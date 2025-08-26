Este locul unde te întorci zilnic după o zi lungă de muncă, unde îți bei cafeaua dimineața pe fugă, unde creezi amintiri prețioase alături de cei dragi. Un refugiu plin de momente de liniște, de bucurii simple și de tot ceea ce îți este familiar și drag.

Când „acasă” devine vulnerabil

Însă realitatea este că nimeni nu poate garanta că „acasă” va arăta la fel și mâine. Natura are propriile ei planuri, iar fenomenele extreme par să devină din ce în ce mai frecvente în ultimii ani. Cutremure, alunecări de teren, inundații – acestea sunt riscurile pe care nu le putem controla, dar care pot afecta dramatic locuința noastră și, implicit, pe noi.

România se află într-o zonă seismică activă, cu un risc constant de cutremure majore. Schimbările climatice au intensificat fenomenele meteorologice extreme, ducând la inundații devastatoare în diferite regiuni ale țării.

Asigurarea obligatorie: un început, nu un final

Multe persoane cred că asigurarea obligatorie a locuinței este suficientă pentru a avea grijă de acest prețios numit „acasă”. Realitatea este însă diferită. Polița obligatorie a locuinței (PAD), acoperă strict dezastrele naturale majore: cutremure, inundații sau alunecări de teren.

Această asigurare de bază funcționează doar într-o anumită măsură – ajută, dar nu rezolvă complet problema. Sumele de asigurare sunt limitate, iar acoperirile sunt restricționate la anumite tipuri de daune. Dacă locuința ta suferă avarii majore, este foarte probabil ca despăgubirile să nu acopere costurile reale de reparații sau reconstrucție.

Asigurarea completă: acoperire pe măsură

Pentru a avea cu adevărat grijă de „acasă”, ai nevoie de o asigurare completă – una care include acoperiri facultative pentru o gamă largă de riscuri. Aceasta înseamnă, printre altele, acoperire împotriva:

Incendiilor și exploziilor – fie că sunt cauzate de defecțiuni electrice, scurgeri de gaz, neglijență sau alte circumstanțe neprevăzute, pot distruge în câteva ore ceea ce ai construit de-a lungul anilor.

Furturilor și vandalismului – pentru bunurile din locuință și pentru structura acesteia

– pentru bunurile din locuință și pentru structura acesteia Daunelor provocate de apă – atât din cauze naturale, cât și din cauza unor probleme la instalatii proprii sau ale vecinilor (țevi sparte)

– atât din cauze naturale, cât și din cauza unor probleme la instalatii proprii sau ale vecinilor (țevi sparte) Fenomenelor meteorologice extreme – grindină, furtuni puternice, vânturi care pot afecta locuinta sau bunurile din aceasta.

De ce merită să investești în acoperire completă

Gândește-te la locuința ta nu doar ca la o investiție financiară, ci ca la fundamentul vieții tale. Este locul unde îți crești copiii, unde îți primești prietenii, unde îți petreci cele mai importante momente. Este datoria noastră să îi purtăm de grijă în fața tuturor factorilor care i-ar putea face rău.

Asigurarea facultativă a locuinței cu extra acoperiri Groupama îți oferă liniștea că, indiferent de evenimentul neprevăzut ce ar apărea, vei avea sprijinul necesar pentru a depăși acea situație fără să pierzi ceea ce contează cel mai mult: sentimentul de acasă.

Casa ta merită cea mai bună grijă

Casa este locul în care ne întoarcem în fiecare zi și unde ne adăpostim de ploi, de frig, de căldură și chiar de zgomotul lumii de afară. În acest spațiu îți găsești liniștea, îți refaci energiile și îți planifici viitorul.

Grija pentru acest refugiu nu este doar o decizie financiară inteligentă – este un act de dragoste față de tine și de cei dragi. Într-o lume tot mai imprevizibilă, asigurarea completă a locuinței îți garantează că, orice s-ar întâmpla, vei putea spune din nou cu încredere: „am ajuns acasă”

Nu lăsa întâmplarea să decidă soarta locuinței tale. Investește astăzi în asigurarea de care ai nevoie pentru ca „acasă” să rămână pentru totdeauna locul tău sigur, indiferent de provocările pe care le poate aduce viitorul.

Foto: Groupama