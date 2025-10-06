În plus, prevalența miopiei crește odată cu vârsta. Cazurile de miopie severă sunt foarte rare la copiii de până la 4 ani (circa 1 la mie), dar urcă spre 9,5% în segmentul de vârstă 15-19 ani. Cu alte cuvinte, miopia severă este de aproape 100 de ori mai frecventă la adolescenți decât la copiii mici. 

Limitați folosirea ecranelor!

Însă acest defect de vedere nu este ceva de care noi, părinți și copii deopotrivă, să nu ne putem proteja. Despre ce înseamnă miopia pentru copii și ce putem face pentru a-i proteja am discutat cu medicul Teodor Holhoș, fondatorul Clinicilor Dr. Holhoș, cea mai mare rețea de oftalmologie din România după numărul de pacienți (peste 120.000 până în prezent) și cifra de afaceri (11 mil. euro pe an). Cu circa 6.000 de operații realizate anual, dr. Holhoș este unul dintre cei mai experimentați chirurgi oftalmologi din țară.

Potrivit studiului „Piața serviciilor medicale de oftalmologie” realizat de Reveal Marketing Research, Clinicile Dr. sunt de asemenea brandul de oftalmologie numărul 1 în preferințele românilor.

La copii, folosirea intensivă a ecranelor – indiferent dacă este vorba de tabletă, ecranul computerului sau tableta – poate predispune la miopie sau să accelereze progresia unei miopii preexistente. „Dacă privim mult timp la un ecran, apare oboseala ochiului, pentru că acesta se fixează asupra unui obiect aflat la distanță apropiată, iar puterea lui de acomodare începe să scadă. Astfel, chiar și o miopie foarte mică, ce poate trece inițial neobservată, riscă să se agraveze.”

De asemenea, ecranele pot afecta și sănătatea retinei, din cauza luminii albastre pe care o emit. Expunerea îndelungată la lumină albastră este asociată cu progresia degenerescenței maculare, o afecțiune care apare de obicei la în vârsta a treia și care poate duce la pierderea vederii.

La copii, riscul este mai ridicat. Ochii lor sunt încă în dezvoltare și nu pot absorbi lumina albastră la fel eficient ca ochii adulților, deoarece retina unui ochi de copil nu are aceeași densitate de pigmenți maculari, substanțe cu rol protector pentru retină. 

Ecranele sunt interzise la vârste mici

Prin urmare, accesul la ecrane al copiilor trebuie limitat: în cazul copiilor cu vârste de sub 3 ani ecranele trebuie evitate complet. Între 3 și 5 ani, accesul la ecrane trebuie limitat la maximum 30 de minute pe zi, iar de la vârsta de 5 ani, timpul de utilizare poate crește la cel mult o oră pe zi.

În locul ecranelor se recomandă un program regulat de somn, joacă, citit cu voce tare și cât mai multe activități în aer liber. 

„În studiile care au monitorizat pacienți copii, sedentarismul și timpul insuficient petrecut în aer liber sunt asociate cu progresia miopiei. Expunerea excesivă la ecrane este și ea un factor de risc suplimentar pentru miopie”, explică dr. Holhoș. „În general, erorile de refracție – miopie, astigmatism, hipermetropie – sunt frecvente la copii, iar dacă nu sunt corectate, le afectează în primul rând performanța școlară și calitatea vieții. Iar dacă defectul de vedere este în formă severă, atunci avem riscuri suplimentare pentru sănătatea ochiului.”

Ochelarii, singura opțiune pentru copiii cu miopie

Din păcate, miopia nu este tratabilă la copii cu aceleași opțiuni pe care le au la dispoziție adulții, și anume chirurgical. „În majoritatea cazurilor, miopia este determinată de alungirea ochiului pe axa longitudinală” (dinspre retină spre pupilă), explică medicul. „Pentru adulți, la care dioptriile s-au stabilizat, există mai multe soluții, de la ochelari sau lentile de contact la lentile implantabile sau proceduri chirurgicale minim invazive, extrem de avansate. Avem chiar și varianta implantului de cristalin artificial. Dar pentru copii soluția cea mai bună, de departe, este portul ochelarilor.”

Ochelarii implică însă o serie de inconveniente practic: trebuie purtați zilnic, lentilele se pot zgâria sau sparge, pot fi uitați etc. În plus, pentru miopiile mai mari nu orice rame sunt potrivite, deoarece lentilele sunt foarte groase. Iar o astfel de pereche de ochelari este grea și nu se simte confortabil la purtare, mai ales pentru pacienții de vârstă mică.

