Cum să chemi o pisică fără să spui „miau-miau” sau „pis-pis”: trucul care funcționează imediat

Cum s-a desfășurat studiul în rândul pisicilor din Franța

Cercetătorii Charlotte de Mouzon și Gérard Leboucher de la Universitatea Paris Nanterre au ales două „cafenele cu pisici” din Bordeaux și Toulouse ca locuri de experimentare. În aceste locuri, clienții merg, comandă o cafea și poate și ceva de mâncare, iar mai apoi speră că vor primi, măcar pentru câteva minute, atenția minunatelor feline.

Aceste spații sunt ideale pentru a observa interacțiunile dintre pisici și oameni necunoscuți, fără influența relației stăpân-animal. Astfel, 12 pisici au fost incluse în experiment, în timp ce alte șase au fost excluse din cauza comportamentului prea reticent sau a lipsei de interes.

O pisică în timp ce se uită fix și atent la un obiect care i-a captat atenția. Foto: Shutterstock

Cele trei metode pe care cercetătorii le-au folosit pentru a chema pisicile

Cercetătorii au testat patru metode de interacțiune: gesturi vizuale, voce, combinația între acestea și ignorarea totală. Timpul necesar pentru ca pisica să se apropie de experimentator a fost măsurat în fiecare caz.

O pisică ce stă pe bancă și se uită atent. Foto: Shutterstock

Trucul care a atras cel mai mult atenția pisicilor din Franța

Conform studiului, pisicile răspund cel mai rapid atunci când un gest este combinat cu o vocea persoanei respective. Cu toate acestea, gesturile singure sunt mai eficiente.

„Tendința de a-ți întinde mâna spre o pisică este mai convingătoare decât să o strigi repetitiv, indiferent cât de melodios ar fi apelul”, explică cercetătorii.

Acest lucru contrazice instinctul uman de a folosi vocea pentru a atrage animalele. Spre deosebire de câini, pisicile sunt mai receptive la indicii vizuale, un aspect legat de istoria lor evolutivă și de modul de comunicare în cadrul speciei.

O pisică neagră care stă pe podea, întinsă și se joacă. Foto: Shutterstock

Ce se întâmplă dacă ignori pisicile ca să le faci să vină singure la tine

Un alt aspect surprinzător al studiului este că ignorarea totală a pisicilor provoacă stres. Cercetătorii au observat mișcări frecvente ale cozii, un semn comun de iritație, atunci când experimentatorul era prezent, dar nu manifesta niciun semn de recunoaștere.

Gesturile singure sunt mai eficiente ca strigarea pisicii. Foto: Shutterstock

„Pisicile nu sunt atât de indiferente pe cât se crede. Ele sunt mult mai sensibile la mediul social din jurul lor și percep pasivitatea umană ca fiind ambiguă sau chiar amenințătoare”, se arată în concluziile studiului citat de presa franceză.

Pentru cei care trăiesc cu pisici sau doresc să câștige încrederea unei feline, această cercetare oferă recomandări practice. Nu este nevoie să insistați cu apeluri sonore; combinați gesturile cu vocea, evitați să ignorați complet pisica și fiți atenți la semnele de stres.

