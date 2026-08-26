Alergarea lentă stimulează creierul

„Alergarea nu trebuie să fie grea pentru a fi benefică pentru creier”, afirmă Hideaki Soya, profesor de biochimie a exercițiilor fizice și neuroendocrinologie la Universitatea Tsukuba din Japonia, care a coordonat studiul.

Potrivit cercetării, alergarea, chiar și la un ritm extrem de lent, are un impact unic asupra corpului, în special asupra creierului, datorită biomecanicii sale specifice. Spre deosebire de mers sau alte activități, alergarea implică o mișcare verticală a capului, care poate stimula anumite zone ale creierului.

Beneficii imediate pentru gândire și stare de spirit

Voluntarii studiului, 24 de adulți sănătoși din Japonia, au fost testați atât în timpul șederii, cât și după ce au alergat încet pe bandă timp de 10 minute, la viteze cuprinse între 17 și 21 de minute pe milă, echivalentul unui mers alert.

Rezultatele au arătat că, după alergare, participanții au avut un tonus emoțional mai bun, au obținut rezultate mai bune la testele cognitive și au prezentat o activitate crescută în cortexul prefrontal, regiunea creierului responsabilă pentru luarea deciziilor și gândirea avansată.

„Descoperirile noastre oferă vești bune”, a declarat Soya.

„Alergarea la cel mai lent ritm posibil, timp de doar 10 minute, este suficientă pentru a îmbunătăți dispoziția și funcția prefrontală”.

Alergarea versus mersul pe jos

Cercetătorii au observat că, deși viteza alergării era foarte redusă – similară cu cea a mersului pe jos, diferența majoră constă în faptul că alergarea implică o fază în care ambele picioare pierd contactul cu solul. Această mișcare specifică determină accelerarea verticală a capului, ceea ce poate influența pozitiv creierul și mușchii într-un mod unic.

Soya explică: „Accelerarea capului reflectă oscilația verticală ritmică a întregului corp”, ceea ce ar putea activa neuronii responsabili de eliberarea serotoninei, un neurotransmițător asociat cu îmbunătățirea dispoziției.

Știința confirmă: exercițiile fizice sunt benefice pentru creier

De-a lungul timpului, numeroase studii au demonstrat că exercițiile fizice, indiferent de tipul lor, îmbunătățesc sănătatea cognitivă și emoțională. Potrivit The Washington Post, oamenii care fac mișcare regulată au un risc mai scăzut de demență și sunt mai puțin predispuși la depresie sau anxietate.

Totuși, cercetările anterioare s-au concentrat mai mult pe beneficiile pe termen lung, în timp ce acest studiu explorează efectele imediate ale mișcării.

Limitări și viitoare direcții de cercetare

Deși rezultatele sunt promițătoare, studiul are câteva limitări. Acesta a fost realizat pe un eșantion mic, format doar din adulți sănătoși din Japonia. În plus, legătura dintre accelerarea capului și eliberarea de serotonină rămâne, deocamdată, la nivel teoretic.

„Considerăm că aceste descoperiri sunt un punct de plecare”, a adăugat Soya, menționând că urmează să investigheze mai detaliat efectele accelerației capului asupra sănătății creierului.

Cum să incluzi alergarea lentă în rutina zilnică

O alergare lentă de 10 minute înainte de o prezentare sau o sarcină mentală solicitantă, sau atunci când simțiți o dispoziție proastă, este foarte benefică, a spus Soya, conform publicației menționate.

Beneficiile acestei activități simple și scurte sunt evidente rapid și nu necesită mai mult efort decât o plimbare ușoară în jurul blocului sau pe un coridor lung, în timpul unei pauze de cafea.

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