Chirurgia robotică ortopedică este utilizată cu succes, atunci când există indicație, pentru o proteză de genunchi sau de șold, cu rezultate funcționale deosebite și grad redus de invazivitate.

Operațiile robotice ortopedice sunt indicate ca tratament modern în cazul pacienților cu o gonartroză avansată, în care cartilajul articular este aproape absent, pentru a înlocui suprafețele osoase distruse cu proteze, fie parțial, fie total.

Artroplastia robotică de genunchi permite medicului chirurg să înlăture doar cât este necesar din țesutul osos și din cartilaj, dar și să estimeze corect în timpul intervenției poziția ligamentelor. În acest mod, proteza de genunchi este fixată într-o poziție ideală, în funcție de fiecare caz în parte, cu scopul de a reda funcționalitatea articulației și o calitate mult îmbunătățită a vieții pacienților.

De asemenea, chirurgia robotică în ortopedie aduce pacienților o serie de avantaje, de la gradul redus de invazivitate, prin îndepărtarea minimă a țesutului osos, sângerarea intraoperatorie redusă și risc mult diminuat de complicații, până la durere postoperatorie minimă și mobilitate superioară.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții au acces, atunci când există recomandare, la intervenții de protezare a genunchiului prin chirurgie robotică ortopedică cu sistemul CORI, folosit în premieră în România. Robotul CORI vine cu avantaje în plus față de alte sisteme robotice utilizate în ortopedie. Unul dintre motivele pentru care sistemul CORI este recomandat pentru protezarea genunchiului este faptul că nu necesită realizarea unor scanări preoperatorii ale zonei afectate, prin CT sau RMN.

Robotul folosește un sistem computerizat inteligent, care poate construi, în detaliu, un model 3D al genunchiului pacientului. Acest lucru îi permite chirurgului ortoped să conceapă un plan de tratament personalizat, adaptat exact la forma articulației pacientului. De asemenea, sistemul robotic îi permite chirurgului ortoped să plaseze senzori pe zona care urmează a fi operată pentru a putea analiza amănunțit structura și funcționarea genunchiului, cu toate caracteristicile sale individuale. Apoi, robotul CORI va genera imagini 3D ale articulației, iar medicul va putea efectua o simulare a intervenției, realizând ajustările necesare.

Robotul chirurgical CORI poate fi folosit atât pentru artroplastii parțiale de genunchi, cât și pentru protezare totală, adică pentru înlocuirea completă a articulației, cu proteze cimentate, care sunt fixate de os cu ajutorul unui ciment special.

Intervențiile chirurgicale sunt realizate de chirurgi ortopezi cu vastă experiență, într-unul dintre cele mai bine dotate blocuri operatorii din România, cu sprijinul Secției ATI de categoria I – nivel de competență extinsă.