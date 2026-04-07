Ce este polifagia

Polifagia, cunoscută și sub denumirea de hiperfagie, este un termen medical care descrie o senzație intensă, persistentă și dificil de controlat de foame, care nu dispare nici măcar după consumul unor cantități mari de alimente.

Spre deosebire de foamea obișnuită, care apare atunci când organismul are nevoie de energie și se diminuează după ce mâncăm, polifagia reprezintă o dereglare a acestui mecanism natural.

Practic, corpul continuă să transmită semnale de foame chiar și atunci când necesarul energetic a fost deja acoperit, ceea ce poate deveni frustrant și, uneori, îngrijorător pentru persoana afectată.

Este important de subliniat că polifagia nu este o boală în sine, ci un simptom care apare în contextul unor afecțiuni sau dezechilibre din organism.

Din acest motiv, simpla creștere a cantității de alimente consumate nu rezolvă problema, deoarece cauza reală rămâne netratată. În funcție de factorul declanșator, polifagia poate duce fie la creștere în greutate, fie, în mod paradoxal, la scădere ponderală, mai ales atunci când organismul nu reușește să utilizeze corect nutrienții ingerati.

Manifestările polifagiei nu se limitează doar la senzația de foame continuă. Persoana afectată poate simți nevoia de a mânca frecvent și în cantități mari, fără a ajunge la o senzație reală de sațietate. Totuși, în funcție de cauza de bază, pot apărea și alte simptome, precum oboseala, variații în greutate, sete excesivă sau urinări frecvente. Aceste semne asociate pot oferi indicii importante despre natura problemei.

Posibile cauze ale polifagiei

Una dintre cele mai frecvente și relevante cauze ale polifagiei este diabetul zaharat, în special atunci când nu este diagnosticat sau nu este controlat corespunzător.

În mod normal, organismul folosește glucoza din sânge drept principală sursă de energie, iar insulina are rolul de a facilita pătrunderea acesteia în celule.

În diabet, acest proces este afectat, fie pancreasul nu produce suficientă insulină, fie celulele nu mai răspund corespunzător la acțiunea ei.

Ca urmare, glucoza rămâne în sânge, iar celulele, nu o pot utiliza eficient. Această situație creează un paradox metabolic, organismul este, în esență, înfometat la nivel celular, ceea ce determină apariția unei senzații intense și continue de foame. Polifagia apare adesea alături de alte două simptome caracteristice diabetului, setea excesivă și urinările frecvente.

Dincolo de diabet, există numeroase alte cauze posibile ale polifagiei.

Cauze hormonale

Dezechilibrele hormonale joacă un rol important, așa cum se întâmplă în hipertiroidism, o afecțiune în care metabolismul este accelerat, iar organismul consumă energia mai rapid decât în mod normal.

În aceste condiții, senzația de foame apare mai des și este mai intensă.

De asemenea, fluctuațiile hormonale din sindromul premenstrual pot influența apetitul.

Un alt factor important este hipoglicemia, adică scăderea nivelului de zahăr din sânge. În astfel de situații, organismul reacționează rapid pentru a restabili echilibrul, iar unul dintre cele mai puternice semnale pe care le transmite este foamea.

De asemenea, polifagia poate apărea în contextul unor probleme nutriționale, cum ar fi subnutriția sau o dietă dezechilibrată, săracă în nutrienți esențiali.

Chiar dacă aportul caloric este suficient sau chiar crescut, lipsa proteinelor, fibrelor sau a altor substanțe nutritive importante poate face ca organismul să ceară mai multă mâncare.

Cauze psihologice

Nu trebuie ignorată nici componenta psihologică. Stresul, anxietatea și anumite forme de depresie pot influența semnificativ comportamentul alimentar.

În special în depresia atipică, apetitul poate crește considerabil, iar mâncatul devine uneori un mecanism de adaptare emoțională.

În plus, nivelurile crescute de cortizol, hormon asociat stresului, pot stimula senzația de foame și pot favoriza consumul excesiv de alimente.

Există și situații în care anumite medicamente, precum corticosteroizii sau unele substanțe, pot avea ca efect secundar creșterea apetitului, arată ClevelandClinic.org.

Alte posibile cauze ale senzației de foame excesivă

Există și alte cauze care pot duce la senzația de foame excesivă, iar diferența dintre polifagie și o foame crescută temporar este importantă.

Perioadele de creștere și sarcina

Perioadele de creștere, cum sunt adolescența sau chiar anumite etape din copilărie, pot fi însoțite de un apetit crescut. Organismul are nevoie de mai multă energie și nutrienți pentru dezvoltare, iar foamea mai intensă este, în acest context, firească.

La fel, în sarcină sau în perioada de alăptare, necesarul energetic crește, iar corpul cere mai multă hrană.

