La fel stau lucrurile și la birou, acolo unde, deși căldura este pornită, brusc te ia cu frig, ai mâinile și picioarele reci și simți nevoia să te încălzești. În schimb, celelalte persoane din încăpere se simt confortabil și renunță la sacoul, puloverul sau la hanoracul cu care sunt îmbrăcate. Și, totuși, de ce oamenii reacționează diferit la frig? Răspunsul la această întrebare, dar și alte lucruri interesante legate de acest subiect vei afla citind acest articol.

Femeile sunt mai friguroase decât bărbații

Există o explicație științifică a faptului că femeile sunt mai friguroase decât bărbații. Cel puțin așa reiese dintr-un studiu realizat de un grup de cercetători israelieni de la Școala de Zoologie a Universității Tel Aviv, care susțin că acest fenomen nu se întâlnește doar la oameni, ci și la multe specii de mamifere sau de păsări, relatează Eurekalert. În cazul acestora, femelele preferă locurile calde, în timp ce masculii caută zonele cu temperaturi mai mici.

Există o explicaţie ştiinţifică a faptului că femeile sunt mai friguroase decât bărbații

Recomandări Studenții care nu primesc burse sociale, deși îndeplinesc criteriile. „Noi ne oprim la «ăsta e bugetul» și pierdem pe drum 75% din copii”

Cercetătorii israelieni vin cu o nouă explicație evolutivă pentru scenariul deja cunoscut, în care femeile îmbracă pe timp de iarnă o haină în plus, acasă sau la locul de muncă, în timp ce mulți dintre bărbați nu au nici o problemă cu frigul. „Bărbații și femeile resimt temperatura în mod diferit. Aceasta reprezintă o diferență evolutivă între sistemele de detectare a căldurii în rândul celor două sexe, care este legată, între altele, de procesul de reproducere și de îngrijirea descendenților”, precizează cercetătorii de la Tel Aviv în studiul publicat în „Journal Global Ecology and Biogeography”.

De ce femeile resimt frigul mai tare decât bărbații

Studiul specialiștilor israelieni a inclus o analiză statistică și spațială aprofundată a distribuției a peste unsprezece mii de exemplare din specii de păsări și de lilieci care trăiesc în Israel. Cercetătorii au observat că, în timpul sezonului de reproducere, masculii și femelele tind să se segregheze, masculii preferând zonele mai reci. Spre exemplu, colonii întregi de lilieci din peșterile de pe Muntele Hermon sunt compuse numai din masculi în timpul sezonului de reproducere, în timp ce în sud, la Eilat, în zona mai caldă de la Marea Galileei trăiesc în principal femele, care își cresc puii acolo.

Recomandări Decizia care i-a salvat: cum au scăpat cu viață toți cei 379 de pasageri ai avionului care a luat foc pe aeroportul din Tokyo

Un factor pentru care femeile percep în mod diferit frigul îl reprezintă rata metabolică

Mai mult, același studiu relevă mai multe exemple de observare a unui fenomen similar la o serie de specii de păsări și de mamifere. În cazul păsărilor migratoare, masculii își petrec iarna în zone mai reci decât femelele. Trebuie remarcat faptul că, la păsări, segregarea între sexe are loc în afara sezonului de reproducere deoarece masculii se implică în creșterea puilor. De asemenea, la multe mamifere, chiar și la cele care trăiesc toată viața în perechi sau în grupuri mixte, masculii caută locurile umbroase și răcoroase ori urcă pe vârfurile munților, în timp ce femelele preferă lumina soarelui, preferând să rămână în văi.

Rata metabolică afectează rezistența la frig

Un factor pentru care femeile percep în mod diferit frigul îl reprezintă rata metabolică. Este vorba despre cantitatea de energie de care corpul are nevoie pentru a supraviețui (metabolismul bazal). Articolul „Resting metabolic rate is lower in women than in men” (n.n. – „Rata metabolică în repaus este mai mică la femei decât la bărbați”) a stabilit că rata metabolică a femeilor este inferioară celei a bărbaților, care este cu 23% mai mare. Asta înseamnă că, la femei, metabolismul funcționează mai lent și, de aceea, menținerea temperaturii corporale este mai greu de realizat la acestea, aflăm de pe site-ul 20minutos.es.

Recomandări Cornel Dinicu, patronul pensiunii Ferma Dacilor, reținut alături de cei doi administratori, după tragedia în care au murit opt oameni. Procurori: incendiul a pornit de la instalația electrică

De asemenea, încetinirea metabolismului se accentuează odată cu înaintarea în vârstă. De altfel, un alt articol intitulat „Control central de la temperatura corporal y sus alteraciones: fiebre, hipertermia e hipotermia” (n.n. – Controlul temperaturii corporale și modificările sale: febră, hipertermie și hipotermie), explică faptul că, la persoanele în vârstă, „apare o scădere a metabolismului bazal, pierdere de masă musculară și tonus vascular, ceea ce duce la un risc mai mare de hipotermie”. Toți acești factori au o consecință comună, și anume persoanele în vârstă vor resimți mai accentuat frigul comparativ cu tinerii.

