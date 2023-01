Cum să-ți trasezi perfect codițe cu tuș la ochi 

Despre eyeliner

Ce-ar fi dacă ți-am spune că poți să îți desenezi eyelinerul dintr-o singură mișcare, fără să greșești? Există câteva trucuri care îți vor schimba viața și care te vor ajuta să îți desenezi eyelinerul ca o profesionistă.

Trucul de bază pentru a reuși arta de a îți trasa codițele cu tuș este obținerea tipului potrivit de liner. Diferitele tipuri de tușuri servesc unor scopuri diferite, prin urmare, este important să cunoști în primul rând tipurile de tuș.

Tipuri de tuș

Eyeliner creion

În primul rând, să începem cu eyelinerul tip creion sau dermatograful. Este super ușor de folosit. Dacă ești o începătoare în materie de eyeliner sau ești la început de drum, creionul este cel care ți se potrivește.

De fapt, acesta este cel mai bun eyeliner pentru începătoare. Îți oferă un control și o aderență mai bune, dar o observație de luat în seamă este că un creion nu oferă cu adevărat un finisaj neted sau precis. Pe lângă asta, este de obicei rezistent la apă, ceea ce îl face o opțiune potrivită pentru persoanele care au tendința de a lăcrima. Pe lângă asta, dacă nu îl fixezi cu un fard, creionul migrează și nu va sta la locul său. Este mai potrivit pentru a fi pus pe linia apei decât pentru a îți trasa codițe sau conturul pleoapei.

Tuș gel

Tușul tip gel este mat. Prin urmare, e mai gros și alunecă mai ușor. De obicei, vine într-un recipient mic cu o pensulă. Tușul tip gel este relativ ușor de folosit, dar pătează foarte ușor. În plus, are o durată de viață mai lungă în comparație cu alte tipuri de tuș și este o alegere perfectă dacă ești în căutarea unui eyeliner care să ofere precizie.

Tuș lichid

Ultimul, dar nu cel din urmă, eyelinerul lichid, cel mai greu de folosit dintre toate. Tușul lichid poate oferi un finisaj ascuțit și precis. De obicei, vine într-un tub cu o pensulă mică sau sub formă de cariocă. Un lucru legat de tușul lichid este că durează puțin să se usuce după aplicare. Cu toate acestea, este perfect dacă vrei să obții un look dramatic, deoarece este foarte pigmentat.

Cum să-ți trasezi perfect codițe cu tuș la ochi

Pregătește-ți ochii

Pregătirea tenului și a ochilor înainte de orice machiaj este un pas important pentru a te asigura că obții un machiaj perfect. După ce ți-ai curățat fața, aplică o cremă hidratantă și optează pentru o cremă de ochi pentru a calma roșeața și decolorarea. În plus, crema de ochi minimizează apariția ridurilor premature din jurul ochilor.

Primer

Aplică un primer pentru ochi în toată zona ochilor, în special pe pleoapă și sub ochi. Scopul principal al primerului pentru ochi este de a se asigura că machiajul rămâne la locul lui și de a oferi un finisaj neted. După aceea, tamponează și estompează corectorul sub ochi și deasupra pleoapei. Apoi, fixează-ți fața cu o pudră de fixare.

Trasează-ți linia

Ia-ți eyelinerul și trasează o linie pornind de la colțul interior al ochilor până la colțul exterior. Asigură-te că linia este aproape de rădăcina genelor și dacă nu te descurci să trasezi o linie continuă, fă mici puncte cât mai aproape de gene, apoi unește punctele, dar fără să apeși prea mult cu pensula, astfel încât linia să iasă subțire.

Finisaj

Poți să trasezi linia astfel încât să îți alungești ochii. Pur și simplu, de la terminarea genelor, mergi cu linii în sus, spre tâmple. Fă-o cât de groasă sau subțire vrei, apoi vino cu o linie fină de pe pleoapa inferioară astfel încât să umpli toată linia.

Cum să aplici eyelinerul în funcție de forma ochilor tăi

Ochi migdalați

Persoanele care au ochii în formă de migdală sunt norocoase, deoarece pot face orice look cu tuș. Pentru a-ți pune în valoare trăsăturile, este recomandat să trasezi o linie subțire pornind de la colțul interior al ochiului. Când aproape ai ajuns în partea exterioară a ochiului, mărește grosimea eyelinerului. Apoi, finalizează-l cu o mică codiță, dacă dorești, sau poți opta pentru un stil de eyeliner obișnuit.

Ochi rotunzi

Dacă ai ochii rotunzi, eyelinerul trebuie trasat astfel încât să îți alungească forma ochilor. Poți trasa o linie pe genele superioare și să termini privirea cu o codiță alungită sau poți estompa eyelinerul în liniile genelor superioare și inferioare.

Ochi cu pleoapa căzută

În cazul ochilor cu pleoapa căzută, pleoapele acoperă linia genelor parțial sau în întregime. Este recomandat ca eyelinerul să fie trasat la linia genelor pentru a pune în valoare ochii. Pe lângă asta, poți opta pentru un liner gros și o codiță alungită dacă alegi look-ul cat-eye. Dacă vrei să îți faci ochii să pară mai rotunzi, creează o linie mai groasă în centrul liniei genelor și optează pentru o linie mai subțire în colțul ochiului. În plus, evită să aplici eyelinerul la linia genelor de jos.

Ochi căzuți

Pentru a-ți ridica privirea, optează pentru un un creion colorat și strălucitor în colțul interior al ochilor. Apoi, trasează eyelinerul negru chiar sub punctul cel mai înalt și trasează-l de-a lungul spre exterior.

Sfaturi utile pentru a folosi tușul de ochi

Cum să folosești un tuș gel

Se lucrează destul de ușor cu tușul tip gel. Un lucru bun la eyelinerul cu gel este că durează mai mult să se fixeze, așa că ai mai mult timp pentru a trasa o linie precisă. În plus, eyelinerul cu gel este mai puțin predispus să se estompeze, așa că nu vei avea negru căzut sub ochi pe parcursul zilei. Cu toate acestea, dacă greșești, atunci vei avea nevoie de un demachiant bun pentru ochi pentru a-l îndepărta, deoarece tușul cu gel e pigmentat și se ia greu.

În loc să folosești pensula care vine cu gelul, folosește o pensulă de machiaj mică, cu margini plate. Aceasta îți va oferi mai mult control.

Cum să folosești un tuș lichid

Tușul lichid este cel de care ai nevoie pentru a obține un look dramatic. Este comod, intens și foarte pigmentat, plus că există o gamă uriașă de culori! Totuși, sunt dificil de folosit. Tușul lichid are nevoie de o mână sigură, iar unele se usucă foarte repede, ceea ce înseamnă că nu există loc de greșeli. Unele durează mai mult să se usuce, iar dacă clipești din greșeală, te vei trezi cu eyeliner în mijlocul pleoapei.

Dacă alegi un eyeliner lichid, uită-te întotdeauna la pensulă. Ar trebui să fie suficient de fermă pentru a nu se mișca atunci când apeși pe pleoapă.

Pentru a preveni murdărirea, fixează linerul lichid cu un fard de ochi negru și o pensulă mică de machiaj. Acest lucru nu numai că previne murdărirea, dar intensifică și culoarea.

Cum să folosești eyelinerul colorat

Eyelinerul colorat este o modalitate super cool de a adăuga un pic de „altceva” machiajului tău zilnic. Trucul pentru a nu exagera cu tușul colorat este să îl păstrezi simplu. Accentuează-ți linia genelor superioare sau inferioare cu o linie subțire de culoare, mai degrabă decât cu un bloc de culoare foarte intensă.

Acoperă doar stratul superior al ochilor cu un tuș colorat. Nu aplica un tuș colorat pe tot ochiul!

Cum să-ți trasezi tușul în linie dreaptă

Tightlining înseamnă să desenezi eyelinerul foarte aproape de ochi, astfel încât genele tale să pară mai groase și mai lungi. Este unul dintre cele mai naturale look-uri de machiaj, care îți poate pune într-adevăr în valoare forma și privirea ochilor. Este destul de ușor de realizat! Mai întâi, ridică ușor pleoapele de la baza genelor. Apoi, trasează-ți linerul aproape de margine!

Asigură-te că extinzi linia până la colțurile interioare ale ochilor. Aceasta va adăuga un plus de definiție ochilor tăi. De asemenea, folosește un eyeliner rezistent la apă, astfel încât să nu-ți intre în ochi.

Cum să obții efectul ochi de pisică

Codițele tale de tuș sunt prea groase într-o parte? Se mai întâmplă, dar nu-ți face griji, există o metodă prin care poți reuși de fiecare dată să obții ambele codițe egale.

Folosește unghiul liniei genelor inferioare ca ghid pentru codițele cu efect de ochi de pisică. Apoi, pune un punct pe colțul exterior al fiecărui ochi înainte de a folosi creionul lichid pentru a te asigura că ambele codițe sunt la fel de lungi

Un mod în care să îți trasezi tușul pentru look-ul ochi de pisică în mod uniform este să desenezi puncte și apoi să le conectezi. Acest lucru este excelent dacă abia înveți cum să folosești eyelinerul lichid sau să faci acel efect de ochi alungiți.

Cum să trasezi linii de tuș care nu se estompează

Dacă îți pui tuș și pe pleoapa inferioară, atunci trebuie să fi experimentat cel puțin o dată smudging-ul. Adică felul în care tușul migrează de pe pleoapa inferioară și se duce în zona cearcănelor, făcându-te să arăți ca un panda. Așadar, pentru ca tușul de pe pleoapa inferioară să nu se estompeze și să nu se transfere, schimbă-ți formula cu un eyeliner rezistent la apă.

Sau acoperă-ți eyelinerul cu puțin fard de ochi negru pentru a-l fixa, apoi „sigilează” totul cu un strat de pudră translucidă.

Cum să desenezi un eyeliner care să arate bine

Îți tragi de pleoapă înainte de a trasa linia? Nu mai face asta! În loc să-ți tragi pielea în lateral, încearcă în schimb să privești în față. Cu fața dreaptă spre oglindă, privește înainte.

Nu trage niciodată de pleoape, pentru că linia de tuș va ieși strâmbă sau nepotrivită pentru fizionomia ta. Ai grijă să ții tușul orizontal, nu perpendicular față de ochi. Folosește un tuș tip cariocă dacă nu ești începătoare.

Sursa foto: 123rf.com

Urmărește-ne pe Google News

