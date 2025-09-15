Greutatea porcului adult

Greutatea medie a unui porc depinde în mod direct de o rație alimentară bine formulată. Pentru a o calcula corect este necesar să se cunoască greutatea animalului în diferite stadii de creștere. Aceasta este necesară pentru a se putea calcula cantitatea de hrană, dar și pentru a știi de câte ori pe zi este recomandat să fie hrăniți porcii.

Chiar și atunci când cunoaște aceste valori medii, un crescător nu trebuie să uite niciodată de diferențele care există între animale pe fondul caracteristicilor rasei. De exemplu, porcii albi vor cântări mult mai mult comparativ cu porcii asiatici de aceeași vârstă. Greutatea unui porc adult depinde de mai mulți factori, precum sexul, vârsta animalului, caracteristicile rasei și metoda de hrănire aleasă.

Cu respectarea normelor de întreținere corespunzătoare, greutatea unui porc adult poate varia între 150 și 300 kg. Există, însă, cazuri foarte rare când un porc adult a atins o greutate foarte mare, care s-a apropiat chiar de o tonă. De asemenea, există și rase pitice de porci a căror greutate nu depășește 30 kg. Crescătorii de porci evită, de obicei, astfel de valori extreme. O mare parte din greutate depinde de rasă. Un porc alb european poate cântări cu ușurință peste 300 kg, în timp ce porcul vietnamez ajunge doar până la 140 kg.

Recomandări Cele 16 posibile înfățișări ale criminalului Emil Gânj. Inspirați din cea mai mare vânătoare de oameni din Franța, polițiștii români încearcă să dea de urma fugarului

Greutatea porcului la sacrificare

Așa cum spuneam, greutatea unui animal depinde, în mare măsură, de rasă și de calitatea nutriției în perioada de creștere. Porcii albi pot ajunge cu ușurință la 350 kg, însă crescătorii consideră că o greutate medie normală este cuprinsă între 200 și 250 kg. Dacă este hrănit ad libitum (după plac), un porc poate cântări 100 kg la vârsta de trei luni.

Porcii vietnamezi cu burtă pot ajunge până la 150 kg, însă de obicei sunt sacrificați mai devreme, mai exact imediat după ce împlinesc șase luni. În ceea ce privește scroafa, greutatea poate crește odată cu sezonul cald datorită introducerii în alimentație a furajelor verzi, care sunt foarte nutritive pentru aceste animale. În general, greutatea depinde în mare măsură de hrănirea și de întreținerea corectă a animalului, iar, în medie, o scroafă poate cântări, în funcție de indicatorii rasei, 200-350 kg.

Randamentul cărnii de porc

Greutatea în viu a animalului și greutatea la sacrificare sunt concepte diferite și ele trebuie calculate în mod diferit. Pe de-o parte, masa la sacrificare se referă la cantitatea de carne efectivă care rămâne după tranșarea carcasei, fără a se include picioarele inferioare, pielea și organele interne. Acest indicator este proporțional mai mic decât greutatea în viu a porcului.

Creșterea porcinelor este considerată profitabilă tocmai datorită randamentului ridicat de carne. Cu alte cuvinte, în timpul sacrificării și a prelucrării cărnii, pierderile sunt minime. Carcasa inclusă în greutatea la sacrificare nu include pielea, capul și intestinele, iar greutatea la sacrificare reprezintă raportul dintre greutatea în viu și cea rezultată după tranșare.

Randamentul mediu de carne este estimat între 60 și 70 kg pentru un porc cu greutatea în viu de 100 kg. Din această cantitate de slănină ar trebui să se obțină în jur de 15-25 kg de carne. Este bine de știut că există o serie de factori care influențează randamentul cărnii, aflăm de la experții Growbed. Cel mai important dintre acestea îl reprezintă proprietăţile cărnii în funcție de rasa porcului. La animalele din rase mici, randamentul cărnii este semnificativ mai ridicat comparativ cu rasele mijlocii și mari.

De asemenea, când porcul este suficient de îngrășat înainte de sacrificare, el va produce mai multă carne, deoarece organele și oasele nu își modifică greutatea, doar masa de carne crește. În plus, sexul porcului influențează și el producția de carne. Un porc castrat va produce mai puțină carne decât unul de aceeași greutate. Animalele care sunt hrănite cu furaje speciale, îmbogățite cu substanțe nutritive, vor avea o greutate la sacrificare mai mare.

Recomandări Vasile Dîncu, fost ministru al Apărării: SAFE nu înseamnă cadouri de la Bruxelles, ci împrumuturi. Adio contractelor pe termen lung cu SUA

Estimarea greutății porcului fără cântar

Fermierii cu experiență pot să determine cu ușurință greutatea în viu a unui porc fără să recurgă la cântărire, iar în acest caz eroarea variază între 10 și 15 kg. În primul rând, greutatea unui porc poate fi determinată ținându-se cont de vârstă și de rasă. De exemplu, un porc de lapte vietnamez nu va cântări mai mult de 4 kg, în timp ce un purcel alb mare ajunge în medie la o greutate de 9 kg. În cazul raselor mari, porcii pot să cântărească până la 30 kg la vârsta de trei luni și până la 150 kg după șase luni. Această estimare este departe de a fi exactă.

