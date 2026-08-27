Cât costă un litru de benzină și motorină, joi, 27 august 2026, în București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța

Potrivit datelor centralizate de Peco Online, cea mai ieftină benzină standard din București costă astăzi 9,51 de lei/litru, iar motorina are prețuri între 10,14 și 10,40 de lei/litru.

Cât costă benzina în București, joi, 27 august 2026

Cel mai mic preț al benzinei standard în București este de 9,51 lei/litru, preț constant din 12 august, și este afișat în stațiile Petrom.

Infografic realizat cu ajutorul Inteligenței Artificiale

La Socar, carburantul costă tot 9,51 lei/l, constant tot din 12 august.

Rompetrol vinde litrul de benzină cu 9,54 lei, același preț de luni.

Stațiile Mol afișează la benzină, joi, 27 august 2026, un preț de 9,57 lei/litru, neschimbat din 14 august.

La OMV, carburantul se comercializează cu 9,57 lei/litru, la fel ca în 13 august.

Și Lukoil menține trendul și vinde benzina standard cu 9,57 lei/litru, același preț din 12 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină benzină costă 9,48 lei/l în Timișoara, 9,49 de lei/litru în Cluj-Napoca și 9,51 de lei/litru în București, Iași și Constanța. Prețurile sunt constante de joi, 20 august.

Cât costă motorina în București, joi, 27 august 2026

Motorina standard se vinde în București cu un preț minim de 10,14 lei/litru, constant de miercuri, 19 august, în stațiile Petrom.

La Socar, carburantul costă tot 10,14 lei/litru, la fel ca în 16 august.

Stațiile Mol vând motorina, joi, 27 august 2026, cu 10,20 lei/litru, preț constant din 19 august.

Rompetrol afișează un cost la carburant de 10,20 lei/litru, la fel ca în 17 august.

Stațiile OMV comercializează motorina tot cu 10,20 lei/litru, cost neschimbat din 16 august.

Lukoil are cel mai ridicat preț dintre rețelele analizate, de 10,40 lei/litru, neschimbat din 19 august.

Raportat la principalele orașe din țară, cea mai ieftină motorină costă 10,09 lei/litru, la fel ca luni, și este în Cluj-Napoca. În Timișoara, carburantul se vinde cu 10,10 lei/litru, preț constant de luni. În București, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 10,14 lei/litru, cost neschimbat de luni.

Pe 13 august, Ministerul Finanțelor a anunțat reducerea temporară cu 20% a accizei la motorina standard pentru perioada 16-31 august 2026.

Măsura este adoptată în baza mecanismului de ajustare dinamică reglementat prin Legea nr. 162/2026, ca reacție la scumpirile accentuate ale cotațiilor internaționale și ale prețurilor de la pompă.

Unde găsesc șoferii cei mai ieftini carburanți, joi, 27 august 2026

Cea mai ieftină benzină standard din România costă 9,48 de lei/litru și este la o stație Socar din Zalău, strada Simion Bărnuțiu nr. 22A, județul Sălaj. Prețul minim național al benzinei este același începând de luni.

Cel mai mic preț al motorinei standard din țară este de 10,09 lei/litru, neschimbat de marți, și este afișat la stația DHR din Cluj-Napoca, strada Plopilor, nr. 64, județul Cluj, la fel ca și ieri. Luni, cea mai ieftină motorină costa 10,02 lei/litru.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, ora actualizării și localitate. Șoferii trebuie să verifice datele înainte de alimentare, mai ales în zilele în care operatorii schimbă tarifele de la o oră la alta.