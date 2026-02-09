De ce prea mult detergent face hainele mai murdare

Una dintre greșelile frecvente este utilizarea excesivă a detergentului de rufe. „Cred că ai nevoie doar de aproximativ două linguri de detergent pentru o încărcătură, așa că o sticlă de detergent ar putea să-ți ajungă un an” , a explicat Richardson, gazda emisiunii „Laundry Guy” de la HGTV. El a comparat această greșeală cu folosirea excesivă de sare în gătit: „Când rețeta cere o jumătate de lingură de sare, e delicios. Dar dacă adaugi o cană întreagă, strici totul.”

Dincolo de comparația culinară, există și o explicație științifică. Richardson, autorul bestsellerului „Laundry Love”, a dezvăluit că prea mult detergent împiedică clătirea corectă a hainelor. „Murdăria și germenii se desprind de pe haine și ajung în apă. Surfactanții, compușii din detergent care ridică murdăria, nu se pot elimina complet dacă folosești prea mult detergent. Aceștia se reinstalează în haine împreună cu murdăria, ceea ce înseamnă că hainele tale sunt de fapt murdare.”

Cum poți economisi timp și detergent la spălat

Richardson sugerează să evităm și capsulele de detergent din același motiv: acestea conțin o cantitate fixă de detergent, adesea prea mare pentru o încărcătură obișnuită.

„Nu-mi plac capsulele pentru că nu poți controla cantitatea. Nu ai nevoie de detergent cât o capsulă pentru a spăla o grămadă de rufe”, a adăugat el.

O altă recomandare surprinzătoare a expertului este utilizarea exclusivă a ciclului „express” (quick wash) al mașinii de spălat. Acesta este suficient pentru a curăța hainele eficient, economisind timp și energie.

Aceste sfaturi simple, dar de efect, pot transforma rutina spălării rufelor într-un proces mai eficient și mai economic.

Mașina de spălat rufe este unul dintre cele mai utilizate electrocasnice dintr-o locuință modernă. Proiectată să reziste mulți ani, durata ei de viață depinde în mare măsură de modul în care este folosită. Multe defecțiuni apar nu din cauza unor probleme tehnice, ci din obiceiuri greșite, neatenție ori din erori de întreținere. Cum poți prelungi viața mașinii tale de spălat rufe.

