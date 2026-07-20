„A cui este mai degrabă responsabilitatea politică în ceea ce privește situația de la STB? A foștilor primari care nu au vegheat atent la ce se întâmplă sau mai degrabă a partidelor care alcătuiesc Consiliul General al Capitalei?” a fost întrebat Ciucu de Libertatea.

„Aceasta este o concluzie pe care o să vă rog pe dumneavoastră să o trageți, nu vreau să o trag eu. V-am dat toate elementele de care aveați nevoie ca să trageți singuri această concluzie, nu vreau să arăt cu degetul spre nimeni. Dar puteți, în baza a tot ceea ce am spus astăzi, să trageți singuri această concluzie”, a răspuns primarul general al Capitalei.

Ciucu afirmase că situația financiară a STB este dezastruoasă și că managementul a adus compania într-o situație fără ieșire, motiv pentru care a cerut insolvența rapidă, în caz contrar precizând că urmează falimentul.

„Cer Directorului generalul STB şi Consiliul de Administraţie al STB să se întrunească de îndată, mâine dimineaţă, şi să ceară insolvenţa companiei. Doar aşa o putem salva. Doar aşa putem plăti salariile. Doar aşa putem evita falimentul oraşului. Le cer ca mâine dimineaţă, vin şi eu dacă vor, ca să prezint situaţia, pentru că e treaba mea să analizez, deşi ei sunt plătiţi şi au responsabilitatea directă să-şi asume decizia corectă. Nu eu, primar general, pot să iau această decizie, pentru că nu mai este la mine”, a spus Ciprian Ciucu în conferința de presă.

„Fără insolvenţă, la un moment dat, efectiv, va intra direct în faliment. Deci este singurul instrument prin care poate scăpa chiar de plată integrală a restanţelor. Dacă judecătorul aprobă planul de reorganizare, o proporţie semnificativă a acestei datorii poate fi ştearsă”, a adăugat edilul.

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