  • Potrivit site-ului său, Amy Boyington este colaborator-expert pentru numeroase documentare, inclusiv „Mayhem! Secret Lives of the Georgian Kings” (Sky History) și „Buckingham Palace with Alexander Armstrong” (Channel 5).
  • A fost consultant de cercetare pentru National Trust la Stowe Landscape Gardens și pentru Historic Royal Palaces la Palatul Kensington și istoric-senior al proprietăților pentru English Heritage.
  • Și-a obținut doctoratul în istoria arhitecturii la Universitatea din Cambridge. Teza a explorat „patronajul arhitectural al femeilor în Marea Britanie din secolul al XVIII-lea”.

Evoluția lenjeriei intime feminine

Lenjeria intimă feminină, în special chiloții, nu a existat întotdeauna în forma pe care o cunoaștem astăzi. Potrivit istoricului Amy Boyington, citat de TSN, până în secolul al XIX-lea, femeile nu purtau lenjerie intimă așa cum o înțelegem noi acum, indiferent de clasa socială.

Ce purtau femeile sub rochii

În trecut, femeile purtau cămăși de corp din bumbac sau in și ciorapi legați cu panglici sub rochii. Corsetul era, de asemenea, o parte esențială a garderobei, având rolul de a susține sânii.

În ciuda pudorii epocii, când chiar și o gleznă dezgolită era considerată scandaloasă, femeile nu purtau nimic care să le acopere fesele sub fuste. Acest lucru facilita folosirea toaletei, eliminând nevoia de a scoate lenjeria de sub numeroasele fuste.

Sexualizarea corpului feminin

Lipsa chiloților a dus însă și la sexualizarea corpului feminin. Dacă o femeie cădea sau vântul îi ridica rochia, ea expunea involuntar mai mult decât și-ar fi dorit. De aici a apărut și ideea că femeia era „accesibilă”, fiind suficient doar să i se ridice fusta.

Apariția pantalonilor

În secolul al XIX-lea au apărut așa-numiții pantaloni „deschiși”. Aceștia aveau o deschizătură în zona inghinală, dar ofereau totuși o anumită „decență” și evitau situațiile stânjenitoare.

Inițial, acești pantaloni erau asociați cu clasele inferioare și chiar cu prostituatele, motiv pentru care femeile din înalta societate refuzau să îi poarte, considerându-i vulgari.

Treptat, situația s-a schimbat și acest tip de îmbrăcăminte a devenit un element obișnuit al garderobei feminine. Lungimea pantalonilor varia în funcție de modă și de ceea ce era considerat «decent».

Evoluția spre lenjeria modernă

În timp, aceste forme s-au perfecționat, transformându-se în lenjeria intimă de azi.

@history_with_amy Did you know that for much of history women did not wear anything under their skirts?! #history #fashionhistory #historyfacts #18thcentury #bridgerton #janeausten #queencharlotte #regency #historytok #historywithamy ♬ original sound – Dr Amy Boyington
