Un plan logistic bine structurat scurtează timpul petrecut la raft și menține bugetul sub control, evitând achizițiile impulsive făcute sub presiunea oboselii.

Prima oprire: Auchan pentru lista completă de papetărie și accesorii de birou

Dimineața devreme este momentul ideal pentru a bifa raionul de papetărie din hypermarketul Auchan, înainte ca aglomerația să atingă nivelul maxim. Auchan rămâne cea mai sigură oprire pentru articolele de bază, având o diversitate uriașă pe zona de papetărie. Aici pui în coș caietele de tip A5 și A4, blocurile de desen, acuarelele, pachetele masive de instrumente de scris, dar și accesoriile secundare precum coperțile transparente, etichetele sau foarfecile. Pentru a economisi timp, este recomandat să te orientezi către pachetele promoționale sau gamele marca proprie, care oferă cel mai bun raport calitate-preț și scurtează timpul de căutare al fiecărui produs în parte.

La Auchan, oferta pentru începutul anului școlar acoperă atât rechizitele de bază, cât și accesoriile necesare pentru pregătirea ghiozdanului. Un caiet dictando de 48 de file costă 2,39 lei, iar unul A4, de 60 de file, 5,79 lei. Pentru desen, un bloc A3 de 16 file este 4,09 lei, în timp ce varianta A4 costă 15,89 lei. La instrumentele de scris, pixurile sunt 2,29 lei, stiloul 6,99 lei, iar un pachet de 24 de rezerve pentru stilou ajunge la 4,99 lei.

Pentru activitățile creative, un set de 12 creioane colorate costă 3,99 lei, 12 carioci sunt 3,49 lei, iar acuarelele cu 16 culori costă 5,99 lei. O radieră este 2,79 lei, o ascuțitoare 1,59 lei, iar setul de 15 pensule costă 8,99 lei. La acestea se adaugă penarul, disponibil la 19,99 lei, și ghiozdanul, la 22,99 lei. Pentru organizarea rechizitelor, un set de 32 de etichete pentru caiete și cărți costă 2,29 lei.

Tot din Auchan poți rezolva rapid zona de gustări și recipiente pentru pachețelul de școală. Caserolele compartimentate din plastic alimentar fără BPA și sticlele reîncărcabile pentru apă sunt amplasate de obicei în imediata apropiere a raionului școlar, permițându-ți să finalizezi prima etapă a cumpărăturilor în mai puțin de o oră și jumătate.

A doua oprire: Decathlon pentru echipamentul de educație fizică și îmbrăcămintea tehnică

După finalizarea listei de papetărie, pasul următor îl reprezintă echipamentul pentru orele de mișcare, iar Decathlon este destinația ideală pentru a rezolva această cerință dintr-o singură mișcare. Raioanele dedicate orelor de sport sunt concepute intuitiv, oferind soluții accesibile și rezistente la uzură intensă. Din magazinul francez bifezi tricourile simple din bumbac sau poliester cu uscare rapidă, pantalonii scurți elastici, treningurile din bumbac și șosetele tehnice.

Un mare avantaj la Decathlon îl constituie încălțămintea sport de interior pentru orele de educație fizică desfășurate în sală. Tălpile din cauciuc antiderapant care nu lasă urme pe suprafețele sintetice și sistemele de închidere cu benzi de tip arici (velcro) pentru copiii mici reduc semnificativ timpul de probă și garantează confortul celor mici la un cost redus.

Pentru echipamentul de sport, Decathlon vine cu o ofertă variată, de la îmbrăcăminte și încălțăminte până la rucsacuri și accesorii. Printre produsele aflate la reducere se numără rucsacul Adidas de 27,5 litri, care are un discount de 43% și poate fi cumpărat cu 84,99 lei, față de prețul inițial de 149,99 lei. Treningul Puma din poliester, potrivit pentru ora de educație fizică, este redus cu 35%, de la 169,99 lei la 109,99 lei, iar încălțămintea Skechers Skech-Lite pentru copii beneficiază de o reducere de 25%, ajungând de la 199,99 lei la 149,99 lei.

Pentru părinții care vor să se încadreze într-un buget mai mic, există și variante sub 100 de lei. Tricourile din poliester cu uscare rapidă din gama Domyos pornesc de la aproximativ 20-40 de lei, iar pantalonii sport pot fi găsiți la 54,99 lei pentru modelele Adidas, 67,99 lei pentru Nike și 70,99 lei pentru Puma. Oferta este completată de pantaloni scurți elastici, bustiere și alte articole necesare pentru echipamentul de educație fizică.

A treia oprire: Buzz pentru adidașii de lifestyle și vestimentația preferată de adolescenți

Ultima oprire din maratonul de cumpărături este dedicată ținutelor de zi cu zi, un capitol important mai ales pentru elevii de gimnaziu și liceu. Buzz reunește branduri precum Nike, Jordan și Adidas, iar printre produsele disponibile se regăsesc treningul Jordan Air Jordan, la 150,39 lei, tricoul Jordan JDG MJ GEO BURST FLIGHT, la 129,99 lei, și treningul Nike NKG RETRO REMIX TRACK SET, la 309,99 lei. Pentru încălțăminte, pantofii sport Adidas Campus 00s C sunt listați la 349,99 lei.

În perioada campaniei Back to School, părinții pot beneficia de până la 20% reducere pentru articolele eligibile, folosind codul BTS. Pentru a păstra cumpărăturile în limitele bugetului, este util ca suma alocată pentru îmbrăcăminte și încălțăminte să fie stabilită înainte de plecarea la cumpărături, mai ales atunci când lista include produse de la branduri premium.

Pentru a evita depășirea bugetului la Buzz, este util să stabilești un plafon clar de preț înainte de a intra în magazin sau să te orientezi către selecțiile de modele clasice, care oferă o durabilitate crescută și nu se demodează rapid pe parcursul anului școlar.

Cum optimizezi traseul de weekend pentru a economisi timp și bani

Pentru ca întreaga sesiune de cumpărături să se încheie cu succes într-o singură zi, alegerea locației este crucială. Optarea pentru un parcuri comercial mare sau un mall care găzduiește toate cele trei magazine în același perimetru elimină timpul pierdut în trafic și căutarea locurilor de parcare.

Efectuarea unui inventar strict acasă înainte de plecare, redactarea listei pe categorii de magazine și stabilirea bugetului fix pentru fiecare oprire transformă goana de Back to School dintr-un proces haotic într-o activitate de familie eficientă și bine gestionată.

Citește și: Cât costă să umpli ghiozdanul în 2026: ghidul prețurilor la rechizite din Auchan, La Cocoș, Lidl și Kaufland