Diete nesănătoase

Un alt factor frecvent este compoziția alimentației. Dietele bogate în zaharuri rafinate și carbohidrați simpli pot duce la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi la fel de rapide.

Aceste fluctuații determină reapariția senzației de foame la scurt timp după masă, chiar dacă, din punct de vedere caloric, persoana a mâncat suficient. În mod similar, mesele sărace în proteine și fibre nu oferă o senzație de sațietate de durată, ceea ce poate duce la mâncat frecvent, arată webmd.com.

Deshidratarea

Deshidratarea este un alt aspect adesea ignorat. Uneori, senzația de sete poate fi confundată cu foamea, iar persoana ajunge să mănânce când, de fapt, organismul are nevoie de lichide.

De asemenea, programul neregulat de mese sau perioadele lungi fără alimentație pot duce la episoade de foame intensă, care sunt însă reacții normale ale corpului.

Când să mergi la medic

Polifagia este un simptom complex, care reflectă o dereglare a modului în care organismul percepe și utilizează energia. Nu trebuie confundată cu o simplă poftă de mâncare mai mare, deoarece poate semnala probleme medicale serioase.

De aceea, atunci când senzația de foame devine persistentă, neobișnuită și dificil de controlat, este esențială evaluarea medicală. Înțelegerea cauzei reale reprezintă primul și cel mai important pas către restabilirea echilibrului organismului.

Tratamentul polifagiei nu vizează direct reducerea apetitului, ci identificarea și tratarea cauzei care o determină.

De exemplu, în cazul diabetului, controlul glicemiei prin dietă, medicație sau insulină poate duce la dispariția senzației excesive de foame.

În alte situații, este necesară corectarea dezechilibrelor hormonale, tratarea hipoglicemiei sau abordarea problemelor psihologice prin terapie și, uneori, medicație.

Astfel, odată ce cauza principală este gestionată corespunzător, și polifagia tinde să se amelioreze sau să dispară.

Lipsa somnului și senzația de foame

Lipsa somnului sau somnul insuficient, mai ales atunci când se repetă pe perioade mai lungi de timp, poate avea un impact semnificativ asupra modului în care organismul reglează senzația de foame și comportamentul alimentar.

Deși la prima vedere somnul și alimentația par procese separate, ele sunt, în realitate, strâns legate printr-un sistem complex de reglare hormonală și metabolică.

Hormonii

Unul dintre cele mai importante mecanisme prin care somnul influențează foamea este legat de doi hormoni esențiali, leptina și grelina.

Leptina este hormonul responsabil de transmiterea senzației de sațietate, adică semnalul care îi spune creierului că organismul a primit suficientă energie.

Grelina, în schimb, este hormonul care stimulează apetitul și induce senzația de foame. În condiții normale, acești doi hormoni funcționează în echilibru, asigurând un control adecvat al apetitului.

Atunci când o persoană nu doarme suficient, acest echilibru este perturbat. Nivelul de leptină scade, ceea ce înseamnă că senzația de sațietate apare mai greu sau este mai slab percepută. În același timp, nivelul de grelină crește, amplificând senzația de foame.

Rezultatul face că organismul cere mai multă mâncare, iar în același timp nu mai recunoaște eficient momentul în care ar trebui să se oprească din mâncat.

Nevoia de mâncăruri bogate în zahăr și grăsimi

Pe lângă aceste modificări hormonale, lipsa somnului influențează și modul în care creierul reacționează la alimente. Studiile au arătat că privarea de somn crește activitatea în zonele creierului asociate cu recompensa și plăcerea, mai ales atunci când sunt implicate alimente bogate în zahăr și grăsimi.

Cu alte cuvinte, nu doar că apare o foame mai intensă, dar cresc și poftele pentru alimente hipercalorice, ceea ce favorizează supraalimentarea.

Lipsa de energie

Un alt factor important este legat de nivelul de energie perceput. Atunci când o persoană este obosită, organismul caută rapid surse de energie, iar alimentele, în special cele bogate în carbohidrați simpli, devin o soluție imediată.

Astfel, apare tendința de a consuma gustări frecvente sau mese mai consistente, chiar și în absența unei nevoi reale de energie. În timp, acest comportament poate duce la creștere în greutate și la dezechilibre metabolice.

Sensibilitatea la insulină

Lipsa somnului afectează și sensibilitatea la insulină, hormonul care reglează nivelul glucozei din sânge. Când organismul devine mai puțin sensibil la insulină, apare o utilizare mai ineficientă a glucozei, ceea ce poate duce la fluctuații ale glicemiei.

Aceste fluctuații sunt adesea însoțite de episoade de foame intensă, similare cu cele observate în hipoglicemie. În acest fel, somnul insuficient poate contribui indirect la apariția unor senzații de foame frecvente și greu de controlat.

