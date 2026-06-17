Cum a ajuns apa să distrugă o casă istorică

Proprietarii, Roger și Suzanne Brookhouse, au cumpărat casa în 1991. Cei doi sunt pasionați de istorie și au susținut în instanță că locuința nu era doar o casă, ci un loc cu valoare personală și istorică uriașă. În 2013, înainte de lucrări, casa era într-o stare considerată satisfăcătoare, deși avea, firesc, mici probleme apărute în timp. Apoi, Agenția de Mediu din Marea Britanie a făcut lucrări de apărare împotriva inundațiilor în zonă, ca parte a unui proiect destinat protejării orașului Sandwich.

În 2014, agenția a construit un nou zid între proprietate și râul Stour, la aproximativ un metru în afara zidului vechi. Spațiul dintre cele două ziduri a fost umplut cu material de drenaj. Pentru proprietari, problemele au început după aceste lucrări. Grădina, despre care Roger Brookhouse a spus că nu fusese înainte mlăștinoasă, a început să se umple frecvent cu apă pe toată lungimea sa de 53 de metri .

Tribunalul a stabilit că nivelul apei subterane a crescut

Cei doi soți au susținut că lucrările au ridicat nivelul apei subterane și au lăsat casa într-un teren permanent umed și după analizarea probelor și a expertizelor,judecătorul a stabilit că nivelul apei subterane crescuse cu până la un metru după lucrările făcute de Agenția de Mediu.

Proprietarii nu au fost obligați să dovedească faptul că agenția a fost neglijentă și a fost suficient să demonstreze că lucrările au provocat creșterea nivelului apei, iar aceasta a dus la avarierea proprietății.

Pereți crăpați, tencuială deteriorată și o grădină distrusă

Efectele asupra casei au fost serioase. După lucrări, fisurile din pereți s-au lărgit, au apărut altele noi, vopseaua și tencuiala s-au degradat, iar o parte din fațada casei s-a curbat spre exterior. A fost afectată până și structura interioară. Instanța a luat în calcul lucrări de refacere a unor elemente de piatră și cărămidă, repararea peretelui estic, restaurarea unor stâlpi de lemn deteriorați la bază de apă, înlocuirea unor lambriuri, tencuieli și plăci, precum și repararea mai multor șeminee.

Grădina, care înainte era una îngrijită, a ajuns să nu mai poată fi plantată din cauza apei și a sării din sol, iar instanța a decis că solul trebuie scos și înlocuit, plantele și copacii trebuie replantați, iar zona va trebui monitorizată timp de cinci ani.

Aproape 200.000 de lire pentru o piscină nouă

Despăgubirea totală stabilită de tribunal este de 3.315.200 de lire sterline. Din această sumă, peste 800.000 de lire sunt pentru refacerea grădinii, care a fost afectată de apa sărată și a devenit imposibil de plantat, aproximativ 1,2 milioane de lire sunt destinate lucrărilor care trebuie să rezolve problema apei subterane dar și aproape 200.000 de lire pentru înlocuirea piscinei exterioare. Piscina fusese instalată în anii 1980 și, potrivit instanței, nu s-a stricat doar din cauza vechimii, ci din cauza efectelor lucrărilor asupra nivelului apei subterane.

Garajul trebuie demolat și reconstruit

Instanța a mai stabilit că garajul aflat la capătul docului trebuie demolat și reconstruit, atât pentru ca lucrările la zid să poată fi făcute, cât și pentru ca grădina să poată fi restaurată. Costul pentru demolarea și reconstruirea garajului a fost stabilit la 104.884 de lire.

Trebuie refăcut și un zid de grădină, iar lucrările vor fi ample, pentru că zona a fost săpată și intervenită de mai multe ori după 2014, pe măsură ce autoritățile au încercat să oprească problemele apărute.

Agenția de Mediu a contestat valoarea despăgubirilor, spunând că suma cerută de cuplu, de 4,5 milioane de lire, era excesivă mai ales că valoarea maximă a casei fusese estimată la 1,9 milioane de lire, iar tribunalul a decis că aceștia trebuie despăgubiți cu peste 3,3 milioane de lire.

Casa în care a stat Henric al VIII-lea

King’s Lodging este o casă cu structură din lemn, aflată pe malul râului Stour. Proprietatea este clasificată ca monument istoric de gradul II, ceea ce înseamnă că are o valoare arhitecturală sau istorică specială. Legătura cu Henric al VIII-lea face casa și mai valoroasă simbolic.

În 1520, regele ar fi privit de acolo flota sa înainte de a pleca spre întâlnirea cu regele Franței, Francisc I, la Câmpul Pânzei de Aur, unul dintre cele mai fastuoase evenimente diplomatice ale epocii Tudor.

Pentru Roger și Suzanne Brookhouse, verdictul înseamnă șansa de a-și repara casa de bătrânețe. Pentru King’s Lodging, una dintre clădirile cu legături directe cu epoca Tudor, înseamnă încă o încercare de supraviețuire, la peste 500 de ani după vizita lui Henric al VIII-lea.

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