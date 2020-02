De Camelia Diaconu,

În decursul unei zile intrăm în contact cu o mulțime de oameni și o serie de obiecte. Mâinile acumulează imediat germeni ce se pot transforma în infecții printr-o simplă atingere a gurii, ochilor sau nasului. Spălatul cât mai des pe mâini este o modalitatea prin care limitezi transmiterea virușilor și a altor microbi. Mai jos vei găsi informații despre cum te speli corect pe mâini, dar și cum îi convingi pe copii să se spele cât mai des pe mâini.

Igiena corespunzătoare a mâinilor implică spălatul cât mai des cu apă și cu săpun. Însă, iată cum trebuie să le folosești pentru a avea mâini curate.

Primul pas este să îți umezești mâinile, cu apă rece sau caldă, după care adaugi săpun. Mâinile trebuie spălate foarte bine timp de 20 de secunde atât sub unghii, cât și între degete, pentru că acolo se pot ascunde o mulțime de microbi. Mâinile se clătesc bine pentru a îndepărta orice urmă de săpun și se usucă cu un prosop curat din material textil sau din hârtie. Tot cu ajutorul prosopului se închide și robinetul de apă.

Dezinfectantele pe bază de alcool sunt soluția optimă pentru a te spăla pe mâini atunci când nu ai la îndemână apă și săpun. Produsul se aplică din abundență pe palme, iar mâinile se freacă pentru a acoperi toată suprafața, cu degetele întrepătrunse, inclusiv dosul palmelor și încheieturile.

Pentru a curăța cât mai bine mâinile, dezinfectantul pe bază de alcool trebuie să conțină cel puțin 60% alcool.

Ai întotdeauna la îndemână și șervețele umede pe bază de alcool. Șterge-ți mâinile cu ele ori de câte ori ai intrat în contact cu un obiect.

Când sunt mici, copiii nu înțeleg importanța spălatului pe mâini și pot trece ușor peste această activitate, chiar dacă au luat contact cu o mulțime de suprafețe ori obiecte.

Pentru că este cel mai important factor care previne răspândirea microbilor, spălatul pe mâini trebuie să fie o regulă de bază învățată încă de la vârste fragede. Și cum poți face asta?

Este important să nu transformi spălatul pe mâini într-o corvoadă și să nu pui presiune pe acțiunea în sine. Creează o atmosferă cât mai caldă și explică-i copilului de ce este necesar să se spele pe mâini ori de câte ori a intrat în contact cu un obiect ori o suprafață. De asemenea, iată și câteva modalități distractive care îl vor convinge pe copil să se spele mai des pe mâini.

Ori de câte ori încerci să îl înveți pe copil să se spele pe mâini, asigură-te că acesta înțelege importanța igienei.

Spală-te pe mâini cât mai des, indiferent dacă ești acasă, la serviciu, la restaurant sau în vizită la prieteni. Nu uita că este extrem de important să te speli frecvent pe mâini, dar mai ales atunci când:

Așadar, spălatul pe mâini este cea mai eficientă metodă pentru a opri răspândirea germenilor și bacteriilor. Este modalitatea prin care poți reduce riscul de dezvoltare a bolilor respiratorii sau gastro-intestinale.

