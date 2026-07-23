Opt persoane, rănite în explozia de la metroul Plaça de Sants
Potrivit sursei citate, totul a început miercuri, 22 iulie, la ora 14.40, când o conductă de gaz a fost afectată în zona șantierului de la Plaça de Sants. Atunci nu s-a produs niciun incendiu, însă scurgerea de gaze a rămas activă.
▶️ Una explosió de gas a les obres del metro a Sants va causar una gran flamarada i va deixar vuit persones ferides, ahir a la nit. Tot apunta que l'origen de la fuita que va provocar la deflagració va ser un trencament d'una canonada.— btv notícies (@btvnoticies) July 23, 2026
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Deși avaria a fost semnalată încă de miercuri după-amiază, deflagrația s-a produs abia în jurul orei 22.50, în timpul lucrărilor de reparație la conductă, iar flăcările au rănit opt persoane. Toate victimele sunt bărbați.VEZI GALERIA FOTOPOZA 1 / 5
Serviciul de urgență medicală SEM a trimis la fața locului opt ambulanțe, iar pompierii din Barcelona au mobilizat nouă echipaje.
Placa de sants #bcn #barcelona #placadesants pic.twitter.com/u3BJecHDs1— kelvin (@kelvin19681968) July 22, 2026
Patru dintre răniți au fost transportați la Spitalul Vall dHebron, iar alți patru au fost duși la Spitalul Clínic.
Flacăra a continuat să ardă și joi dimineață
Joi dimineață, în zonă era încă vizibilă o flacără puternică, în timp ce echipele de intervenție încercau să oprească alimentarea cu gaz. Operațiunea a fost complicată, pentru că a fost nevoie de intervenții în mai multe puncte ale rețelei de distribuție.
Així crema la fuita de gas, amb una flamarada de diversos metres daltura, a les obres de l'estació de Sants.— btv notícies (@btvnoticies) July 23, 2026
➤ Bombers de Barcelona continua fent tasques de contenció de la flamahttps://t.co/qMPwwSO9zG pic.twitter.com/MnlXRAC07n
Autoritățile au anunțat că au fost activate imediat protocoalele de siguranță. La fața locului au intervenit și angajați ai companiei de furnizare a gazului, iar alerta Procicat a fost activată în fază de prealertă. Ca măsură de precauție, circulația a fost oprită în zonă, iar poliția locală a instituit un perimetru de siguranță. Deocamdată, locuitorii din apropiere nu au fost evacuați și nici nu s-a impus izolarea lor în locuințe, însă pompierii le-au cerut să rămână în case până la finalizarea intervenției.
La acest moment, cauza exactă a aprinderii gazului nu este cunoscută.
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