spa-urilor deschise non-stop, care combină terapiile tradiționale cu facilități moderne și experiențe integrate.

Tot în China, Shenzhen (+54%), Beijing (+39%) și Guangzhou (+35%) se află printre cele mai căutate orașe pentru sejururi SPA în 2026.

România este reprezentată în clasament de București, care ocupă locul 7 în topul orașelor SPA în tendințe, cu o creștere de 31% a interesului. 

România, destinație pentru wellness

Poziționarea României în top zece global reflectă interesul crescut pentru tradițiile locale de wellness, de la saline și stațiuni balneare istorice până la retreat-uri montane în Carpați.

„România, renumită pentru tradițiile sale îndelungate de wellness, de la peșterile de sare la refugiile restauratoare din munții Carpați, a înregistrat o creștere a experiențelor spa și wellness cu 24%, poziționând-o ca una dintre destinațiile de wellness emergente de top pentru 2026.”, menționează Spa Seekers.

Piscina centrului SPA Therme Bucuresști
În 2026, Therme sărbătorește 10 ani de existență Foto: Therme București

Creșterea de 24% a căutărilor arată că România devine o opțiune tot mai atractivă pentru turiștii care caută experiențe SPA accesibile și autentice.

Pe lângă Capitală, și Cluj-Napoca atrage tot mai mult atenția iubitorilor de wellness, fiind remarcat pentru atmosfera modernă și pentru dezvoltarea accelerată a culturii sănătății și a experiențelor de tip sauna & spa. Orașul a obținut evaluări ridicate din partea vizitatorilor, cu o notă medie de 4,6 și s-a poziționat pe locul patru în topul celor mai bune destinații de saună din lume, potrivit datelor incluse în analiză. 

Clasarea vine într-un context favorabil pentru turismul de wellness din România, care a câștigat vizibilitate internațională în ultimii ani.

Asta și datorită centrului SPA de lângă București care atrage tot mai mulți vizitatori străini.

Therme București, reper pe harta europeană a wellness-ului

Therme București se află printre cele mai cunoscute destinații SPA din România și un punct de atracție major pentru turiștii străini.  

Centrul SPA, situat lângă Capitală, impresionează prin prețuri competitive, facilități variate, de la piscine cu ape minerale și saune tematice, până la zone dedicate relaxării și divertismentului, dar și prin popularitatea pe platformele de social media.

Ambasador al României la nivel internațional. Therme București, cea mai exotică destinație din România, aniversează în 2026 10 ani de existență. De-a lungul acestor ani, Therme București a devenit un reper major pe harta wellness-ului european, jucând un rol esențial în educarea publicului din România și din străinătate în materie de wellbeing.”, a precizat pentru Libertatea, Andrada Șeitan, Chief of Communications & Public Relations Therme București.

În cei zece ani de existență, Therme a atras peste zece milioane de vizitatori din țară și străinătate.

„Therme București continuă să fie locomotivă în promovarea României la nivel internațional. Notorietatea internațională a centrului este în continuă creștere, Therme București fiind în acest moment una dintre cele mai râvnite destinații de relaxare din Europa, cu peste 35% vizitatori străini și 65% români, primul procent fiind în creștere vizibilă.”

„Doar în ultimii 2 ani, numărul strainilor care au vizitat Therme Bucuresti este de peste 1, 1 milioane, cca. jumătate dintre aceștia venind în capitala în mod special pentru vizita la Therme București.”, a mai adăugat aceasta.

Anul trecut, Therme București a obținut punctajul cel mai mare (87,09) și a fost pe primul loc în topul celor mai bune și accesibile spa-uri din Europa, conform unui studiu realizat de compania de turism online WeLoveHolidays.

Aproximativ 35% dintre vizitatori sunt turiști străini, cei mai mulți provenind din Italia, Marea Britanie, Grecia, Bulgaria, Israel, SUA și Serbia.

