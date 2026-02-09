„Nu e fum, e chimie care ajunge direct la creier”

În multe familii, scena este deja familiară. Copilul stă liniștit în cameră, nu miroase a țigară, nu pare să facă nimic grav. În realitate, spun medicii, exact asta face vapatul atât de periculos: creează impresia că nu se întâmplă nimic.

„Mulți părinți cred că vapatul e doar o fază. Se joacă și o să-i treacă. Treziți-vă: nu e o joacă, este o captivitate chimică”, avertizează medicul pneumolog Ștefan Popa, de la Centrul Medical Speranța Craiova.

Explicația este biologică, nu morală. Dispozitivele moderne folosesc săruri de nicotină. Acestea sunt absorbite extrem de rapid și ajung la creier în câteva secunde. Mult mai repede decât la o țigară clasică.

„Fiecare inhalare inundă creierul cu o plăcere artificială. În scurt timp, copilul nu mai poate simți satisfacție fără acest stimulent”, explică medicul.

Asta înseamnă dependență. Iar când nicotina lipsește, apar sevrajul și comportamentul pe care părinții îl interpretează greșit, sub formă de nervozitate, anxietate, lipsă de concentrare sau insomnie.

Creierul adolescentului este cel mai vulnerabil

Medicul Florin Ioan Bălănică spune că problema principală nu este doar nicotina, ci vârsta la care apare consumul: „Nu e doar un obicei, e o intervenție chimică pe creierul în dezvoltare”, explică medicul într-o postare pe Facebook.

Iar consecințele psihice apar surprinzător de repede: „Crește riscul de anxietate, depresie și dependențe ulterioare. Nu e doar un obicei, e o intervenție chimică pe creierul în dezvoltare.”

Un element important este mecanismul de recompensă. Nicotina activează dopamina, substanța plăcerii. Creierul adolescentului învață rapid asocierea dintre stres, vape și relaxare. Problema este că după câteva săptămâni creierul nu mai produce dopamină normal fără stimul. De aici apare comportamentul pe care părinții îl interpretează greșit:

  • dificultăți de atenție și memorie
  • creșterea anxietății și depresiei
  • risc mai mare de alte dependențe ulterior

Un detaliu important este acela că vape-urile nu sunt folosite ca țigările. Adolescenții nu ies afară la o pauză de fumat. Pot inhala constant, inclusiv în cameră sau chiar la școală. Creierul primește doze repetate toată ziua. De aici senzația că „nu se mai poate opri”.

Ce inhalează, de fapt, copiii când vapează

Vaporii nu sunt apă. Asta este concluzia unanimă a studiilor medicale. Aerosolii țigărilor electronice conțin particule ultrafine, metale grele precum nichel sau plumb, compuși organici toxici și agenți aromatizanți. Substanțele sunt transportate de propilen glicol și glicerină încălzite la temperaturi mari.

„Sub aromele de căpșuni și mango se ascunde un cocktail conceput pentru dependență maximă”, mai explică Dr. Ștefan Popa, medic pneumolog la Clinica Speranța Craiova în postarea sa.

Medicul pneumolog Beatrice Mahler a explicat că acești vapori nu rămân doar în căile respiratorii.

„Vaporul pătrunde foarte ușor nu doar în aparatul respirator, ci trece dincolo de alveole și ajunge în sânge. Ajuns în sânge, acționează ca orice poluant și produce leziuni diferite”, a declarat medicul pentru Agerpres. În formele acute, spune specialistul, apare chiar pneumonie chimică severă și uneori este nevoie de suport respirator.

Boala care a alarmat lumea medicală: EVALI

În 2019, spitalele din SUA au început să primească tineri cu insuficiență respiratorie severă. Mulți nu fumaseră niciodată țigări. Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) a investigat fenomenul, iar bilanțul final a scos la iveală 2.807 de cazuri de afectare pulmonară și 68 de decese confirmate.

