Opt persoane, rănite în explozia de la metroul Plaça de Sants

Potrivit sursei citate, totul a început miercuri, 22 iulie, la ora 14.40, când o conductă de gaz a fost afectată în zona șantierului de la Plaça de Sants. Atunci nu s-a produs niciun incendiu, însă scurgerea de gaze a rămas activă.

▶️ Una explosió de gas a les obres del metro a Sants va causar una gran flamarada i va deixar vuit persones ferides, ahir a la nit. Tot apunta que l'origen de la fuita que va provocar la deflagració va ser un trencament d'una canonada.



Llegeix-ne més: https://t.co/qMPwwSOHpe pic.twitter.com/N6Bu1splpK — btv notícies (@btvnoticies) July 23, 2026

Deși avaria a fost semnalată încă de miercuri după-amiază, deflagrația s-a produs abia în jurul orei 22.50, în timpul lucrărilor de reparație la conductă, iar flăcările au rănit opt persoane. Toate victimele sunt bărbați.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Serviciul de urgență medicală SEM a trimis la fața locului opt ambulanțe, iar pompierii din Barcelona au mobilizat nouă echipaje.

Patru dintre răniți au fost transportați la Spitalul Vall dHebron, iar alți patru au fost duși la Spitalul Clínic.

Flacăra a continuat să ardă și joi dimineață

Joi dimineață, în zonă era încă vizibilă o flacără puternică, în timp ce echipele de intervenție încercau să oprească alimentarea cu gaz. Operațiunea a fost complicată, pentru că a fost nevoie de intervenții în mai multe puncte ale rețelei de distribuție.

Així crema la fuita de gas, amb una flamarada de diversos metres daltura, a les obres de l'estació de Sants.



➤ Bombers de Barcelona continua fent tasques de contenció de la flamahttps://t.co/qMPwwSO9zG pic.twitter.com/MnlXRAC07n — btv notícies (@btvnoticies) July 23, 2026

Autoritățile au anunțat că au fost activate imediat protocoalele de siguranță. La fața locului au intervenit și angajați ai companiei de furnizare a gazului, iar alerta Procicat a fost activată în fază de prealertă. Ca măsură de precauție, circulația a fost oprită în zonă, iar poliția locală a instituit un perimetru de siguranță. Deocamdată, locuitorii din apropiere nu au fost evacuați și nici nu s-a impus izolarea lor în locuințe, însă pompierii le-au cerut să rămână în case până la finalizarea intervenției.

La acest moment, cauza exactă a aprinderii gazului nu este cunoscută.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE