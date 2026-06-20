France a fost dintotdeauna o sursă de inspirație pentru industria de beauty globală, iar vara aceasta nu face excepție.

Stilul caracteristic franțuzesc, care promovează frumusețea naturală și simplitatea, a adus din nou în atenție o coafură clasică: bretonul franțuzesc.

Potrivit experților citați de Harpers Bazaar, acest stil de breton, caracterizat prin linii moi și naturale, a fost un simbol al eleganței de-a lungul decadelor.

Vedete precum Brigitte Bardot și Jane Birkin au transformat această coafură într-un adevărat icon cultural, iar acum, bretonul revine în tendințe, fiind preferat de multe femei din întreaga lume.

Ce face bretonul franțuzesc să iasă în evidență

Bretonul franțuzesc nu presupune o schimbare radicală de look, ci mai degrabă o adăugare subtilă a unor șuvițe delicate care să încadreze fața.

„Este recomandat să fie tuns cu o lamă sau foarfecă specială, pentru a menține forma lejeră, fără să pară grea sau prea structurată. Acest tip de breton se potrivește de minune cu părul de lungime medie sau ușor mai lung și crește natural, creând șuvițe care se armonizează perfect cu chipul”, explică stilistul Luke Benson.

Această coafură a câștigat popularitate datorită tendinței globale de a pune accent pe naturalețe și simplitate.

Bretonul este mai relaxat și mai ușor de întreținut decât stilurile rigide, ceea ce îl face o alegere potrivită pentru femeile care doresc să combine eleganța cu confortul.

Cum să obții un breton franțuzesc perfect

Pentru a adopta acest look, cere stilistului tău un breton ușor și subțire, cu marginile mai lungi care să îți încadreze fața.

„Este important să evitați un breton prea drept sau prea gros. Bretonul modern franțuzesc ar trebui să fie integrat armonios în restul tunsorii, fără linii dure”, recomandă stilistul Jake Unger.

Coafarea acestui tip de breton necesită un efort minim. Se potrivește de minune cu părul de lungime medie și textură plină, iar forma feței joacă, de asemenea, un rol important.

Deși bretonul este versatil și avantajează majoritatea femeilor, completează în mod deosebit fețele alungite, ovale sau în formă de inimă.