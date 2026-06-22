Cum să nu te simți obosit după un zbor lung spre destinația de vacanță. Medicii recomandă câteva trucuri simple

Deși jet lag-ul nu poate fi întotdeauna evitat complet, cercetătorii în somn și experții în turism afirmă că există metode simple, bazate pe dovezi științifice, pentru a-i reduce impactul. Totul, de la ajustarea programului de somn înainte de plecare și gestionarea expunerii la lumina zilei, până la hidratare, planificarea meselor și utilizarea unor aplicații specializate, îți poate ajuta corpul să se adapteze mult mai rapid la un nou fus orar.

Ce este jet lag-ul și de ce ne afectează mai mult zborul spre est

Jet lag-ul este o perturbare temporară a ceasului intern al corpului, sau a ritmului circadian, care apare atunci când călătorești rapid peste mai multe fusuri orare. În timp ce ceasul de la mână se reglează instantaneu, corpul are nevoie de mai mult timp pentru a se sincroniza cu ciclul local de zi-noapte.

Acest decalaj te face să te simți obosit în timpul zilei, complet treaz noaptea și să ai dificultăți de concentrare. Alte simptome comune includ iritabilitatea, problemele digestive și vigilența redusă.

Cu cât treci peste mai multe fusuri orare, cu atât efectele pot fi mai vizibile. De asemenea, specialiștii notează că adaptarea este adesea mai dificilă în cazul călătoriilor spre est decât în cazul celor spre vest, deoarece zborul spre est cere ceasului biologic să avanseze, mai degrabă decât să își întârzie programul.

Dr. Megha Pancholi, medic generalist în cadrul Boots Online Doctor, a explicat regulile esențiale pentru a rămâne sănătos și fresh în timpul călătoriilor de lungă durată:

Ajustarea programului cu 2-3 zile înainte: Este recomandat să dormi cel puțin șapte ore pe noapte în zilele premergătoare plecării. Încearcă să schimbi treptat orele de somn cu câteva zile înainte de călătorie pentru a te alinia cu fusul orar al destinației. În timpul zborului, propune-ți să dormi atunci când este noapte la destinație și petrece timp în lumina naturală a soarelui odată ce ai sosit.

Este recomandat să dormi cel puțin șapte ore pe noapte în zilele premergătoare plecării. Încearcă să schimbi treptat orele de somn cu câteva zile înainte de călătorie pentru a te alinia cu fusul orar al destinației. În timpul zborului, propune-ți să dormi atunci când este noapte la destinație și petrece timp în lumina naturală a soarelui odată ce ai sosit. Guma de mestecat împotriva „înfundatului urechilor”: Mulți pasageri se confruntă cu urechi înfundate sau dureri ușoare în timpul zborurilor din cauza schimbărilor de presiune dintre urechea medie și cabină. Mestecatul gumei, înghițirea sau căscatul ajută la echilibrarea presiunii și ameliorează disconfortul, fiind tehnici extrem de utile la decolare și aterizare.

Mulți pasageri se confruntă cu urechi înfundate sau dureri ușoare în timpul zborurilor din cauza schimbărilor de presiune dintre urechea medie și cabină. Mestecatul gumei, înghițirea sau căscatul ajută la echilibrarea presiunii și ameliorează disconfortul, fiind tehnici extrem de utile la decolare și aterizare. Hidratarea intensivă înainte de îmbarcare: Deshidratarea este frecventă pe zborurile lungi deoarece aerul din cabină este mult mai uscat decât cel de la sol, iar corpul pierde umezeală prin respirație și prin piele. Consumă multă apă, mănâncă alimente bogate în apă (cum sunt fructele) și limitează alcoolul și cafeina, care agravează deshidratarea. Poți aduce în bagaj și o cremă hidratantă sau un spray facial pentru prospețimea pielii.

Deshidratarea este frecventă pe zborurile lungi deoarece aerul din cabină este mult mai uscat decât cel de la sol, iar corpul pierde umezeală prin respirație și prin piele. Consumă multă apă, mănâncă alimente bogate în apă (cum sunt fructele) și limitează alcoolul și cafeina, care agravează deshidratarea. Poți aduce în bagaj și o cremă hidratantă sau un spray facial pentru prospețimea pielii. Șosetele de compresie în bagajul de mână: Șederea prelungită pe scaun încetinește fluxul sanguin și duce la acumularea de fluid în membrele inferioare, provocând glezne umflate sau picioare grele. Șosetele de compresie îmbunătățesc circulația și reduc riscul de disconfort. Ele sunt recomandate tuturor pe zborurile lungi, dar sunt esențiale pentru femeile însărcinate, persoanele în vârstă sau cele predispuse la probleme circulatorii. De asemenea, ridică-te și mergi periodic pe culoarul avionului.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

Programe științifice de wellness la bord

Companiile aeriene au început să recunoască impactul major al zborurilor lungi asupra fizicului și psihicului. De exemplu, Fiji Airways a lansat FlyWell, un program de wellness conceput pentru a ajuta pasagerii să ajungă la destinație revigorați. Experiența combină cinci ritualuri fundamentate științific, axate pe circulația sângelui, somn, performanță cognitivă, recuperare și starea de bine în cabină, oferite de la decolare și până în lounge-ul companiei din Nadi.

Pe anumite rute lungi (cum ar fi cele între Fiji și Los Angeles sau San Francisco), pasagerii au acces la suplimente pentru concentrare și somn, ochelari de filtrare a luminii albastre pentru sprijinirea tiparelor de somn și dispozitive purtabile pentru stimularea circulației în timpul zborului. În plus, în lounge-ul Premier din Nadi sunt integrate sesiuni de terapie cu lumină roșie și tehnologii Aires Tech pentru a crea un mediu calm și relaxant.

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