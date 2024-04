Cotnari își deschide porțile digitale și te invită să explorezi „Crama Transparentă”, din confortul casei tale

Prin intermediul noii platforme www.cramatransparenta.ro, compania pune la dispoziția consumatorilor și celor interesați de procesul de vinificare informații detaliate despre producție, acces în cele trei crame și degustări de vin. Mai mult decât atât, vizitatorii pot urmări în regim de live streaming imagini din cramă și, în plus, compania a pus la dispoziție un număr de telefon dedicat pentru discuții directe cu reprezentanții companiei, (0232) 730 392, dar și un număr de whatsapp, 0741 290 940.

“Odată cu lansarea campaniei Crama Transparentă, vă invităm să ne vizitați, acum și virtual din confortul casei dumneavoastră, pentru a descoperi farmecul și tradiția vinului românesc în cea mai autentică și inovatoare formă. Așteptăm cu nerăbdare să vă întâmpinăm, să vă răspundem la întrebări și să împărtășim din pasiunea noastră pentru vinul de calitate. Am modernizat și etichetele vinurilor demiseci Grasa de Cotnari, Cotnari Busuioacă și Cotnari Tămâioasă Românească și le veți putea regăsi la raft evidențiate cu etichetă albă. Întărim astfel mesajul de cramă deschisă și transparentă în relația cu consumatorii direcți. Investițiile în infrastructură sunt în desfășurare. Până la acest moment am achiziționat bene noi pentru recoltare mecanizată și planificăm să finalizăm o nouă secție completă de prelucrare mecanizată a strugurilor, cu o capacitate de prelucrare de 500 de tone pe zi. În plus, ne propunem să investim în zona de viticultură, replantând o suprafață de aproximativ 80 de hectare de vie.

De asemenea, am modernizat secția actuală de prelucrare a strugurilor prin achiziționarea a 4 desciorchinatoare și 2 prese noi. Extinderea capacităților de fermentare cu încă 4 milioane de litri va contribui semnificativ la reducerea perioadei de recoltare. Estimăm că valoarea totală a acestor investiții va fi de aproximativ 20 milioane de lei, ceea ce demonstrează angajamentul nostru față de inovație și excelență în domeniul vinicol. Continuăm demersul de modernizare inițiat de crama Cotnari și ne propunem să consolidăm trei dintre cele mai importante obiective ale anului 2023: transparentizarea procesului de producție, dezvoltarea de noi sortimente de vinuri din soiuri pure românești și investițiile în modernizarea infrastructurii noastre viticole și vinicole.”, a declarat Remus Deleanu, Director General Cotnari S.A.

Cei interesați să viziteze cramele Cotnari o pot face acum printr-un singur click: fie accesând direct platforma dedicată www.cramatransparenta.ro sau navigând prin celelalte platforme oficiale ale companiei, la secțiunea Turism. Pachetul conține: o vizită gratuită într-una dintre cele trei crame Cotnari, o degustare a vinurilor, dar și un certificat de Ambasador al Cramei Transparente, însoțit de un cod de reducere de 20%, valabil timp de trei luni de la vizită.

În topul preferințelor consumatorilor se află în continuare Grasa de Cotnari și respectiv Tămâioasa Românească, soiuri pure românești, care ocupă cel mai însemnat procent din vânzări. Reprezentanții companiei afirmă că în România, în ultimii ani, a crescut interesul și pentru vinurile rose. Acest trend a făcut ca sortimentul Cotnari Busuioacă rose să ocupe un loc important în cifra de afaceri. În ceea ce privește vinurile seci și cele spumante, soiul Frâncușa a avut cea mai importantă creștere.

Cotnari anunță că a încheiat anul 2023 cu o cifră de afaceri de 134 milioane lei, având aproximativ 300 de angajați permanenți, la care se adaugă un număr cuprins între 300 și 700 de lucrători sezonieri, în funcție de specificul lucrărilor viticole din timpul anului. Compania anunță totodată, că acordă o atenție deosebită mecanizării și automatizării procesului de fabricare, pe fondul costurilor tot mai ridicate privind forța de muncă, dar și a lipsei acesteia.

Despre Cotnari

Podgoria Cotnari se întinde pe o suprafață de aproximativ 1750 hectare de vie, fiind dedicată exclusiv soiurilor autohtone de struguri. De la Grasa de Cotnari la Fetească Neagră, gama de vinuri acoperă toate preferințele, de la cele dulci și demidulci la cele seci și spumante. Grupul Cotnari deține trei crame distincte: crama Cotnari, crama Axinte și crama Vlădoianu. În timpul perioadei de recoltare, se procesează anual aproximativ 21 milioane de kg de struguri, din care se obțin aproximativ 15 milioane de litri de vin. Capacitatea de prelucrare este de 900 tone / zi la crama Cotnari (exceptând noua secție de prelucrare mecanizată) și 200 tone / zi la crama Axinte. Volumul total de vânzări se ridică la aproximativ 12,5 milioane de unități / an.