Intrarea în piscina centrului SPA Therme București, străjuită de palmieri
Therme a atras 1,1 milioane de turiști străini în ultimi doi ani Foto: Therme București

Atracțiile pentru care turiștii merg la Therme

Festivaluri precum Sauna Fest și Herbarium Festival contribuie la consolidarea imaginii sale ca hub regional pentru turismul de relaxare.

„Cele mai căutate experiențe la Therme București rămân ritualurile de saună, în special Aufguss-urile —spectacole multisenzoriale cu uleiuri esențiale naturale, muzică și tehnici performative ale maeștrilor de sauna.”, a dezvăluit Andrada Șeitan.

Therme București a evoluat dintr-un centru spa într-un spațiu de „social wellbeing”, unde relaxarea devine o experiență colectivă, energică și ușor de împărtășit, mai spune reprezentanta centrului.

„Therme București a devenit și un reper vizual și experiențial. (..) În 2026, trendul dominant este ceea ce specialiștii numesc “social wellbeing”, care deseori se traduce în „festivalization of wellbeing” transformarea stării de bine într-o experiență colectivă, energică, aproape celebrativă. (..) La Therme, acest lucru se traduce prin interacțiuni naturale în piscinele cu apă termală, prin ritualuri trăite împreună și prin evenimente precum pool party-urile de sâmbătă seara, unde o zi de relaxare se încheie într-o atmosferă vibrantă, cu DJ, dans și o stare generală de bună dispoziție – toate la 30 de grade, indiferent de anotimp.”, precizează Andrada Șeitan.

În 2026, centru spa plănuiește „extinderea experiențelor immersive și hibride, la intersecția dintre wellness, entertainment și comunitate”.

„Ne concentrăm pe programe tematice, colaborări internaționale, ritualuri noi de saună și formate care pun accent pe experiența colectivă. Obiectivul nu este doar acela de relaxare, ci de a crea un ecosistem de wellbeing contemporan, în care vizitatorii simt că trăiesc o mini-vacanță exotică, dar și că fac parte dintr-o comunitate globală a stării de bine.”, a conculuzionat reprezentanta centrului SPA.

România își consolidează astfel poziția pe harta globală a turismului SPA, iar interesul în creștere pentru 2026 confirmă potențialul semnificativ al industriei locale de wellness.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Patru piloți români trimiși în SUA să învețe să piloteze avioane F-16 au primit 500.000 de dolari ca să își închirieze mașini
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat ce a făcut Nicușor Dan în urmă cu scurt timp. Ce a mărturisit despre Donald Trump i-a bulversat pe toți. Numai despre asta se vorbește acum
Viva.ro
Neașteptat ce a făcut Nicușor Dan în urmă cu scurt timp. Ce a mărturisit despre Donald Trump i-a bulversat pe toți. Numai despre asta se vorbește acum
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Unica.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Bridgerton de la Palatul Parlamentului! Lidia Buble a avut una dintre cele mai sexy apariții ale serii și a întors toate privirile! Wooow, ce rochie!! Vezi toate ținutele
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Elle.ro
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
gsp
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
GSP.RO
Vești proaste pentru Mircea Lucescu în Belgia, dar decizia este la selecționer! Ultimele informații obținute de GSP, scenariul Hagi și când se tranșează totul
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
GSP.RO
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
Parteneri
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Gest fără precedent, anunțat acum! Trump, rugăminte uriașă pentru Nicușor Dan! Mișcare care poate schimba totul pentru România! Puțini lideri au primit o astfel de invitație
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Avantaje.ro
Incredibil ce spune Maria Constantin despre Gabriela Cristea, la 9 ani de la scandalul cu Marcel Toader, fostul lor soț: "Nu le doresc nici dușmanilor". Au împărțit același bărbat și același coșmar
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia
Tvmania.ro
Cum arată vila de un milion de euro în care trăiesc Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva. Aici a locuit și „Zâna” înainte de Lavinia

