„North American Tour 2026” include opt concerte care vor avea loc în Canada și Statele Unite ale Americii în luna octombrie a acestui an. Turneul începe pe 8 octombrie, la Montreal, și continuă la Toronto (9 octombrie), New York (10 octombrie), Chicago (11 octombrie), Miami (14 octombrie), Sacramento (16 octombrie), Los Angeles (17 octombrie) și Seattle (18 octombrie).

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Piese precum „Baba Vanga”, „Doamne Ferește” și alte hituri din repertoriul artistului vor putea fi ascultate live de comunitățile de români din America de Nord într-un spectacol care îmbină muzica urbană cu elemente puternice inspirate din tradiția românească. Biletele pentru toate spectacolele au fost deja puse în vânzare.

„Mă bucur că ajungem în America de Nord cu o echipă extraordinară și cu această ocazie profit să-i prezint pe fiecare dintre colegii mei, artiști alături de care cânt în fața publicului care ne este atât de drag. Ahile, Rareș și David sunt la tobe, Cosmin la caval, fluier și cimpoi, Ciprian la vioară, Andrei la chitară, Sfichy la acordeon și darbuka, iar Ionel este DJ și producătorul care completează acest band absolut fabulos. Fiecare dintre ei aduce ceva diferit, iar împreună reușim să construim sunetul pe care oamenii îl cunosc astăzi la concertele noastre”, a spus F. Charm.

Artistul spune că una dintre mizele acestui turneu este păstrarea legăturii românilor din diaspora cu valorile culturale și muzicale din țară, dar și promovarea acestora în rândul publicului american.

„Pentru noi fiecare concert este și o formă de promovare a culturii românești. Instrumente precum cavalul, fluierul, cimpoiul sau vioara fac parte din identitatea noastră și cred că merită să fie auzite pe marile scene ale lumii. Românii plecați peste hotare au nevoie de această conexiune cu rădăcinile lor, iar muzica are puterea de a o păstra vie”, a adăugat artistul.

F. Charm consideră că publicul din diaspora nu caută doar un concert, ci și o experiență care să îi reconecteze cu locurile și tradițiile de acasă.

„Ne dorim ca oamenii care vin la spectacolele noastre să simtă România, chiar dacă sunt la mii de kilometri distanță. Muzica are această putere extraordinară: de a păstra vii amintirile, limba și identitatea. În același timp vrem să arătăm și publicului american că folclorul românesc poate suna actual, modern și poate sta fără probleme pe orice scenă internațională”, a încheiat F. Charm.

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