Consultarea este deschisă până la 13 februarie 2026, iar companiile pot transmite observații și recomandări până la 12 februarie, se arată în anunț.

Lărgirea bulevardului corporatiștilor, extinderea rețelei de tramvai, parcare și pasarelă

Proiectul, publicat în sistemul electronic de achiziții publice, prevede mai multe intervenții majore, printre care:

modernizarea completă a arterei, inclusiv lărgirea bulevardului Dimitrie Pompeiu la două benzi pe sens

extinderea rețelei de tramvai și conectarea liniilor 16 și 36 la linia de tramvai 5, printr-un nou traseu



construirea unei parcări de tip Park&Ride, în jurul actualei bucle de întoarcere a tramvaielor

realizarea unei noi conexiuni rutiere între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză

o pasarelă pietonală hobanată ce va spori siguranța pietonilor prin facilitarea traversării în condiții optime a infrastructurii rutiere și de tramvai.

Lărgirea bulevardului corporatiștilor din București, mai scumpă cu 10 milioane de lei

Conform unei note de fundamentare, costul total al lucrărilor este estimat la 544,93 de milioane lei, cu TVA inclus, echivalentul a peste 108 milioane de euro.

Această sumă reprezintă o creștere față de estimarea inițială de 534,93 de milioane de lei, diferența fiind cauzată de majorarea TVA de la 19% la 21% și de ajustarea fondurilor necesare pentru exproprieri, care însumează 94,49 de milioane de lei.

Proiectul a fost aprobat de Consiliul General al Municipiului București în octombrie 2025, iar autoritățile estimează că îmbunătățirile aduse traficului și transportului public din zonă vor fi semnificative.

Conectarea liniilor de tramvai va permite un acces mai rapid către bulevardul Barbu Văcărescu, eliminând în același timp bucla de întoarcere a tramvaielor, pe locul căreia se va construi parcarea Park&Ride.

Totodată, noul drum de legătură între șoseaua Pipera, bulevardul Dimitrie Pompeiu și strada Fabrica de Glucoză va optimiza circulația rutieră în această zonă intens tranzitată.