Boala a primit numele EVALI, adică o leziune pulmonară asociată țigărilor electronice. Pacienții aveau inflamație severă, lichid în plămâni și necesitau uneori terapie intensivă. În raportul oficial, CDC arată că majoritatea cazurilor implicau produse de vapat iar simptomele includeau tuse, febră, dispnee și afectare digestivă.

Un studiu publicat în New England Journal of Medicine a analizat lichidul prelevat direct din plămânii pacienților. Cercetătorii au găsit vitamina E acetat în aproape toate probele analizate, substanță folosită ca agent de îngroșare în unele lichide pentru vapat.

Iar The Lancet Respiratory Medicine a arătat că boala este dificil de diagnosticat, pentru că seamănă cu o pneumonie. Diferența este că antibioticele nu funcționează.

„Plămânul popcorn”, cicatrici pe viață de la vapat

Medicii avertizează și asupra bronșiolitei obliterante, numită popular „plămân popcorn”. Specialiștii Donal OShea și Gerry McElvaney explică faptul că diacetilul, un agent aromatizant folosit pentru gustul de unt, devine toxic atunci când este inhalat. Produce inflamații și cicatrizări ale bronhiolelor.

„Nu există leac. Odată afectați, plămânii rămân cu leziuni permanente”, spun experții.

Simptomele sunt tuse persistentă, respirație șuierătoare și oboseală severă. În cazuri extreme se poate ajunge la transplant pulmonar.

Iar pericolul nu este doar din studii. În septembrie 2025, o elevă de clasa a VII-a din Iași a ajuns la spital după ce a folosit un dispozitiv de vapat în pauză. Era incoerentă, tremura și avea halucinații. Analizele au arătat derivați de substanțe interzise în organism.

Cele 8 efecte ale vapatului asupra corpului

Un material amplu publicat de Daily Mail și bazat pe cercetări recente descrie efectele sistemice ale vapatului. Și problema cea mai mare este că nu vorbim doar de plămâni.

Distrugerea ADN-ului pulmonar – când lichidele sunt încălzite, glicerolul poate produce formaldehidă, un compus cancerigen. Aceasta produce mutații ADN și inflamație cronică, mecanism implicat în apariția tumorilor.

Afectarea inimii – nicotina eliberează adrenalină. Crește pulsul, tensiunea și consumul de oxigen al inimii. Cardiologii avertizează că apare inflamația vasculară, un factor major pentru infarct și AVC. Și Beatrice Mahler atrage atenția că substanțele pot declanșa coagularea în vase: „De aici până la infarct este doar un pas”.

Inflamația intestinului – substanțele din vape pot deteriora bariera intestinală. Bacteriile pot trece în sânge și pot genera inflamație cronică, asociată cu diabet, boli autoimune și afecțiuni hepatice.

Probleme de concentrare – utilizatorii raportează mai des dificultăți de memorie și decizie. Nicotina modifică neurotransmițătorii implicați în atenție.

Sistem imunitar slăbit – studiile au arătat că neutrofilele (celule imune) nu mai reacționează eficient la bacterii după expunerea la vapori.

Afectarea dinților și gingiilor – nicotina reduce circulația sângelui în gingii. Apar retracția gingivală și pierderea dinților.

Modificări precanceroase în gură celulele bucale prezintă modificări ADN similare fumătorilor.

Îmbătrânire prematură a pielii – nicotina reduce oxigenarea pielii și producția de colagen, afectând vindecarea rănilor.

Un studiu realizat la Universitatea Anglia Ruskin a arătat că inclusiv lichidele fără nicotină produc stres oxidativ și inflamație în celulele pulmonare și afectează vasele de sânge. Așadar, eliminarea nicotinei nu face dispozitivele sigure.

De ce sunt atrași copiii de vapat

Medicii și oficialii europeni spun că răspunsul este simplu: marketingul. Arome de bomboane, gumă sau fructe, dispozitive colorate și design de gadget. Comisarul european Wopke Hoekstra a declarat că industria și-a ales foarte clar publicul țintă prin aceste strategii, și anume copiii de 11-13 ani. Și Organizația Mondială a Sănătății a avertizat că tinerii sunt „recrutați și prinși de mici în capcana nicotinei”.

