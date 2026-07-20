Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului său soț, Silviu Prigoană, continuă. Vedeta susține că, deși avea program de vizită stabilit pentru unul dintre copiii săi, nu a reușit să îl preia, deoarece nimeni nu i-ar fi răspuns la poarta locuinței. În urma incidentului, aceasta a solicitat intervenția autorităților și a relatat întreaga situație pe rețelele sociale.

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Adriana Bahmuțeanu spune că nu și-a putut vedea fiul în programul de vizită

Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului său soț, Silviu Prigoană, este departe de a se încheia. După decesul omului de afaceri, vedeta a început demersurile pentru a-și putea vedea copiii, iar în cele din urmă a obținut un program de vizită stabilit de instanță.

În weekendul care tocmai s-a încheiat, Adriana Bahmuțeanu susține că s-a prezentat la locuința în care se află fiul său pentru a-l prelua, însă nimeni nu i-ar fi răspuns la poartă. Potrivit declarațiilor sale, la fața locului au ajuns reprezentanți ai DGASPC și un echipaj de poliție.

„Nimeni nu răspunde la poartă”

Adriana Bahmuțeanu a povestit pe rețelele sociale ce s-a întâmplat în momentul în care a ajuns la locuința fostului soț.

„Sunt la casa decedatului Silviu Prigoană, tocmai au plecat domnii de la DGASPC și echipajele de poliție. Astăzi am avut program de vizită cu minorul, a trebuit să vin să îl preiau de aici la ora 10:00. Bineînțeles că nu răspunde nimeni la poartă.

Acești frați vitregi nu mai dau niciun semn de viață, iar eu nu știu ce se întâmplă acum cu copilul meu, dacă e în regulă, dacă e în viață, dacă totul este ok. Ce pot să vă spun e că astfel de cazuri se întâmplă foarte des în România. Sunt părinți care stau și zgârie la poartă, așa cum stau și eu acum la poarta decedatului ca să îmi văd copilul, când în mod normal ar fi trebuit ca autoritățile statului să mă ajute, să mă sprijine și să prevină separarea copilului de familie”, a spus Adriana Bahmuțeanu, în mediul online.

Adriana Bahmuțeanu: „Mă lupt de doi ani de zile să-mi obțin drepturile”

Vedeta afirmă că situația durează de aproximativ doi ani și că, în opinia sa, drepturile sale de părinte nu sunt respectate. Totodată, aceasta susține că există numeroși părinți aflați în situații similare.

„Eu acum sunt părintele supraviețuitor și mă lupt de doi ani de zile să-mi obțin drepturile. Un minor care nu are capacitatea deplină de exercițiu, nu poate distinge între bine și rău, e ținut aici în acest imobil într-o stare de aservire, ca un ostatic și influențat, manipulat să își urască propriul părinte, adică pe mine.

La fel ca mine, în situația mea, sunt peste 200.000 de părinți, înstrăinați de proprii copii, cărora nu li se respectă drepturile. Avem legi, nu se respectă absolut nimic și din păcate nici dosarele penale nu merg mai departe, pentru că procurorii le închid. De ce nu luați măsuri, de ce nu aplicați legea?”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

Conflictul continuă după moartea lui Silviu Prigoană

După decesul lui Silviu Prigoană, relația dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii fostului om de afaceri a rămas tensionată. În ultimele luni, vedeta a făcut în repetate rânduri declarații publice despre dificultățile pe care spune că le întâmpină în încercarea de a-și vedea copiii și de a pune în aplicare programul de vizită stabilit.

Până în acest moment, Adriana Bahmuțeanu susține că situația nu s-a schimbat și că va continua demersurile pentru a-și exercita drepturile părintești.

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