Mesaje de condoleanțe după moartea Mihaelei Cojocaru

„Cu durere in suflet va anunț ca mama mea Mihaela Cojocaru a trecut in neființă! 22.03.1973-09.02.2026”, a fost mesajul scris de fiica artistei pe pagina acesteia de Facebook.

Sute de oameni au lăsat comentarii de condoleanțe în numai câteva ore: „Nu cred așa ceva”, „Condoleanțe, puiule. Dumnezeu să o odihnească în pace”.

Cine a fost Mihaela Cojocaru

Mihaela Cojocaru s-a născut la 22 martie 1973, în Craiova, și a fost cunoscută ca o interpretă dedicată valorilor autentice ale folclorului românesc. Artista a contribuit la păstrarea și promovarea tradițiilor muzicale, în special a celor specifice zonei Olteniei.

Mihaela Cojocaru a colaborat frecvent cu studiouri de producție din zona Olteniei (cum ar fi GS Music Production sau TVF Oltenia).

A interpretat în special cântece de petrecere, sârbe și hore. Printre piesele sale cunoscute se numără:

„Viață, ce frumoasă ești”

„Mă vorbesc dușmancele”

„Vin acasă, nu mai e muma” (album lansat în 2020)

„Spun dușmanii că iubesc”



