Decizia a venit după discuția purtată cu premierul Ilie Bolojan, cel care este și președintele PNL. Trăilă a precizat că a luat această hotărâre ca să nu strice imaginea lui Bolojan și a Partidului Național Liberal.

„Față de toate aspectele vehiculate public, țin să fac următoarele precizări: Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală. Sunt, de asemenea, conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL. Ca atare, am decis să demisionez din funcția de secretar general adjunct al Guvernului. Atașez mai jos documentul”, a transmis Cristina Trăilă pe Facebook.

Mandatul Cristinei Trăilă la Guvern va înceta pe 15 septembrie, până atunci ea fiind în concediu de odihnă.

Cristina Trăilă (PNL) a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului Bolojan la o zi după ce DNA a anunțat că este urmărită penal
Cererea de demisie a Cristinei Trăilă

Cu o seară în urmă, Bolojan a declarat că urmează o discuție privată cu Trăilă ca să înțeleagă care sunt acuzațiile DNA și „vom lua decizia mâine, după ce discutăm”.

Acuzațiile DNA pentru Cristina Trăilă

Reamintim că secretarul general adjunct al Guvernului Bolojan, Cristina Trăilă, a fost audiată marți, 25 august, la DNA Iași, în calitate de suspect, în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos, care din martie este sub control judiciar pentru acuzația de cumpărare de influență, au declarat surse judiciare pentru Libertatea.

DNA a confirmat apoi informația și a explicat că a dispus efectuarea urmăririi penale față de Cristina Trăilă pentru infracțiunea de „complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite”.

Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă
Cristina Trăilă a fost numită în aprilie 2025 secretar general al Guvernului condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea Guvernului Bolojan, a fost numită secretar general adjunct. Foto: Facebook Cristina Trăilă

„În perioada 3-4 noiembrie 2025, suspecta Trăilă Cristina, în calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitare a influenței asupra președintelui A.N.S.V.S.A., în scopul înlocuirii din funcție a directorului D.S.V.S.A. Vaslui cu o persoană agreată de inculpatul B.F. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul B.F. și pentru societatea deținută de acesta, constând, între altele, în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro, precum și în diminuarea sau încetarea controalelor sanitar-veterinare la fermele societății”, a precizat DNA.

De unde a plecat scandalul cu Fănel Bogos, care a fost în biroul premierului Bolojan

În noiembrie 2025 a ieșit la iveală o anchetă DNA privind o rețea de influență cu politicieni, rezerviști și foști generali din serviciile de informații. În centrul anchetei era vasluianul Fănel Bogos, om de afaceri care, au susținut anchetatorii, a încercat să schimbe conducerea DSVSA Vaslui folosind conexiuni la nivel înalt. Mai exact, s-ar fi folosit de fostul șef al PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat în septembrie 2025 o întâlnire cu premierul și președintele PNL, Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

Fănel Bogos, susțin procurorii DNA, ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru această întâlnire, intermediată de liberal, fost șef al trezoreriei partidului. Ulterior, Fănel Bogos a fost arestat preventiv.

Pe 6 noiembrie 2025, Ilie Bolojan a confirmat că s-a întâlnit în septembrie 2025 cu Mihai Barbu și cu Fănel Bogoș la Palatul Victoria, la cererea fostului șef al PNL Vaslui, care a vrut să îi prezinte un potențial candidat politic. Bolojan a subliniat că Bogos nu i-a cerut nimic în cadrul discuției care a durat 15 minute.

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