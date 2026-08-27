Secretul unui climat interior plăcut: Tavanele din lut

Unul dintre elementele-cheie ale construcției este utilizarea argilei în tavan. „Argila este un material care poate absorbi și elibera umezeala, reglând astfel temperatura. De aceea, am întotdeauna un climat interior plăcut”, explică Holl. Tavanele din lut integrează și un sistem de încălzire și răcire pe bază de apă, alimentat de o pompă de căldură. Iarna, sistemul furnizează căldură, iar vara, apa rece circulată prin conducte răcorește natural încăperile. Spre deosebire de aerul condiționat convențional, această soluție funcționează fără zgomot sau căldură reziduală.

„Toți meseriașii sunt surprinși”, povestește Günter Holl, designer de interior pensionat.

Expunerea la soare, factor esențial

Planificarea atentă a locuinței a inclus analiza unghiurilor de expunere la soare. Fiziciana Pia Krause, de la Institutul Fraunhofer pentru Fizica Construcțiilor din Stuttgart, subliniază importanța acestui aspect: „Ferestrele neumbrite orientate spre vest trebuie reduse la minimum”. Ea recomandă, de asemenea, amplasarea ferestrelor pe laturile opuse ale clădirii pentru o ventilație încrucișată eficientă dimineața, precum și utilizarea culorilor deschise pentru pereții exteriori.

Fațadă din lemn și flux de aer răcoros

Casa familiei Holl este protejată de o fațadă din șipci de lemn deschise la culoare, montate la o distanță de trei centimetri de izolația din fibră de lemn. Acest spațiu permite crearea unui flux de aer care ajută la răcirea naturală a clădirii. „Este un efect simplu, dar eficient”, explică Günter Holl pentru SWR.

Plantele, un aliat împotriva căldurii

Un alt exemplu de răcire naturală este reprezentat de fațadele verzi. Cercetările Institutului Fraunhofer arată că plantele răcesc clădirile prin evaporare și protejează pereții de lumina directă a soarelui. Pia Krause recomandă însă soluții mai accesibile pentru casele rezidențiale, cum ar fi plantele cățărătoare pe spalieri amplasați în fața pereților exteriori. Această metodă este mai puțin costisitoare și reduce riscul deteriorării fațadei.

Construirea viitorului: sustenabilitate și adaptare climatică

Creșterea temperaturilor globale face ca aspectele climatice să fie o prioritate în proiectarea clădirilor. Potrivit fizicianului Pia Krause, „protecția climei și adaptarea la schimbările climatice trebuie să meargă mână în mână și să fie întotdeauna luate în considerare și implementate împreună în planificare și construcție”. Ea estimează că, prin adoptarea unor măsuri precum cele implementate de familia Holl, aerul condiționat ar putea deveni inutil în multe locuințe din Germania.

Regândirea materialelor de construcție

Pentru Günter Holl, cheia unei construcții sustenabile stă în alegerea materialelor prietenoase cu mediul. „Cea mai mare provocare va fi ca oamenii să-și regândească abordarea, să învețe să folosească diferite materiale care economisesc resurse și, atunci când ciclul de viață al casei se va încheia, să poată readuce aceste materiale în ciclu”, subliniază el.

Casa sa din Eberbach este un exemplu concret al acestei filosofii: fiecare componentă a fost gândită pentru a putea fi reciclabilă, oferind astfel un model de sustenabilitate pentru viitorul construcțiilor.

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