Coaliția interesului la Iași: PNL și PSD țin „în brațe” un consilier AUR, dezvoltator imobiliar și șef la Urbanism

„Dragi colegi, nu transformați acest forum decizional în găști cu interese de partide sau cum vă dictează buzunarele, beliți ochii și ciuliți urechile!”, a fost mesajul lui Pușcașu către colegii săi din deliberativ, în încercarea de a influența votul.

Contactat de Libertatea, omul de afaceri a susținut că nu există „nicio problemă” între statutul său de dezvoltator imobiliar și cel de șef al Comisiei de Urbanism. Liderii PNL și PSD din CL au poziții nuanțate, în timp ce opoziția spune că Pușcașu trebuie să renunțe la funcția de la Urbanism.

Cum a ajuns un dezvoltator imobiliar șef la Urbanism

Componența și șefia comisiilor de specialitate din cadrul CL fac obiectul unor negocieri politice între partide, de regulă imediat după alegerile locale. La Iași, AUR a revendicat șefia Comisiei de Urbanism pe principiul că această poziție urma să fie ocupată de Marian Jan Chirița, arhitect.

Însă acesta a suferit un accident aviatic grav în toamna anului trecut, iar AUR l-a înlocuit pe repede-înainte cu Vasile Pușcașu, având sprijinul celorlalte partide în contextul negocierilor inițiale. Chiar dacă, între timp, Chirița a revenit în CL, Pușcașu conduce în continuare Comisia.

Pușcașu se află la primul mandat de consilier AUR și provine din mediul de afaceri. Deține mai multe hoteluri și terenuri din Iași, pe care vrea să construiască blocuri sau ansambluri de vile. Un astfel de proiect a ajuns la vot la finalul lunii iulie în CL: inițial, investiția a fost respinsă în urmă cu trei ani, dar Pușcașu a câștigat un proces împotriva deliberativului din care face parte – judecătorii i-au dat câștig de cauză pe motiv că hotărârea de respingere a proiectului nu a fost motivată.

A pledat în ședință în favoarea propriei investiții

În debutul ședinței, Pușcașu a anunțat că nu participă la votul pentru propriul său proiect, dar a pledat în favoarea investiției și a solicitat inclusiv ca fiecare consilier să voteze nominal.

Intervenția consilierului l-a determinat pe secretarul general al municipiului să-i atragă atenția că riscă un conflict de interese: legea prevede ca un beneficiar să nu participe nici la vot, nici la dezbateri.

„Nu se poate vota de respingere un proiect care îndeplinește toate condițiile, trece prin toate comisiile decât dacă este o deficiență tehnică, atenție, o deficiență tehnică la proiect, nu că nu-i place de X sau Y, nu că nu-i place de moaca cuiva, dragi colegi, nu transformați acest forum decizional în găști cu interese de partide sau cum vă dictează buzunarele, beliți ochii și ciuliți urechile!”, a spus, printre altele, consilierul AUR înainte ca plenul CL să voteze ordinea de zi a ședinței.

Consiliul Local Iași

Într-o declarație acordată Libertatea, Pușcașu a susținut că, prin intervenția lui din consiliul local, a vrut doar să transmită colegilor săi consilieri că orice vot în deliberativ trebuie justificat, așa cum au decretat și judecătorii în procesul câștigat de consilierul AUR. Pușcașu aplică însă o dublă măsură: anul trecut, el s-a abținut la vot pentru o investiție imobiliară lângă un teren de-al lui, fără să-și motiveze atunci opțiunea.

El a susținut că votul asupra proiectelor imobiliare în CL Iași are o puternică conotație politică și nu se ține cont de faptul că o investiție sau alta îndeplinește condițiile tehnice și de oportunitate urbanistică.

„Poziția mea nu afectează proiectele pe care le am. Am proiecte care sunt depuse de ani buni, sunt în circuit de mulți ani, nu am venit acum cu un proiect nou. Dar și dacă aș fi venit cu un proiect nou, ce înseamnă asta? Ca toți care au funcții să nu mai dezvolte, să închidă firmele, ce ar trebui să facem noi? Atât timp cât nu particip la vot și când ești foarte transparent în decizii și ceea ce prezinți la Comisie, nu trebuie să fie niciun fel de problemă. A, deranjează că nu se mai pot face aranjamente sau care e problema?”, a comentat Pușcașu.

