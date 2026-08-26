Câștigă împreună 5.500 de euro pe lună

Șapte ani mai târziu, bărbatul spune că nu regretă decizia. Din contră, cei doi susțin că își pot acoperi cheltuielile lunare dintr-un singur salariu și reușesc să pună deoparte o mare parte din celălalt venit.

Bărbatul și-a povestit experiența într-un grup de Facebook dedicat comunității balcanice din Germania. Potrivit acestuia, el câștigă aproximativ 3.000 de euro pe lună, în timp ce soția primește circa 2.500 de euro.

Salariul lui este folosit pentru chirie, facturi, mâncare și celelalte cheltuieli, iar veniturile soției sunt economisite în mare parte.

Astfel, cei doi spun că ajung să pună deoparte aproximativ 25.000 de euro pe an.

„Ne pare rău că nu am venit mai devreme.”, au spus cei doi soți.

Cu banii economisiți, cuplul își dorește să își asigure o pensie mai liniștită și să nu depindă financiar de copiii lor.

„Am fost bine primiți aici”

Înainte de plecare, cei doi au auzit că sunt prea în vârstă pentru un nou început în Germania. Experiența lor a fost însă diferită.

„Am fost bine primiți aici și suntem tocmai potriviți pentru ei, personalități formate, cu copii adulți, experiență de viață și etică profesională.”, au povestit aceștia.

Bărbatul spune că unul dintre cele mai importante lucruri pentru cei care vor să muncească în Germania este să își cunoască bine meseria și să învețe limba germană.

El recomandă un nivel de cel puțin B1-B2, în funcție de domeniul de activitate.

Printre meseriile pentru care susține că există oportunități se numără șoferii de camion, zidarii, electricienii, instalatorii, medicii, asistenții medicali și îngrijitorii.

Cuplul îi sfătuiește pe cei care vor să se mute în Germania să nu plece fără bani puși deoparte.

Potrivit experienței lor, o rezervă de aproximativ 10.000 de euro poate fi utilă în perioada de început, până la găsirea unui loc de muncă și stabilizarea situației financiare.

Mai multe persoane au împărtășit în comentarii experiențe asemănătoare. Un bărbat a povestit că locuiește în Germania de mai bine de zece ani și că el și familia sa au cumpărat o casă pe credit .

„Cu un salariu normal, trăim normal. Lucrez suplimentar ca să merg în vacanță. În șapte sau opt ani, ipoteca mea va fi redusă cu aproape o mie de euro, așa că nu va mai trebui să fac asta”, a povestit acesta.

Bărbatul lucrează patru zile pe săptămână, el a subliniat că abilitățile lingvistice, efortul și autoperfecționarea sunt esențiale pentru cine vrea să lucreze în Germania.



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