Pentru părinți, este esențial să înțeleagă semnele dependenței, care sunt foarte discrete: iritabilitate, scăderea concentrării, insomnie sau izolare. Copilul nu caută obiectul, ci nicotina. De aceea, medicii insistă asupra unui lucru vital, că nu pedeapsa rezolvă problema și că este vorba de o dependență biologică.

„Nu este vorba de lipsă de voință”, spune medicul Ștefan Popa. „Este o substanță care le-a modificat biologia.”

Țigara electronică poate fi considerată de unii adulți o alternativă la tutun. Pentru copii însă, spun medicii și studiile internaționale, ea devine adesea prima dependență serioasă. Nu miroase, nu face fum și pare inofensivă. Dar ajunge în doar 7 secunde la creier și în câteva luni poate produce modificări reale în plămâni. Iar pentru tot mai mulți adolescenți, vapatul este începutul unui dezastru.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
S-a aflat tot! Ce s-a întâmplat la fix cateva minute după ce Cătălin Măruță a stins lumina în platou: "Când se închid reflectoarele...". Ce nu s-a văzut la TV e mult mai puternic! Total neașteptat cine a venit în culise
Viva.ro
S-a aflat tot! Ce s-a întâmplat la fix cateva minute după ce Cătălin Măruță a stins lumina în platou: "Când se închid reflectoarele...". Ce nu s-a văzut la TV e mult mai puternic! Total neașteptat cine a venit în culise
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
Elle.ro
Violeta Bănică, mesaj emoționant pentru fratele ei, Radu Ștefan. Artistul și-a sărbătorit ziua de naștere: „Ai cea mai mândră soră din lume.” Foto
gsp
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
GSP.RO
Aryna Sabalenka i-a lăsat mască pe reporterii americani: „Pot să spun asta? Am crezut că Badosa e o târfă”
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
GSP.RO
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
Parteneri
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tocmai s-a terminat! Imagini copleșitoare din ultima emisiune "La Măruță". Andra, Eva și Măruță au plâns în hohote, în direct. Neașteptat ce s-a văzut pentru câteva secunde, la TV
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Avantaje.ro
EA este cea mai fericită zodie în 2026! Dacă ești în zodia asta, felicitări! Astrele îți dăruiesc aripi de lumină și bucurie!
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște
Tvmania.ro
Cum arată casa de la țară a lui Carmen Tănase. De ce a renunțat la București și a început o viață nouă lângă Târgoviște

Alte știri

Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Știri România 11:13
Ninsori, viscol și temperaturi de până la -14 grade. Harta celor 11 județe vizate de avertizarile meteo cod galben emise de ANM
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar și a cerut presei să nu fie filmat pentru că face un tratament la față: „Nu vorbesc cu nebunii”
Știri România 10:16
Robert Negoiță a semnat controlul judiciar și a cerut presei să nu fie filmat pentru că face un tratament la față: „Nu vorbesc cu nebunii”
Parteneri
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
Adevarul.ro
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi, prețurile mai mici”
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Fanatik.ro
„Cordea m-a înjurat de morți!” Cristiano Bergodi rupe tăcerea în direct cu Horia Ivanovici, după mega-scandalul de la Cluj. Exclusiv
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Financiarul.ro
Bill Gates și Jeffrey Epstein: discuții despre simulări pandemice în 2017, conform dosarului declasificat
Superliga.ro (P)
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Bogdan Alecu: „De două ori au pus românii mână de la mână pentru ceva. Ateneul Român și Dinamo ”
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Lucruri de urmărit în etapa a 26-a din Superliga
Parteneri
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
Elle.ro
Ce cadou fabulos i-a făcut Sandra Izbașa soțului ei, Răzvan Bănică. Fosta gimnastă a dezvăluit în cadrul emisiunii Power Couple: „Nu e un lucru cu care să ne lăudăm”
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Unica.ro
„N-ai fi zis că era deşteptul clasei”. Femeia care i-a fost dirigintă lui Nicușor Dan a povestit detalii neștiute din trecutul Președintelui României. Ce dezvăluiri neașteptate a făcut fosta profesoară
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor
Viva.ro
Cum s-a îmbrăcat Brigitte Macron, la 72 de ani, la un dineu cu familia regală a Norvegiei. A purtat o... rochie de mireasă de la Vuitton, dar asta nu e tot! Detaliul care le-a atras atenția tuturor

