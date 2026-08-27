Inteligența artificială a oferit medicilor îndrumări în timp real

În timpul operației efectuate la Spitalul Universitar din Londra, o tehnologie bazată pe inteligență artificială a analizat în timp real fluxul video al intervenției, oferind recomandări medicilor pentru a evita vasele de sânge și nervii „ascunși” din creier.

Acest lucru a permis echipei să îndepărteze cât mai mult posibil din tumoare fără a pune în pericol alte structuri vitale.

„Din perspectiva siguranței pacientului, pot vedea clar beneficiile. Nu există indicatoare rutiere în interiorul creierului nostru”, a declarat Hibbert pentru postul britanic de televiziune.

Tumoarea i-ar fi putut afecta vederea pacientului

În urmă cu 18 luni, Hibbert, în vârstă de 48 de ani și manager de servicii pentru clienți, era complet sănătos, obișnuind să meargă zilnic câte doi kilometri. Însă, într-o zi, s-a prăbușit brusc pe stradă.

Un RMN a dezvăluit o tumoare benignă de 11 mm pe glanda pituitară, o structură mică, de dimensiunea unei bile de marmură, situată la baza craniului. Glanda pituitară joacă un rol crucial în secreția de hormoni care reglează creșterea, metabolismul și presiunea arterială.

Tumoarea, care creștea în dimensiuni, a început să apese pe nervii optici ai lui Hibbert, afectându-i vederea periferică. În ciuda faptului că inițial nu necesita intervenție chirurgicală imediată, simptomele, precum oboseala severă și amețelile, s-au agravat.

„De 18 ani de căsnicie, întotdeauna m-am trezit să-i fac soției mele o cafea dimineața, și nu aveam de gând să las această tumoare să mă oprească”, a spus Hibbert.

Cum a ajutat inteligența artificială la operația pe creier

Hibbert a acceptat fără ezitare să fie primul pacient care să beneficieze de această tehnologie revoluționară.

Intervenția a fost realizată prin introducerea unui endoscop pe cale nazală până la baza craniului, pentru a ajunge la tumoarea ascunsă în spatele unor straturi de os și membrană. Identificarea locului sigur pentru extragerea tumorii a fost complicată, mai ales că anatomia fiecărei persoane poate varia.

Aici a intervenit AI-ul. Cu ajutorul unui ecran secundar, tehnologia a analizat fluxul video în timp real, urmărind instrumentele chirurgicale și marcând zonele unde vasele și nervii erau cel mai probabil localizați. Potrivit profesorului Hani Marcus, unul dintre medicii care au asistat operația, „este antrenată pe mai multe operații decât vede sau efectuează un chirurg obișnuit într-o viață, acționând ca o a doua pereche de ochi expertă”.

Dezvoltată și testată timp de ani întregi cu sprijinul National Institute for Health and Care Research și Google, tehnologia a fost evaluată pe sute de înregistrări video ale unor operații similare.

„Ambiția noastră pe termen lung este să dezvoltăm un fel de ChatGPT pentru chirurgi, astfel încât aceștia să aibă un alt expert în cameră la care pot apela pentru sfaturi sau pe care îl pot ignora, dacă este cazul”, a adăugat prof. Marcus, pentru sursa citată mai sus.

Pacientul a avut o recuperare spectaculoasă

Operația realizată cu ajutorul inteligenței artificiale a fost un succes. „Când am deschis ochii după operație, am simțit că am o vedere de 360 de grade. Nu mai văzusem atât de clar de un an”, a declarat Hibbert.

În cele opt săptămâni de la intervenție, vederea i s-a îmbunătățit constant, iar oboseala și amețelile au dispărut. „Mi-am recăpătat viața”, a spus el, mulțumind echipei medicale.

Ministrul inovării în sănătate al Marii Britanii, James Frith, a salutat succesul acestei intervenții revoluționare, subliniind importanța siguranței în utilizarea IA. „Este esențial să ne asigurăm că inteligența artificială în medicină este utilizată în condiții de siguranță, dar trebuie să profităm și de oportunitățile pe care le oferă”, a declarat acesta pentru sursa citată mai sus.

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