Cum putem preveni miopia la copii

Cu alte cuvinte, cel mai bine este să prevenim apariția miopiei la copii – dar cum? Ei bine, cea mai bună soluție este simplă, la îndemână și cât se poate de distractivă: joaca în aer liber.

„Corelația dintre expunerea copiilor la aer liber și scăderea incidenței miopiei este foarte bine documentată prin studii serioase”, spune dr. Teodor Holhoș. „Copiii care petrec mai mult timp în aer liber e mai puțin probabil să devină miopi. Mecanismul biologic nu este pe deplin înțeles, dar mai multe studii arată că ar putea fi implicat un hormon numit dopamină. Aceasta are un rol important în ceea ce privește răspunsul retinei la stimuli vizuali și dezvoltarea ochiului. Știm că expunerea la lumină naturală intensă stimulează eliberarea de dopamină, ceea ce explică deci asocierea dintre timpul petrecut de copii în aer liber și sănătatea ochilor. În plus, atunci când copilul petrece timp în aer liber, ochiul se antrenează în mod natural să focalizeze la diferite distanțe. Practic, în acest fel ochiul își exersează puterea de acomodare.”

Mai multe cercetări au dezvăluit beneficiile timpului petrecut în aer liber atât pentru copiii miopi, cât și pentru cei cu vedere normală. Într-un studiu realizat în China pe aproape 1.000 de elevi din 6 școli, cercetătorii au adăugat 40 de minute de activitate zilnic la orar; după 3 ani, incidența miopiei a fost cu 9,1 puncte procentuale mai mică decât la copiii din grupul de control (30,4% față de 39,5%).

Un alt exemplu vine din statul Taiwan, unde în anul 2011 unu din doi copii de școală primară suferea de miopie. Ca răspuns, autoritățile au lansat un program național care încuraja școlile să scoată elevii afară timp de două ore în fiecare zi, cu scopul explicit de a reduce incidența miopiei. 

Astfel, în perioada 2011 – 2015 prevalența miopiei la copii a început să scadă chiar din primul an de funcționare a programului, inversând tendința de creștere a numărului de noi cazuri și demonstrând astfel efectul protector al expunerii copiilor la lumină naturală. 

Iar acest efect este cumulativ: cu cât copiii petrec mai mult timp afară, cu atât sunt mai bine protejați, iar riscul de a dezvolta miopie este mai mic.

Alte studii au constatat un avans mai lent al acestei afecțiuni la copiii deja miopi care petrec timp în aer liber. „Negarea sau întârzierea debutului miopiei are efecte de-a lungul vieții: cu cât copilul devine mai târziu miop (sau nu devine deloc), cu atât va avea un risc mai mic de probleme de vedere la vârsta adultă”, spune dr. Holhoș. „Acest efect de întârziere este deosebit de valoros. Dar aș vrea să subliniez că timpul petrecut în aer liber este complementar, nu înlocuiește alte măsuri de control al miopiei. A petrec timp afară este o recomandare generală, pentru absolut toți copiii.” 

Cât ar trebui să stea copiii afară?

Studiile au arătat că din punctul de vedere al efectelor nu au fost remarcate diferențe între diversele modalități de a petrece timp în aer liber. Orice fel de expunere la lumină naturală este bună. De asemenea, intensitatea luminii nu influențează semnificativ rezultatele: dimineața, seara, pe soare sau nor, vara sau iarna, efectul pare să fie același; singura variabilă care contează este durata – cu cât mai mare, cu atât mai bine.

„Ca medic și tată, aș spune că o țintă realistă ar fi cam 90 – 120 de minute pe zi, în special la vârstele mici, la clasele primare. Nu trebuie să fie neapărat sport organizat; mersul pe jos, joaca, pauzele în curtea școlii și orice altceva fac copiii în aer liber contează la fel de mult”, mai explică dr. Teodor Holhoș.

Iar beneficiile timpului petrecut în aer liber nu se limitează la combaterea miopiei: activitatea fizică este benefică pentru sănătate în ansamblu, iar ieșirea la aer ajută somnul prin reglarea ritmului circadian. De asemenea, expunerea la lumina naturală stimulează producția de vitamina D. „Mulți copii cu miopie au deficit de vitamina D, motiv pentru care noi le sugerăm părinților să le facă celor mici analize pentru nivelul de vitamina D seric. Corelația dintre timpul petrecut afară, nivelul de vitamina D și încetinirea progresiei miopiei este bine documentată”, mai spune dr. Teodor Holhoș.

Foto: Clinicile Dr. Holhoș

