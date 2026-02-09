UPDATE ora 12.40: Potrivit anunțului oficial, s-au înscris 19 persoane, astfel:

1. Pentru funcţia de procuror general al Parchetului General:

  • Cristina Chiriac, procuror şef serviciu în cadrul DNA laşi
  • Bogdan Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti

2. Pentru funcția de adjunct al Procurorului general:

  • Marius Voineag, procuror șef al DNA

3. Pentru funcţia de procuror-şef al DNA:

  • Tatiana Toader, procuror şef adjunct al DNA
  • Vlad Grigorescu, procuror în cadrul DIICOT
  • loan-Viorel Cerbu, procuror în cadrul DNA, delegat în funcția de adjunct al DNA

4. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DNA:

  • Mihai Prună, procuror în cadrul Parchetului General – Secţia de urmărire penală
  • Marinela Mincă, procuror şef al Secţiei judiciare în cadrul DNA
  • Marius-lonel Ştefan, procuror şef serviciu în cadrul DNA Pitești

5. Pentru funcţia de procuror-şef al DIICOT:

  • loana-Bogdana Albani, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT
  • Antonia Diaconu, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Pitești
  • Alina Albu, procuror şef al DIICOT
  • Codrin-Horațiu Miron, procuror şef serviciu în cadrul DIICOT Timișoara
  • Bogdan Pîrlog, procuror militar în cadrul Parchetului militar al Tribunalului Militar Bucureşti

6. Pentru funcţia de procuror-şef adjunct al DIICOT

  • Aurel-Cristian Lazăr, procuror în cadrul DIICOT Timişoara
  • Alex Florența, procuror general al Parchetului General
  • Claudia-lonela Curelaru, procuror şef adjunct al DIICOT
  • Gill-Julien Grigore-Iacobici, procuror în cadrul Parchetului Curții de Apel Constanţa
  • Mihai-Răzvan Negulescu, procuror în cadrul DIICOT

Se observă că Alex Florența nu a mai candidat pentru șefia Parchetului General, ci pentru a fi adjunctul șefului DIICOT. Marius Voineag, care acum conduce DNA, vrea să fie adjunct al Procurorului General al României. Iar Alina Albu este singura care dorește să rămână la șefia instituției pe care o conduce, adică DIICOT.

După procesul de selecție, decizia finală va aparţine preşedintelui Nicuşor Dan, care vrea să negocieze cu PSD și PNL numirile la șefia marilor parchete la pachet cu șefii SRI și SIE.

Știrea inițială: Potrivit informațiilor Libertatea, printre cei înscriși se numără Nicolae Andrei Solomon, adjunctul procurorului general, care va candida la șefia DNA, Cristina Chiriac, șefa DNA Iași, s-a înscris pentru șefia Parchetului General, iar Miron Codrin Horațiu, de la DIICOT Timișoara, s-a înscris la șefia DIICOT.

Marius Voineag, actualul șef al DNA, și-a depus candidatura pentru funcția de adjunct al Procurorului General al României, nu pentru șefia DNA, conform informațiilor Libertatea.

Termenul limită pentru depunerea candidaturilor a fost astăzi, 9 februarie, ora 12.00. Condiția pentru numirile în funcţiile de conducere este și aceea ca procurorii să aibă o vechime minimă de 15 ani în funcţia de procuror sau judecător, iar cei care au colaborat cu serviciile secrete nu pot fi numiți.

„Nu pot fi numiţi în funcţiile de conducere care fac obiectul procedurilor de selecţie procurorii care au făcut parte din serviciile de informaţii sau au colaborat cu acestea ori cei care au un interes personal ce influenţează sau ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate şi imparţialitate a atribuţiilor prevăzute de lege (art. 144 alin. (2) din Legea nr. 303/2022)”, conform Ministerului Justiției.

În perioada 23-26 februarie, procurorii vor susţine un interviu în fața ministrului justiţiei, Radu Marinescu, dar și a unei comisii, iar rezultatele vor fi publicate pe 2 martie. În aceeaşi zi, ministrul Marinescu va înainta propunerile finale Secţiei pentru procurori a CSM pentru emiterea avizului consultativ. Decizia finală va aparţine preşedintelui Nicuşor Dan, care vrea să negocieze cu PSD și PNL numirile la pachet cu șefii serviciilor de informații.

În acest moment, Parchetul General este condus de Alex Florența, șeful DNA este Marius Voineag, iar Alina Albu conduce DIICOT. Mandatele lor vor expira în această primăvară.