Masa musculară influențează senzația de frig

Potrivit altor studii în domeniu, comparativ cu bărbații, femeile dețin o masă musculară mult mai mică, dar au în schimb un procentaj mai mare de grăsime corporală, care se acumulează, de obicei, pe șolduri și pe coapse. Deși acesta ar putea fi un avantaj în lupta împotriva frigului, mai ales când masa musculară este redusă, se pare că frigul contribuie la accelerarea consumului de grăsimi, ceea ce are un impact major asupra temperaturii corporale.

Masa musculară ajută la transmiterea căldurii în corpul uman

Corpul femeii are funcții interne care concentrează căldura mai degrabă în centru decât spre extremități. Grăsimea ajută la păstrarea căldurii, în timp ce masa musculară ajută la transmiterea ei. „Atunci când temperaturile scad până la 17°Celsius, organismul tinde să producă țesut adipos brun, o grăsime bună care arde energia și glucoza și produce căldura necesară pentru a menține căldura corpului”, explică specialistul în nutriție Carolina Perez. Ea mai precizează și că „există pacienți care spun că au o senzație de frig peste medie. Această intoleranță la frig poate fi cauzată de lipsa de grăsime corporală”. Drept urmare, pierderea de grăsime în timpul iernii, coroborată cu un procent mic de masă musculară poate să fie o cauză pentru care femeile resimt mai tare frigul decât bărbații, mai notează sursa citată anterior.

Alte cauze pentru care femeile resimt frigul diferit

Știai că și înălțimea ta poate influența rezistența la frig? Astfel, persoanele mai înalte sunt mai predispuse la supraîncălzire sau la diferite afecțiuni legate de căldură, cum ar fi epuizarea pe fondul căldurii. Totuși, în lunile mai reci, persoanele înalte rămân mai mult timp la căldură decât cele scunde. Există o diferență semnificativă în ceea ce privește înălțimea medie a bărbaților și cea a femeilor. Bărbații au în medie o înălțime de 179 cm, în timp ce femeile măsoară 173,5 cm, iar această diferență de 5,5 cm reprezintă o altă explicație a faptului că femeile resimt frigul mai tare și au nevoie de mai mult timp pentru a se încălzi decât bărbații, notează Womans World.

Totodată, există și unele explicații de natură hormonală. Mai exact, estrogenul femeilor are o funcție de îngroșare a sângelui ceea ce face ca fluxul sanguin să fie întrerupt în cele mai subțiri vase, în special la mâini, la picioare și chiar la urechi. De aceea percepția frigului la femei depinde și de ciclul menstrual și hormonal. Nu în ultimul rând, specialiștii susțin că și felul în care stăm pe scaun la birou poate afecta nu doar coloana, ci și temperatura corpului. Studii recente au relevat faptul că bărbații sunt tentați să stea mai aplecați atunci când lucrează la laptop sau la PC, în timp ce femeile tind să stea drepte, pe marginea scaunelor, o postură care le expune mai mult la aerul condiționat din interior. Acesta este și motivul pentru care, dacă ținem spatele lipit de spătarul scaunului, în zona unde există și căldură reziduală, vom reuși să învingem frigul.

Fenomenul nu se întâlnește doar la oameni

Rezultatele studiului citat de Eurekalert au demonstrat în mod clar că masculii preferă o temperatură mai scăzută decât femelele și că această preferință conduce la o separare a sexelor în anumite perioade din timpul ciclurilor de reproducere, atunci când masculii și femelele nu au nevoie unul de celălalt și pot chiar să interfereze unul cu celălalt.

În plus, studiul a arătat că fenomenul nu este unic la oameni, ci se poate vedea la multe specii de păsări și de mamifere. În lumina rezultatelor și a faptului că acesta este un fenomen larg răspândit a fost emisă ipoteza că avem de-a face cu o diferență încorporată între sistemele de detectare a temperaturilor la femele și masculi, care s-au dezvoltat de-a lungul timpului. Această diferență este adaptativă deoarece duce la separarea spațială între bărbați și femele, ceea ce scade competiția și agresivitatea între sexe. Totodată, această diferență este similară cu cele cunoscute între senzațiile de durere resimțite de cele două sexe și este influențată atât de diferențele existente între mecanismele neuronale responsabile de senzație, cât și de diferențele hormonale dintre bărbați și femei”, se mai menționează în studiul realizat de cercetătorii israelieni.

Vezi şi de ce nu au voie femeile pe Muntele Athos!

Urmărește-ne pe Google News