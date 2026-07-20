Mărturiile lui Sergiu Olteanu, aflat pe Platoul Bucegilor

Sergiu Olteanu, ghid montan și meteorolog, aflat chiar pe platoul din zona afectată, a surprins fenomenul în timp real, postând videoclipuri pe pagina sa de Facebook.

„Plouă torențial pe Platoul Bucegilor, de peste 30 de minute. Atenție foarte mare, s-au format torenți, plouă torențial. Descărcări electrice, în ultimele 30 de minute, atenție foarte mare pe văi, mai ales pe Valea Jepilor, pe toate văile din Bucegi, deoarece s-au format torenți, plouă torențial. De peste 30 de minute sunt torenți enormi, viituri foarte, foarte mari. Aici, acum două ore era un pârâiaș, deci tot ce vedeți era un mic, mic pârâu”, a transmis Sergiu Olteanu pe Facebook.

„Rar am văzut așa ceva”, a mai spus Sergiu Olteanu.

O femeie de 33 de ani a fost luată de ape în timpul inundațiilor din Bușteni

O femeie în vârstă de 33 de ani a fost surprinsă de viitură în timp ce se afla pe stradă, la intrare în Bușteni. Raed Arafat a anunțat că femeia de 33 de ani care a fost luată de viitură la intrarea în Bușteni a suferit fracturi la nivelul membrelor. Șeful DSU a mai precizat că aceasta a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

„Avem o singură persoană care este rănită, din informaţiile pe care le am, situaţia fiind în dinamică. Este o persoană de sex feminin, care a fost luată de viitură, dar salvată. A rămas cu fracturi la nivelul membrelor inferioare, fiind preluată de un echipaj SMURD. Alte două persoane în vârstă au fost salvate din maşina care a fost luată de ape şi se află în siguranţă şi mai sunt alte 10 persoane care au fost evacuate sau s-au autoevacuat din maşinile luate de viitură”, a anunțat, duminică, Raed Arafat, la TVR Info.

Mașinile au fost luate de viitură în Bușteni

În orașul Bușteni, zona centrală a DN1 a fost acoperită de apă, iar șoferii s-au confruntat cu dificultăți majore în timpul deplasării. De asemenea, străzile care fac legătura cu zona montană au fost complet inundate, afectând accesul în anumite cartiere. Autoritățile locale au intervenit pentru evacuarea apei și sprijinirea celor afectați.

Viiturile din Bușteni, motiv de scandal pe Facebook

Pompierii au intervenit de urgență în Bușteni pentru a evacua apa acumulată în zece gospodării, după o ploaie torențială care a provocat o viitură pe Valea Jepilor Mici.

Potrivit ISU Prahova, echipajele au utilizat o motopompă pentru a scoate apa din albia pârâului, prevenind riscul de revărsare și inundare a zonelor locuite. Însă viiturile au ajuns și pe pagina de Facebook a Primăriei Bușteni, unde s-au revărsat într-un fluviu de nemulțumiri și acuzații aduse autorităților.

Locuitorii din Bușteni au reacționat pe pagina de Facebook a Primăriei Bușteni, nemulțumiți de ritmul alert al construcțiilor din mijlocul pădurilor și defrișările cauzate de acestea.

„Vă mirați de viiturile din Bușteni? Păi, de ce? De vilele construite în mijlocul pădurii, v-ați mirat? Mijlocul pădurii de altădată, că acum e oraș pe-acolo. Ați reacționat în vreun fel? V-ați plâns când s-a redus pădurea de pe versanți? Ați postat pe Facebook cum se construiesc pensiuni pe unde ar trebui să umble doar urși și căprioare? Nu v-ați plâns? Nu v-ați mirat? N-ați postat nimic din toate astea, până la viitura de azi?”, scrie una dintre comentatoare.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE