Criza monetară a început în 1991

Parlamentul somalez analizează în prezent modificările legislative necesare pentru crearea unui Consiliu Monetar, în timp ce instituția bancară centrală finalizează reglementările privind rezervele valutare și schimbul străin, scrie Business Insider Africa. Reforma vine într-un moment critic, marcat de presiunea continuă a grupării teroriste al-Shabaab și de o reducere accentuată a asistenței financiare și militare internaționale.

Criza monetară din Somalia a început în 1991, odată cu prăbușirea regimului condus de Siad Barre și izbucnirea războiului civil, evenimente care au anulat capacitatea Băncii Centrale de a mai tipări bani. În anii care au urmat, piața a fost inundată de bancnote falsificate, iar dolarul american a preluat treptat controlul absolut asupra comerțului, economiilor populației și plăților electronice prin servicii mobile.

Procesul de dolarizare a fost alimentat constant de banii trimiși de diaspora somaleză, dar și de prezența misiunilor ONU, a organizațiilor umanitare și a trupelor străine.

Bancnotele vechi sunt rupte, legate cu sfoară sau cauciuc

În prezent, bancnotele vechi de șilingi care încă circulă pe piață sunt într-o stare avansată de degradare. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată localnici care leagă cu sfoară sau benzi din cauciuc bucățile de bani rupți și decolorați pentru a-i mai putea folosi. Comercianții din Mogadishu refuză tot mai des să mai accepte acești bani deteriorați, blocând economiile multor cetățeni și determinând autoritățile să urgenteze lansarea noii emisiuni monetare.

Provocarea Somaliei nu se limitează însă doar la tipărirea fizică a noilor bani, ci și la convingerea populației de a avea încredere în moneda națională. Un exemplu similar este cel al statului Zimbabwe, care a lansat în primăvara anului 2024 o nouă monedă susținută de aur, numită ZiG, însă analizele arată că două treimi din tranzacțiile din această țară continuă să se desfășoare tot în dolari americani.

Mogadishu, Somalia. Foto: Getty Images.

Planul de reformă monetară coincide cu o perioadă de tensiuni diplomatice și financiare în relația cu Statele Unite. Washingtonul a anunțat că va opri din 2027 sprijinul logistic oferit prin ONU pentru misiunea de pace a Uniunii Africane din Somalia, o decizie ce poate afecta grav logistica și aprovizionarea celor aproape 12.000 de militari din teren.

În plus, administrația americană a decis revocarea statutului de protecție temporară pentru peste o mie de somalezi aflați pe teritoriul SUA.