Greutatea animalului depinde, de asemenea, și de întreținerea și hrănirea corespunzătoare a acestuia. Dacă este hrănit cu resturi menajere sau cu cartofi, porcul va ajunge la greutatea normală de sacrificare abia în jurul vârstei de 12 luni. O altă metodă de estimare a masei unui porc fără cântărire se bazează pe coeficientul de grăsime al animalului. Un porc foarte slab are un coeficient de 162, un exemplare de dimensiuni medii are un scor de 156, în timp ce un porc bine hrănit are un coeficient de 142.

În același timp, mai există o metodă de aflare a greutății porcului fără să fie cântărit. În acest caz se măsoară circumferința pieptului și lungimea corpului, apoi se înmulțesc cele două valori și se împart la coeficientul corespunzător pentru a obține greutatea estimată. Totodată, se poate folosi o formulă simplă:

circumferință piept × 1,54 + lungime trunchi × 0,99 – 150 = greutate aproximativă a porcului

Mai există o formulă de calcul, dar marja de eroare este ceva mai mare. Iată această formulă:

G = C x C x L x 69,3

unde:

G = greutatea aproximativă a porcului

L = lungimea porcului

C = circumferinţa porcului

69,3 = constanta de calcul

Tabelul de greutate

Diagrama de greutate a porcilor permite o estimare destul de precisă, această metodă de calcul având o eroare de 5-10%. Pentru a o folosi este necesar să se ia aceleași măsurători ale porcului, și anume lungimea corpului și circumferința pieptului. Lungimea se măsoară cu ajutorul unei rulete, începând de la baza capului și terminând chiar la baza cozii, în zona rectului. Circumferința se măsoară tot cu o ruletă, în zona spatelui, lângă baza omoplaților. Anumiți parametri de măsurare sunt extrem de importanți pentru a obține o precizie maximă, potrivit The Seasonal Homestead.

Tabelul pentru măsurarea greutății porcilor se întocmește după efectuarea acestor măsurători, pentru care există o serie de condiții. În primul rând, animalul trebuie să fie în poziție verticală în timpul procedurii de măsurare, capul trebuie ușor ridicat, iar măsurătoarea este recomandat să fie efectuată cu trei ore înainte de hrănire. Pentru a îndeplini primele două condiții se poate folosi un mic truc, care constă într-o mică recompensă de mâncare pentru a atrage animalul. În timp ce animalul încearcă să ajungă la hrană, se pot efectua măsurătorile necesare. Apoi, valorile obținute se introduc în tabel, iar punctul unde indicatorii se intersectează indică greutatea estimată. Tabelul poate fi imprimat și agățat într-un loc accesibil.

Sfaturi ale crescătorilor cu experiență

Când porcii sunt crescuți pentru carne, dieta lor este de obicei împărțită între hrănire intensă și mai puțin intensă. Pe de-o parte, în cazul hrănirii mai puțin intense, va fi dificil să se obțină o creștere semnificativă a greutății în carne, deoarece, cu o astfel de dietă, animalul va atinge aproximativ 100 kg abia la vârsta de 10-12 luni. Printre avantajele evidente ale acestei metode se numără costul minim al hrănirii porcilor, dar și producția de carne este minimă. În acest caz, crescătorii folosesc doar resturi alimentare cu o proporție mică de furaje combinate pentru hrănire.

O metodă mai eficientă îi permite porcului să atingă greutatea la sacrificare de 100-130 kg la 8-9 luni. În general, purceii încep să se hrănească atunci când cântăresc în jur de 30 kg, adică la vârsta de trei luni. Referitor la durată, îngrășarea durează de obicei între 4 și 5 luni, dar uneori durează mai mult. În acea perioadă, purcelul va câștiga în jur de 700 g pe zi. Porcii sunt animale inteligente, iar tratarea lor cu atenție și afecțiune va contribui la rezultate bune. Alimentația corectă, spațiul suficient, confortul și iluminarea bună sunt esențiale în creșterea acestor animale.

Purceii care nu au fost înțărcați trebuie să fie hrăniți încă din prima zi după alăptare, cu lapte de vacă și ouă de găină. Pentru a obține o carne fragedă, aromată și gustoasă, se recomandă multe legume verzi, sfeclă sau morcovi, ierburi de grădină sau urzici, precum și acces la apă proaspătă și curată, sare și cărbune. Creșterea unor porci sănătoși și robuști este realizabilă, cu cunoștințe necesare și măsuri potrivit luate la timp.

Vezi şi cât de sănătos este consumul de carne de porc, precum şi cum gătești corect carnea de porc!

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE