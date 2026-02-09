Cuprins:
Mesaje de condoleanțe după moartea Mihaelei Cojocaru
„Cu durere in suflet va anunț ca mama mea Mihaela Cojocaru a trecut in neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a fost mesajul scris de fiica artistei pe pagina acesteia de Facebook.
Sute de oameni au lăsat comentarii de condoleanțe în numai câteva ore: „Nu cred așa ceva”, „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu să o odihnească în pace”.
Cine a fost Mihaela Cojocaru
Mihaela Cojocaru s-a născut la 22 martie 1973, în Craiova, și a fost cunoscută ca o interpretă dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. Artista a contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale, în special a celor specifice zonei Olteniei.
Mihaela Cojocaru a colaborat frecvent cu studiouri de producție din zona Olteniei (cum ar fi GS Music Production sau TVF Oltenia).
A interpretat în special cântece de petrecere, sârbe și hore. Printre piesele sale cunoscute se numără:
- „Viață, ce frumoasă ești”
- „Mă vorbesc dușmancele”
- „Vin acasă, nu mai e muma” (album lansat în 2020)
- „Spun dușmanii că iubesc”
Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.