El a adăugat că lucrările Comisiei sunt transparente, transmise online în direct, iar reprezentanții proiectelor care fac obiectul discuțiilor pot participa astfel încât consilierii „să ia o decizie în cunoștință de cauză”.

PNL și PSD au poziții nuanțate, iar opoziția îi cere demisia

CL Iași are o componență cu 27 de consilieri care reprezintă șase partide: PNL (7 consilieri), PSD (6), USR (6), AUR (4), CURAJ (3) și PMP (unul). Alianța oficială este PNL-PSD-PMP, care are un număr suficient de voturi (14) pentru a aproba hotărârile deliberativului. În schimb, AUR sprijină de facto alianța și, nu de puține ori, a suplinit absența unor consilieri și a dat undă verde proiectelor acesteia.

Ciprian Bostan, lider de grup al consilierilor PNL, a catalogat intervenția lui Pușcașu din plen drept „inadecvată” și a opinat că alesul AUR s-a expus la „o situație de risc”, respectiv de conflict de interese. Dar el a invocat că funcțiile de președinți de comisii au făcut obiectul unor negocieri politice între toate partidele cu reprezentanți în CL.

Ciprian Bostan. Sursa foto: Facebook / Ciprian Bostan

„El a devenit președinte al comisiei doar datorită necesității înlocuirii fostului președinte ca urmare a accidentului grav suferit, nu pot spune categoric dacă este corect și justificat ca acest incident (intervenția din plen, n.r.), dacă rămâne unul singular, să fie de natură să atragă necesitatea înlocuirii lui din funcția de președinte al Comisiei. Însă dacă această dublă calitate va continua și mai ales dacă acest comportament se va repeta, consider această măsură ca fiind justificată pentru a fi pusă în discuție”, a declarat Ciprian Bostan. Măsura la care face referire acesta vizează înlocuirea din funcție a lui Pușcașu.

Bogdan Crucianu, liderul consilierilor PSD, a evitat, de asemenea, să se pronunțe în mod tranșant asupra situației lui Pușcașu, el preferând să enumere două principii: persoanele cu interese imobiliare ar trebui să evite să facă parte din Comisie, iar președintele acesteia ar trebui să aibă o pregătire sau o experiență relevantă în zona juridică, tehnică ori de urbanism.

Bogdan Crucianu. Sursa foto: Facebook / Bogdan Crucianu

„În ceea ce privește situația concretă la care faceți referire, cred că fiecare consilier trebuie să își evalueze foarte atent poziția atunci când pe ordinea de zi se află proiecte în care are un interes direct”, a mai spus social-democratul.

În ceea ce privește opoziția, USR a subliniat că a fost singurul partid care s-ar fi opus preluării funcției de la Urbanism de către AUR. „Am prevăzut încă de la început că vor exista conflicte de interese, motiv pentru care am criticat decizia PNL și PSD de a-i susține pe această poziție. Acestea fiind spuse, nu suntem de acord ca această poziție să rămână la AUR, ținând cont de interesele imobiliare pe care acest partid le are”, a comentat Dragoș Popa, lider al consilierilor USR.

Dragoș Popa. Sursa foto: Facebook / Dragoș Popa

Nu în ultimul rând, Cosette Chichirău, consilier CURAJ, a subliniat că „e întotdeauna un caz nefericit” când în plen există și persoane care „au afaceri personale de rezolvat”. „Orice dezvoltator, dar și arhitect cu PUZ-uri spre aprobare, se află în această situație. Pare că sunt acolo ca să-și rezolve afacerile personale, nu ca să facă bine Iașiului”, a declarat fosta deputată.

Cosette Chichirău. Sursa foto: Facebook / Cosette Chichirău https://www.instagram.com/anto.fotograf

Chichirău a mai susținut că un președinte de Comisie „nu poate influența votul prea mult”, ci „doar supune la vot”, iar partidele „votează cum consideră și răspund în fața cetățenilor”.

„Am susținut și în trecut reașezarea funcțiilor în Consiliul Local. Dar suntem în această situație pentru că Chirica (Mihai Chirica, primarul Iașiului – n.r.) a propus și a susținut asta. Prin oferirea către AUR a funcțiilor pe care aceștia și le doresc, Chirica își mai asigură 4 voturi în Consiliul Local. Nu este vina directă a șefilor de la Urbanism, este vina celor care i-au pus acolo”, a conchis Cosette Chichirău.