Alte știri

Ionuț Sorin Banciu, șef la compania implicată direct în criza apei din Prahova, vrea să fie șeful Romsilva
Știri România 15:04
Ionuț Sorin Banciu, șef la compania implicată direct în criza apei din Prahova, vrea să fie șeful Romsilva
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Exclusiv
Știri România 15:00
Călin Georgescu s-a victimizat în fața judecătorilor în dosarul de extremism. Procurorii: „Imită până la identitate gesturile și tonul mareșalului Antonescu”
Parteneri
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Adevarul.ro
Secretul biletelor de avion ieftine. În ce zi a săptămânii poți găsi cel mai ieftin zbor
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD
Fanatik.ro
Lista achizițiilor publice făcute de Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Cu cât a redus salariile angajaților fostul premier PSD
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Steven Nsimba, un exemplu despre cum să nu renunți. Drumul din Liga a 3-a spre cupele europene
Parteneri
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Elle.ro
Oana Moșneagu & Vlad Gherman și Speak & Ștefania, două dintre cele mai elegante cupluri la balul Bridgerton din București. Cu ce ținute au atras toate privirile. FOTO
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Unica.ro
Cele două femei celebre s-au logodit! Se iubesc și nu se mai ascund! Mulți nici nu știau că au o relație! Asta da surpriză în showbiz!!
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Cum a apărut Adelina Pestrițu la Balul Mascat Bridgerton. Imagini fabuloase cu vedeta
Stiri Mondene 15:10
Cum a apărut Adelina Pestrițu la Balul Mascat Bridgerton. Imagini fabuloase cu vedeta
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Stiri Mondene 15:02
Conflict neașteptat între Monica Tatoiu și Bianca Drăgușanu. „A transformat-o Botezatu. E toxică!”. Cum i-a răspuns vedeta. „Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool?”
Parteneri
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
TVMania.ro
„E oficial, nu e luat, e dat!” Mihai Bobonete, anunț-șoc despre Andi Moisescu la „Românii au talent”. Recunoaște juratul divorțul de Olivia Steer? Vezi dialogul uluitor din culise!
Mulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscă
ObservatorNews.ro
Mulţi şoferi nu mai fac amiabilă şi plătesc accidentul cu bani din propriul buzunar. Ce riscă
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Libertateapentrufemei.ro
Știrea a explodat acum! Donald Trump, gafă uriașă la Washington față de Nicușor Dan. Moment jenant la cel mai înalt nivel! Nu se poate așa ceva! Un moment intens comentat la Washington!
Parteneri
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
GSP.ro
ȘOCANT! Fotbalistul care și-a omorât iubita și a dat-o de mâncare la câini a revenit » A semnat cu echipa care conține și 4 violatori
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
GSP.ro
„Wow, nu m-am gândit la așa ceva!” » Julia și-a împărtășit impresiile, după evoluția superbă: „Din păcate, acesta nu este un sport în care poți deveni bogat”
Parteneri
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax.ro
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
Redactia.ro
Decizia neașteptată luată de Donald Trump în privința României. Ce i-a cerut în mod expres lui Nicușor Dan
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria
KanalD.ro
O româncă de 17 ani este suspectată că i-ar fi luat viața bebelușului său și l-a abandonat la granița dintre Ungaria și Austria

Politic

Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Politică 15:05
Cristian Tudor Popescu, după vizita lui Nicușor Dan în SUA pentru Consiliul lui Trump: „Mi-e rușine de rușinea lui”. La ce s-a referit
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Politică 13:24
Ciprian Ciucu a reacționat după ce STB a venit cu planul de redresare care prevede reducerea șefilor, majorarea tarifelor la bilete și gratuități diminuate
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Fanatik.ro
Gică Hagi vrea să fie noul selecționer al României: „Am o poftă teribilă să mă întorc!”
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat