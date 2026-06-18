Ce înseamnă, de fapt, o cameră Montessori?

Metoda Montessori, creată de medicul și pedagogul italian Maria Montessori, pornește de la ideea că mediul în care crește copilul influențează direct modul în care acesta învață și se dezvoltă, potrivit dekorillo.pl. În acest context, camera copilului este concepută astfel încât acesta să aibă acces liber la obiecte, să își poată alege activitățile și să participe la rutina zilnică în mod independent.

Spre deosebire de un spațiu decorativ, o cameră Montessori nu este o versiune miniaturală a unui interior pentru adulți. Fiecare element este ales în funcție de vârsta, înălțimea și nivelul de dezvoltare al copilului.

Vestea bună pentru părinți este că o cameră Montessori nu presupune investiții majore sau renovări complete. În multe cazuri, reorganizarea spațiului și ajustarea unor elemente existente sunt suficiente pentru a crea un mediu funcțional și adaptat copilului.

Principiile care stau la baza metodei Montessori

Metoda se bazează pe câteva principii esențiale:

încurajează independența și libertate ade alegere;

ordine și structură clară;

mobilier adaptat vârstei copilului;

reducerea stimulilor vizuali excesivi și inutili;

siguranță și libertate de mișcare.

Accentul nu este pus pe estetică, ci pe funcționalitatea spațiului și pe capacitatea copilului de a-l folosi în mod autonom. Mai exact, este vorba despre crearea unui mediu în care copilul să se simtă confortabil și să capete încredere în propriile abilități.

Cum amenajezi camera copilului în stil Montessori

Observara nevoilor copilului

Înainte de a cumpăra mobilier nou sau de a reorganiza întreaga încăpere, merită să observi cum își desfășoară copilul activitățile zilnice.Jucăriile folosite frecvent, obiectele la care are acces ușor și zonele în care întâmpină dificultăți oferă indicii importante despre modificările care pot face spațiul mai funcțional.

Metoda Montessori nu presupune un model standard. Fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare, iar camera trebuie să reflecte aceste particularități.

Elimină excesul și simplifică spațiul

Una dintre cele mai frecvente greșeli în amenajarea camerei copilului este aglomerarea cu jucării și decorațiuni. Prea multe obiecte la vedere pot distrage atenția și pot îngreuna concentrarea. Specialiștii în educație recomandă păstrarea unui număr redus de jucării accesibile și rotația lor periodică.

Într-un mediu Montessori, jucăriile au și un rol educativ. Materialele naturale, precum lemnul, sunt o alegere potrivită. Seturile de construcție și jocurile de rol stimulează creativitatea și dezvoltă motricitatea. Coșurile, cutiile și rafturile bine organizate îl ajută pe copil să înțeleagă mai ușor ordinea și să participe la strângerea lucrurilor după joacă. Spațiul devine astfel mai ușor de gestionat, iar copilul se poate concentra mai bine asupra activităților.

Alege mobilier pe măsura copilului

Accesibilitatea reprezintă unul dintre principiile esențiale ale metodei Montessori. Mobilierul de dimensiuni reduse, rafturile joase pentru cărți și jucării, patul, mesele și scaunele adaptate vârstei sau spațiile pentru haine amplasate la nivelul copilului îi oferă acestuia posibilitatea de a acționa independent. Astfel, copilul poate alege singur o carte, poate lua o jucărie și o poate pune la loc fără intervenția constantă a adulților.

Organizează camera pe zone funcționale

Un spațiu clar delimitat îl ajută pe copil să înțeleagă mai bine rutina zilnică.

Într-o cameră Montessori pot exista:

zona de somn și relaxare;

spațiul destinat jocului;

colțul de lectură sau activități creative;

zona pentru haine și obiectele personale.

Nu este nevoie de pereți despărțitori sau de mobilier suplimentar. Uneori, un covor sau un raft sunt suficiente pentru a separa vizual diferitele activități.

Siguranța rămâne o prioritate

Libertatea de mișcare nu exclude măsurile de siguranță. Mobilierul trebuie fixat corespunzător, prizele protejate, iar obiectele fragile sau potențial periculoase eliminate din zona de acces a copilului. Un mediu sigur îi permite acestuia să exploreze și să învețe fără restricții permanente.

Schimbările se fac treptat

O cameră Montessori nu este un proiect finalizat o dată pentru totdeauna. Spațiul evoluează odată cu copilul și se adaptează intereselor și nevoilor sale. Uneori, o simplă reorganizare a rafturilor sau înlocuirea câtorva jucării sunt suficiente pentru a răspunde unei noi etape de dezvoltare.

Așadar, amenajarea camerei copilului în stil Montessori nu presupune respectarea unor reguli stricte și nici investiții semnificative. Esența metodei constă în crearea unui mediu simplu, ordonat și accesibil, care îi oferă copilului șansa de a deveni mai independent și mai încrezător. Mai presus de aspectul estetic, o cameră Montessori este un spațiu construit în jurul copilului și al nevoilor sale, un loc în care acesta poate crește și învăța în ritmul propriu.

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