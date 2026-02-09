Când facem această comparație, Veneția, Italia, iese în fruntea clasamentului celor mai puțin „profitabile” hoteluri pentru turiști.

Conform raportului, citat de Daily Express, camerele de hotel din Veneția sunt foarte mici, în medie doar 12 m², dar costă mult pe noapte. Această combinație ridică prețul pe metru pătrat mai sus decât în Paris sau Londra:

Veneția: aproximativ 170 € pe noapte pentru o cameră de aproximativ 12 m²

Paris: în medie 152,73 € pe noapte, aproximativ 9,55 € pe metru pătrat.

Londra: diferența fiind de doar 26 de cenți pe metru pătrat față de Paris.,

Autorii studiului subliniază că în orașele cu arhitectură istorică și clădiri vechi oferta de spațiu este foarte limitată, iar cererea este extrem de ridicată, ceea ce explică prețurile exagerate.

„A sta într-o cameră de 12 metri pătrați este practic ca și cum ai locui într-un loc de parcare, iar plata a aproape 200 de dolari pentru aceasta arată cât de mult cresc prețurile aglomerația turistică”, spun autorii studiului.

„În orașele celebre, pline de clădiri vechi, te lupți adesea cu milioane de alți oameni pentru o mică parte din oraș, așa că ajungi să plătești o sumă mai mare, indiferent cât de mică este de fapt camera”.

Paris rămâne al doilea în clasament pentru costul pe metru pătrat, datorită unor camere ceva mai spațioase, dar cu tarife medii ridicate.

Londra este foarte aproape de Paris în ceea ce privește acest raport, uneori doar cu câțiva cenți diferență pe metru pătrat.

Se estimează că aproape 13 milioane de turiști au vizitat Veneția anul trecut.

Dacă vrei însă să eviți costurile mari, ar trebui să ocolești orașul cu cele mai scumpe hoteluri din lume.

De altfel, Veneția va percepe o taxă de intrare de 10 euro în 60 de zile, între aprilie și iulie 2026.