Monden

Câți bani ar fi primit Niky Salman pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat cinci săptămâni în show-ul de la Antena 1
Stiri Mondene 12:04
Câți bani ar fi primit Niky Salman pentru participarea la Survivor România 2026. A rezistat cinci săptămâni în show-ul de la Antena 1
Silviu Biriș a răbufnit după ce Ministerul Culturii le-a cerut actorilor să raporteze ce fac în cele 8 ore de muncă: „Pleacă de la presupunerea că noi cei care lucrăm acolo luăm banii degeaba”
Stiri Mondene 11:45
Silviu Biriș a răbufnit după ce Ministerul Culturii le-a cerut actorilor să raporteze ce fac în cele 8 ore de muncă: „Pleacă de la presupunerea că noi cei care lucrăm acolo luăm banii degeaba”
Parteneri
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
TVMania.ro
Cine este Bianca Giurcanu, noua concurentă de la Survivor România. Sora Laurei Giurcanu a intrat în tribul Faimoșilor: „Experiența vieții mele”
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
ObservatorNews.ro
Localitatea din România unde o casă cu teren de 322 de metri pătrați se vinde cu 7.000 €
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Libertateapentrufemei.ro
Apar detalii scandaloase din relația de 18 de ani a Ruxandrei Luca cu tatăl copiilor ei: ”În unele nopți nu era acasă”. Ce i-a spus Dani Oțil chiar în dimineața în care a fost surprinsă cu doctorul, în benzinărie
Parteneri
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
GSP.ro
Imagini scandaloase la Jocurile Olimpice de iarnă » Ce au afișat susținătorii Rusiei, deși steagul țării E INTERZIS
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
GSP.ro
Moment groaznic! Lindsey Vonn, accidentare terifiantă la Jocurile Olimpice » Imagini tulburătoare: a fost luată cu elicopterul
Parteneri
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Mediafax.ro
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
StirileKanalD.ro
Moartea a făcut prăpăd în Caraș-Severin. Trei persoane au murit după ce un TIR și un microbuz s-au ciocnit violent
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Wowbiz.ro
Cine sunt cele victimele accidentului cumplit din Caraș-Severin. Un tată și cei doi copii ai săi au murit în impactul devastator
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Wowbiz.ro
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Redactia.ro
Plange toata Oltenia...Ne-a parasit o mare cantareata de muzica populara... Colegii ei sunt in stare de soc
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult
KanalD.ro
Ce s-a întâmplat cu trupul bărbatului găsit mort în curtea spitalului d... Vezi mai mult

Politic

Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Politică 12:06
Călin Georgescu așteaptă decizia Tribunalului București în procesul pentru propagandă legionară, după ce judecătorii nu s-au înțeles
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Politică 10:49
Trei moțiuni simple împotriva Guvernului Bolojan, dezbătute și votate luni în Senat: Educația, Apărarea și acordul UE-Mercosur
Parteneri
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
ZiaruldeIasi.ro
Om de afaceri condamnat la pușcărie: prins la volanul unui Roll-Royce Phantom, în centrul Iașului, cu numere ilegale. Dat în judecată și de o avocată ce-l acuză că o terorizează
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Fanatik.ro
Mihai Stoica a făcut anunțul despre transferul atacantului la FCSB în ultima zi de mercato. Exclusiv
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă
Spotmedia.ro
Avertisment dur de la șeful Mercedes-Benz: Dacă nu schimbăm direcția, Germania se duce spre extrema dreaptă