Criza monetară a început în 1991

Parlamentul somalez analizează în prezent modificările legislative necesare pentru crearea unui Consiliu Monetar, în timp ce instituția bancară centrală finalizează reglementările privind rezervele valutare și schimbul străin, scrie Business Insider Africa. Reforma vine într-un moment critic, marcat de presiunea continuă a grupării teroriste al-Shabaab și de o reducere accentuată a asistenței financiare și militare internaționale.

Criza monetară din Somalia a început în 1991, odată cu prăbușirea regimului condus de Siad Barre și izbucnirea războiului civil, evenimente care au anulat capacitatea Băncii Centrale de a mai tipări bani. În anii care au urmat, piața a fost inundată de bancnote falsificate, iar dolarul american a preluat treptat controlul absolut asupra comerțului, economiilor populației și plăților electronice prin servicii mobile.

Procesul de dolarizare a fost alimentat constant de banii trimiși de diaspora somaleză, dar și de prezența misiunilor ONU, a organizațiilor umanitare și a trupelor străine.

Bancnotele vechi sunt rupte, legate cu sfoară sau cauciuc

În prezent, bancnotele vechi de șilingi care încă circulă pe piață sunt într-o stare avansată de degradare. Imaginile distribuite pe rețelele de socializare arată localnici care leagă cu sfoară sau benzi din cauciuc bucățile de bani rupți și decolorați pentru a-i mai putea folosi. Comercianții din Mogadishu refuză tot mai des să mai accepte acești bani deteriorați, blocând economiile multor cetățeni și determinând autoritățile să urgenteze lansarea noii emisiuni monetare.

Provocarea Somaliei nu se limitează însă doar la tipărirea fizică a noilor bani, ci și la convingerea populației de a avea încredere în moneda națională. Un exemplu similar este cel al statului Zimbabwe, care a lansat în primăvara anului 2024 o nouă monedă susținută de aur, numită ZiG, însă analizele arată că două treimi din tranzacțiile din această țară continuă să se desfășoare tot în dolari americani.

Mogadishu, Somalia, văzut de sus.
Mogadishu, Somalia. Foto: Getty Images.

Planul de reformă monetară coincide cu o perioadă de tensiuni diplomatice și financiare în relația cu Statele Unite. Washingtonul a anunțat că va opri din 2027 sprijinul logistic oferit prin ONU pentru misiunea de pace a Uniunii Africane din Somalia, o decizie ce poate afecta grav logistica și aprovizionarea celor aproape 12.000 de militari din teren.

În plus, administrația americană a decis revocarea statutului de protecție temporară pentru peste o mie de somalezi aflați pe teritoriul SUA.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Viva.ro
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Unica.ro
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
Elle.ro
Au spus "DA!" după 25 de ani de relație. Celebrul cuplu s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii intime care a avut loc recent. Foto
gsp
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
GSP.RO
Cum arată Donbass Arena, stadionul lui Șahtior, la 4 ani de la războiul declanșat de Rusia
Scene scandaloase în Liga Campionilor » Guendouzi i-a provocat pe fani și a pornit o bătaie ca în filme
GSP.RO
Scene scandaloase în Liga Campionilor » Guendouzi i-a provocat pe fani și a pornit o bătaie ca în filme
Parteneri
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Avantaje.ro
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Tvmania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa

Știri România

Parteneri
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
Adevarul.ro
Toamna se numără șantierele în București. Marile lucrări care vor afecta traficul înainte de începerea școlii
„Ăsta e of-ul lui”. Giovanni Becali a dezvăluit ce e pregătit să facă Dan Petrescu. Exclusiv
Fanatik.ro
„Ăsta e of-ul lui”. Giovanni Becali a dezvăluit ce e pregătit să facă Dan Petrescu. Exclusiv
30 de minute este noul prag de reacție al NATO, cu România în rol-cheie dacă Rusia testează flancul estic
Financiarul.ro
30 de minute este noul prag de reacție al NATO, cu România în rol-cheie dacă Rusia testează flancul estic
Parteneri
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Elle.ro
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
Unica.ro
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară, la 44 de ani!!
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Viva.ro
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”

Monden

Parteneri
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
TVMania.ro
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ObservatorNews.ro
Înghețata care surprinde prin gustul neașteptat. "Mă duce cu gândul la Crăciun, când tăiem porcul"
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Libertateapentrufemei.ro
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Parteneri
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
GSP.ro
Cum a reacționat iubita lui Haaland când l-a văzut cu noul look: „Doamneee!”
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
GSP.ro
Șomer de 4 luni, Chiricheș a anunțat ce vrea să facă. Studiază în Italia, la celebra școală de la Coverciano
Parteneri
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
Mediafax.ro
Nu le mai scoate din priză! Aparatele care te pot costa mai scump dacă le deconectezi
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
StirileKanalD.ro
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Wowbiz.ro
Influencerul Andrei Bordeianu, implicat într-un accident grav în București. A ajuns de urgență la spital, după ce a fost rănit pe motocicletă
Promo
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Advertorial
Ruptura de menisc. Cum apare și cum poate fi tratată
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă”
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
Redactia.ro
Ultimele randuri scrise de fiica lui Cazimir Ionescu. Ce le spune parintilor...
O nouă alertă aeriană în Tulcea! A fost detectată o ţintă aeriană la granița cu România
KanalD.ro
O nouă alertă aeriană în Tulcea! A fost detectată o ţintă aeriană la granița cu România

Politic

Parteneri
SURSE | Toți inspectorii școlari generali adjuncți iau în calcul să demisioneze din funcție. Schimbări majore la ISJ Iași din toamnă
ZiaruldeIasi.ro
SURSE | Toți inspectorii școlari generali adjuncți iau în calcul să demisioneze din funcție. Schimbări majore la ISJ Iași din toamnă
Revin pe stadionul unde au făcut spectacol pentru România! Doi titulari ai lui Coelho, amintiri speciale înaintea duelului decisiv cu Ararat
Fanatik.ro
Revin pe stadionul unde au făcut spectacol pentru România! Doi titulari ai lui Coelho, amintiri speciale înaintea duelului decisiv cu Ararat
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)
Spotmedia.ro
Zelenski a primit de la un campion cel mai simpatic cadou: Un pui de pitbull, cu un nume și o poveste speciale (Video)