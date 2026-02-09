Decizia definitivă a Curții de Apel București, studiată de Libertatea, arată că licitația a fost anulată, dispunându-se reevaluarea ofertei CON-A, pentru că asocierii declarate câștigătoare i s-au creat avantaje nepermise în procedura de selecție a ofertelor. 

Licitația, contestată de asocierea aflată pe locul doi

Rezultatul licitației pentru construirea noului stadion din Timișoara a fost contestat de asocierea Concelex – Construcții Erbașu, care a reclamat mai multe nereguli din procedura de atribuire, una dintre acestea fiind că asocierea declarată câștigătoare nu îndeplinește cerința de experiență similară. 

Așa cum Libertatea a arătat deja, asocierea care a contestat licitația a mai invocat că personalul activ al asocierii CON-A (568 de persoane) este sub cerința de 764 de persoane, dar și că propunerea financiară conține prețuri care nu sunt rezultatul liberei concurențe. De asemenea, a mai reclamat asocierea Concelex – Erbașu, costurile pentru schele lipsesc din evaluarea financiară.  

Rezultatul, menținut în primă instanță, a fost anulat în recurs

Contestația asocierii Concelex – Construcții Erbașu a fost respinsă în primă instanță de Tribunalul București. Asocierea ieșită pe locul doi a făcut recurs, reclamând că hotărârea Tribunalului București „este abuzivă şi încalcă principiile de drept care guvernează achizițiile publice, fiind rezultatul unei interpretări eronate a dispoziţiilor legale, menţinând rezultatul nelegal al procedurii de achiziţie”. 

Recursul Concelex – Construcții Erbașu a fost admis de Curtea de Apel București, care a admis cererea și a anulat licitația, obligând CNI să continue procedura cu respectarea deciziei judecătorești. 

Motivele anulării licitației de peste 100 de milioane de euro

Motivarea Curții de Apel București, prin care licitația pentru noul stadion din Timișoara a fost anulată, arată că după prima evaluare a ofertelor, comisia de licitație a respins oferta CON-A, considerând-o neconformă. 

Agenția Națională a Achizițiilor Publice (ANAP) a emis un aviz în care a arătat că „oferta nu a fost evaluată cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile în materia achizițiilor publice, comisia de evaluare considerând neconcludente clarificările de justificare a preţului ofertat (…), în condiţiile în care solicitarea acesteia nu a fost suficient de clară şi precisă cu privire la fundamentarea de preț dorită”. 

Astfel, ANAP a emis un „aviz conform condiționat” prin care a recomandat reevaluarea propunerii financiare a asocierii CON-A. În urma reevaluării, asocierea CON-A a fost declarată câștigătoare. 

Curtea de Apel București a arătat că Tribunalul București, care și-a justificat decizia pe avizul ANAP, ar fi trebuit să facă propria sa analiză. „Chiar dacă în cauza de faţă, avizul ANAP nu a făcut obiectul contestaţiei, instanţa poate face propria apreciere asupra situaţiei de fapt deduse judecăţii în litigiul de faţă, fără a ține cont de conținutul acestuia”, se arată în motivarea Curții de Apel București. 

„Un motiv vădit de încălcare a principiului tratamentului egal”

Astfel, în urma verificării procedurii, Curtea de Apel București a decis că asocierea CON-A a fost avantajată de Compania Națională de Investiții în timpul licitației. Judecătorii Curții de Apel București au stabilit că autoritatea contractantă, adică CNI, „a omis a clarifica tocmai aspectele ce au dus la declararea ofertei ca fiind inacceptabile, respectiv faptul că ofertantul nu a justificat valorile forfetare ofertate pentru activitățile care au făcut obiectul clarificărilor”. 

„Se constată că reevaluarea efectuată nu a avut la bază situația premisă existentă anterior emiterii avizului conform condiționat, autoritatea contractantă apreciind că nu mai apare a fi oportună solicitarea de clarificări referitoare la justificarea valorilor forfetare ofertate, în speță neexistând suficiente indicii că autoritatea contractantă s-ar fi lămurit în vreun fel sub acest aspect”, se arată în motivarea Curții de Apel București, studiată de Libertatea.

În același timp, judecătorii au stabilit că din actele de la dosar nu reiese că în procedura de reevaluare a ofertelor ar fi fost solicitate clarificări celorlalți ofertanți, astfel încât „în ipoteza în care s-ar fi apreciat că justificarea valorilor forfetare ofertate nu mai apare a fi oportună, atunci reținerea acestui criteriu în ceea ce îi privește pe ceilalți ofertanți reprezintă un motiv vădit de încălcare a principiului tratamentului egal”. 

Probleme în dovedirea experienței similare

O altă problemă invocată de asociere prin care a fost declarată pierzătoare a vizat dovada experienței similare făcute de CON-A. Curtea de Apel București a constatat că un document doveditor depus în acest sens de CON-A „nu atestă nici valoarea investiției și nici că recepția ar fi aprobată de către beneficiarul final”, CNI i-a dat posibilitatea asocierii CON-A, printr-o nouă solicitare de clarificări, să suplimenteze probele prin depunerea unei recomandări. Asta, susțin judecătorii, „este în contradictoriu cu principiul tratamentului egal”.

„Mai mult, astfel cum în mod corect a arătat recurenta reclamantă, în cuprinsul recomandării în discuție sunt relevate niște elemente distincte prin raportare la conținutul contractului CTR026658, în esență, cu privire la beneficiarul final, însă autoritatea contractantă a apreciat că acest înscris îndeplinește condițiile legale pentru a acoperi orice eventual viciu de procedură cu privire la îndeplinirea cerinței de experiență similară în lucrări de către ofertanta asocierea CON-A”, se mai arată în motivarea instanței, care a acceptat criticile formulate de asocierea aflată pe locul doi.  

Nici numărul minim de angajați nu a fost dovedit

Curtea de Apel București a mai constatat că, deși una dintre cerințe era ca firmele care fac parte din asocierea câștigătoare să aibă un număr minim de 764 de angajați, „în cauză nu a fost clarificat dacă asocierea dispune de efective medii anuale din ultimii 3 (trei) ani ale personalului angajat care prestează servicii și execută lucrări și ale cadrelor de conducere (cum ar fi arhitecți, ingineri, subingineri, muncitori calificați, muncitori necalificați) de minimum 764 de persoane”. 

„De altfel, nici autoritatea contractantă nu a arătat dacă în urma evaluării a constatat că asocierea dispune de efectivele solicitate de minimum 764 de persoane, deși a solicitat în mod expres respectarea acestui număr”, au mai subliniat judecătorii Curții de Apel București.

Scenariile posibile după anularea licitației

În urma deciziei de anulare a licitației, Curtea de Apel București a dispus „obligarea autorităţii contractante la continuarea procedurii de atribuire prin reevaluarea ofertei asocierii CON-A, cu luarea în considerare a motivelor prezentei decizii, cu respectarea prevederilor legale în materia achizițiilor publice”. 

Pentru lămurirea pașilor care trebuie urmați în urma deciziei pronunțate de Curtea de Apel București a fost formulată o cerere de clarificare a hotărârii, pentru care a fost stabilit ca termen 25 februarie 2026. 

Un detaliu important este că în urma deciziei Curții de Apel București, licitația nu va fi reluată de la zero, fiind continuată procedura, indiferent că asocierea CON-A va fi menținută sau nu în cursă după reanalizarea ofertei. 

Consumul a scăzut brusc în 2025 și în ianuarie 2026: la ce renunță românii din cauza inflației

Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
