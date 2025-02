Pe măsură ce zilele devin mai lungi și natura revine la viață mulți oameni se simt mai energici și manifestă o stare de bună dispoziție. În schimb, pentru alții, începutul primăverii vine la pachet cu oboseală, tristețe, lipsă de motivație și alte simptome ale unei stări de rău. Acest fenomen, cunoscut sub numele de astenie de primăvară, afectează an de an un număr considerabil de persoane. Ce provoacă această stare de epuizare sezonieră, cum o putem diferenția de o depresie mai serioasă și, cel mai important, ce soluții există pentru a combate aceste simptome și pentru a ne bucura pe deplin de primăvară vei afla din acest articol.