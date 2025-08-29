Ce este „mica Românie” din Londra

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Londra este unul dintre orașele alese de românii care aleg să plece să muncească în diaspora. Cartierul în care locuiește cea mai mare comunitate de români este Burnt Oak, o suburbiei a Capitalei, deja cunoscută pentru diversitatea ei culturală.

Zona a fost recent vizitată de o tânără cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile în care prezintă diferite obiceiuri și tradiții din țările străine, doar mergând să viziteze comunitățile de cetățeni din Londra. Sama a ajuns recent în Burnt Oak a postat întreaga experiență în online.

„Am călătorit în România fără să plec din Londra! Am explorat cultura din cartierul Burnt Oak.

Burnt Oak este numit mica Românie aici în Londra și nu este foarte greu să înțelegem de ce. Prezența românilor și a culturii sunt prezente încă de la străzile principale.

Mi-aș fi dorit să am date certe și oficiale, însă cert este că în perioada 2011 – 2021, în Burnt Oak s-a triplat populația de români. Plus că aici româna este acum a doua cea mai vorbită limbă, după engleză”, a spus tânăra în videoclipul distribuit online.

Cum arată cartierul românilor din Londra

Sama s-a plimbat pe strada principală din suburbia londoneză și a filmat mai multe afaceri, -frizerii și magazine pe care românii le-au deschis în cartier. Magazinele cu produse românești au fost principala atracție pentru care a filmat întreaga experiență și a distribuit-o în mediul online.

„În timp ce mă plimbam, am putut vedea frizerii, cafenele și firme românești, dar și magazine alimentare cu produse românești”, a explicat ea.

Ce produse se găsesc într-un magazin românesc din Londra

Tânăra a intrat și într-unul dintre magazinele alimentare, acolo unde a filmat produsele de pe rafturi.

Mărci extrem de cunoscute din țară au ajuns pe rafturile din UK, de la ciocolată, produse de curățenie și până la mălaiul pentru mămăligă, toate sunt la dispoziția românilor stabiliți în UK, dar și a persoanelor care își doresc să experiementeze gustul „din România”.

„Am intrat într-un magazin alimentar cu produse românești. Aproape fiecare firmă era românească. Am găsit produse românești de curățenie, zahăr, au lactate și conserve românești. Au și ciocolată și snacksuri, dar și mălai pentru „mămăligă”, un fel de mâncare extrem de important în România”, a mai spus tânăra în clipul de pe TikTok.

Burnt Oak, cartierul românilor din Londra

Burnt Oak este o suburbie din nord-vestul Londrei, situată în districtul London Borough of Barnet, la aproximativ 9 mile (14 km) nord-vest de Charing Cross. Este o zonă predominant rezidențială, cu o populație diversă, care include numeroase comunități de imigranți, inclusiv o comunitate românească notabilă. Zona cuprinde magazine, restaurante și facilități comunitare, precum școli și centre de agrement.

Un punct important este stația Burnt Oak pe linia de metrou Northern Line, situată pe Watling Avenue, care oferă legături directe spre centrul Londrei și alte suburbii. Zona are o poveste istorică legată de aviație și dezvoltarea urbană din perioada interbelică, fiind aproape de vechiul Hendon Airfield și de fabrica de avioane de la de Havilland.

Burnt Oak este cunoscută pentru diversitatea sa culturală și pentru faptul că limba română este una dintre cele mai vorbite limbi în zonă după engleză. Strada principală, Burnt Oak Broadway, are o varietate de magazine și restaurante care reflectă această diversitate culturală.

Câți români trăiesc în Burnt Oak

În suburbia Burnt Oak din Londra trăiește o comunitate foarte mare de români. Circa 35% dintre imigranți sunt veniți din România, ceea ce face ca românii să fie una dintre cele mai numeroase populații de imigranți din zonă.

Estimativ, numărul românilor care locuiesc în Burnt Oak este în jur de 7.000 până la 8.000 de persoane, într-un cartier cu o populație totală de aproximativ 20.000 de locuitori.

Această concentrare a românilor a făcut ca zona să fie poreclită „Mica Românie” datorită numeroaselor magazine, restaurante și facilități românești, precum și bisericii cu slujbe în limba română. Comunitatea este activă, iar limba română este a doua cea mai vorbită limbă în cartier după engleză.