Nicuşor Dan îl felicită pe noul preşedinte al Portugaliei, primul şef de stat socialist din ultimii 20 de ani

„Felicitări şi cele mai bune urări lui António José Martins Seguro pentru recenta sa alegere ca nou preşedinte al Republicii Portugheze”, a transmis preşedintele Nicuşor Dan pe reţeaua X.

Acesta a subliniat că „strânsa prietenie dintre România şi Portugalia, bazată pe moştenirea noastră culturală, afinităţile lingvistice şi legăturile vibrante dintre oameni, va continua să se consolideze, în beneficiul celor două ţări şi popoare”.

„Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru a promova excelenta noastră cooperare.”, a mai spus Nicușor Dan.

Congratulations and best wishes to António José Martins Seguro for his recent election as the new President of the Portuguese Republic! I am confident that the close friendship between Romania and Portugal, based on our cultural heritage, linguistic affinities and vibrant… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) February 9, 2026

Antonio Jose Seguro, un socialist moderat, a câştigat duminică turul doi al alegerilor prezidenţiale din Portugalia, devenind primul şef de stat socialist din ultimele două decenii.

El l-a învins pe Andre Ventura, un candidat de extremă dreapta, care reprezenta o platformă anti-sistem. Seguro a beneficiat de sprijinul unor conservatori de marcă în turul doi, pe fondul temerilor legate de viziunea populistă şi autoritară a rivalului său.

Seguro îşi începe acum mandatul de cinci ani, preluând funcţia de la conservatorul Marcelo Rebelo de Sousa, care a deţinut două mandate succesive în această funcţie.

