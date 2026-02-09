Mii de polonezi își cumpără case și terenuri în Spania

Peninsula Iberică continuă să fie favorita polonezilor care vor să investească în proprietăți. Potrivit datelor pentru 2025, aceștia au cumpărat în Spania 4.136 de case și apartamente, informează Registradores de España, instituția responsabilă, printre altele, de registrele de proprietate, echivalentul cărților funciare.

Din punctul de vedere al volumului acestor investiții, polonezii ocupă locul opt între toate naționalitățile care achiziționează locuințe în Spania, relatează publicația Interia Biznes.

Pe parcursul întregului an trecut, dintre toți cumpărătorii străini, ponderea medie a polonezilor în achizițiile de case și apartamente a fost de 4,26%. Acest rezultat le-a adus poziția a opta în clasament. Cel mai mare procent de cumpărări, 4,63%, a fost înregistrat în trimestrul al treilea.

Pe primul loc se află britanicii, urmați de germani și de olandezi.

Costa del Sol, soare 320 de zile pe an, pe malul Mediteranei

„În ultimii zece ani, polonezii și-au mărit constant prezența pe piața imobiliară spaniolă, de la un modest 1,23% în rândul investitorilor străini în 2016”, informează Agnes Inversiones, cea mai mare agenție poloneză de pe Costa del Sol. Într-un deceniu, investițiile s-au triplat. Iar „doar în ultimii cinci ani polonezii au realizat acolo în total 15.585 de tranzacții”, arată agenția.

Regiunea preferată este sudul Spaniei și Costa del Sol.

Zona oferă peste 320 de zile însorite pe an, ierni blânde și veri calde. Potrivit celui mai recent raport „Barnes Global Property Handbook”, dedicat pieței imobiliare de lux, cel mai bun loc de trăit din Spania este Marbella, capitala regiunii Costa del Sol.

Oferta de pe litoralul spaniol nu se limitează însă la apartamente și vile de lux în valoare de câteva sau chiar zeci de milioane de euro. „Apartamentele de pe Costa del Sol sunt disponibile de la 350.000 de euro, ceea ce corespunde prețului de achiziție al unei locuințe, de exemplu, în Varșovia”, asigură Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, fondatoarea Agnes Inversiones.

Datele agenției arată că investitorii polonezi caută cel mai des proprietăți aproape de plajă, în intervalul de preț cuprins între 450.000 de euro și 1,5 milioane de euro.

Agent imobiliar: polonezii investesc calculat

În opinia experților, interesul polonezilor pentru Spania nu este o modă trecătoare, ci un trend de durată.

„Clienții sunt din ce în ce mai conștienți, analizează localizările, potențialul investițional și valoarea pe termen lung a proprietății”, a declarat într-un comunicat Tatiana Pękala, proprietara Dream Property Marbella, agenție poloneză de intermediere imobiliară din Spania.

Ea subliniază că piața locală nu prezintă semne ale unei bule speculative, iar creșterea prețurilor este alimentată de cererea reală, nu de speculații pe termen scurt.

Experții arată că situația stabilă a pieței imobiliare spaniole este susținută de cererea externă, determinată, printre altele, de popularitatea tot mai mare a muncii la distanță și de relocarea către țări care oferă o calitate mai bună a vieții.

În trimestrul al patrulea al anului trecut, străinii au fost responsabili pentru peste 13% din toate tranzacțiile, ceea ce înseamnă mai mult de 24.000 de achiziții doar în ultimele luni ale anului.

Un impact semnificativ îl are și oferta limitată de proprietăți în cele mai dorite locații, precum și dezvoltarea infrastructurii de transport. Numărul tot mai mare de conexiuni aeriene și feroviare crește accesibilitatea regiunilor turistice. Un stimulent suplimentar pentru investitori este randamentul stabil al închirierilor, menținut la un nivel de 5-10%.

