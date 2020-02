De Camelia Diaconu,

Suprafețele pe care le atingem în mod frecvent precum clanțele ușilor, mânerul frigiderului, robinetele sau colacul de toaletă pot provoca apariția infecțiilor severe, dacă obiectele nu sunt în mod frecvent dezinfectate. Pentru că bacteriile se pot dezvolta în diverse medii și pot supraviețui fie că sunt la sol, în apă sau organismul uman, iată ce metode trebuie să incluzi în rutina de curățenie!

E.Coli și Salmonella sunt bacteriile ce pot apărea frecvent în chiuveta de la bucătărie din cauza resturilor alimentare de pe farfurii.

Staphylococcus aureus este bacteria care face parte din flora normală a pielii, dar care poate fi o cauză comună a infecțiilor nosocomiale, respectiv a infecțiilor ce au legătură cu deficiențe de igienă, de sterilizare.

O igienă personală deficitară poate fi factorul principal care favorizează acumularea unor cantități mai mari de bacterii pe o serie de suprafețe.

Bucătăria este mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor din cauza contactului cu alimente, mai ales cu cele crude. Pentru a stopa răspândirea microbilor, este indicat ca toate suprafețele pentru prepararea alimentelor să fie dezinfectate înainte de utilizare, dar și după ce au intrat în contact cu alimente crude, carne, ouă, pește, etc.

Tocătorul din lemn este și el obiectul care trebuie curățat cel mai des din bucătărie, deoarece poate fi mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor. El rămâne umed de fiecare dată când este spălat, iar acest lucru poate duce la formarea rapidă a microbilor.

Tot în bucătărie, un pericol poate fi și frigiderul. Chiar dacă temperatura din interior este una scăzută, bacteriile se pot dezvolta rapid din cauza alimentelor din interior. Este indicat să fie curățat o dată pe săptămână, să fie scoase toate alimentele din interior și să fie dezinfectat frigiderul. Una dintre cele mai indicate soluții naturale pentru dezinfectare frigiderului este apa cu oțet.

Din cauza umezelii, baia este mediul propice pentru dezvoltarea bacteriilor. Obiectele care trebuie dezinfectate frecvent în baie sunt: cada, cabina de duș vasul de toaletă împreună cu capacul, chiuveta, suportul pentru periuțele de dinți, prosoapele, dar și toate obiectele cu care intri des în contact.

Pentru dezinfectarea băii este indicat să folosești produse pe bază de clor, deoarece acestea omoară toate bacteriile.

În dormitor și living, praful este cel mai adesea întâlnit, iar asta poate duce la apariția microbilor. Dezinfectarea dormitorului se face prin aspirarea corectă și temeinică a camerei. După aspirare, trebuie șterse toate suprafețele de praf și la fel de bine ștearsă și pardoseala sau țesăturile. Covoarele din dormitor și living pot fi dezinfectate cu apă călduță și oțet.

Toate acestea pot fi dezinfectate zilnic cu puțin alcool medicinal sau o soluție dezinfectantă pe bază de alcool.

Este indicat să cureți toate suprafețele cu care intri în contact cu dezinfectanți pe bază de clor sau alcool, deoarece acestea au o eficacitate ridicată. Sursă: insp.gov.ro

Primul și cel mai important mod prin care ne putem proteja casa și organismul de microbi este spălatul pe mâini. Spălatul corect pe mâini se face astfel: umezește-ți mâinile cu apă, după care pune săpun și timp de 20 de secunde spală-ți mâinile astfel încât să fii atent că ai curățat bine între degete și sub unghii, deoarece acolo este locul unde se pot ascunde cei mai mulți microbi.

Nu uita să este extrem de important să te speli frecvent pe mâini, mai ales înainte de a mânca, după ce mănânci, înainte de a-ți atinge nasul, ochii sau gura.

Conform studiilor efectuate, produsele naturale au o eficență mai scăzută pentru dezinfectarea suprafețelor, spre deosebire de soluțiile care conțin clor și alcool. Însă, pot fi folosite împreună cu soluțiile specializate pentru a preveni apariția și răspândirea bacteriilor în următoarele situații:

Peroxid de oxigen sau apă oxigenată așa cum este cunoscută denumirea este încă o soluție naturală pentru dezinfectarea suprafețelor. Nu este toxică și nu pune sănătatea în pericol.

Se amestecă 20 de picături de ulei esențial de arbore de ceai și 500 ml apă și soluția se pune într-un recipient cu pulverizator. Datorită proprietăților antifungice ale uleiului de arbore de ceai, soluția poate distruge stafilococi precum E. Coli, Salmonella sau Shigella.

Pe lângă suprafețele din casă, este esențiali să dezinfectezi și toate celelalte suprafețe cu care zilnic intri în contact la birou, în mașină, etc.

Șterge-ți biroul în fiecare zi înainte de a te așeza la lucru. De asemenea, nu uita să dezinfectezi tastatura calculatorului și alte obiecte din jur pe care le folosești constant. Poți folosi o soluție dezinfectantă sau șervețele pe bază de alcool.

Dezinfectează și obiectele din mașină pe care le folosești adesea. Concentrează-ți atenția asupra obiectelor frecvent atinse.

