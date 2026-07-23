Organizatorii condamnă decizia autorităților

Reprezentanții ARK Oradea și ACCEPT au reacționat vehement la decizia primarului Florin Birta de a semna dispoziția de neavizare a evenimentului. Aceștia consideră că patru ani consecutivi de interdicții nu pot fi justificați prin „dificultăți administrative”. „Când aceeași comunitate este împiedicată, anual, să organizeze un marș pașnic, vorbim despre un model de tratament diferențiat care produce un efect discriminatoriu”, au transmis organizațiile, relatează News.ro.

Președintele ARK Oradea, Iulian Dițiu, a criticat dur justificarea Primăriei: „Primăria Oradea invocă în scris bunele moravuri’ ca fiind principalul motiv de interzicere a marșului nostru. Acest argument confirmă homofobia instituționalizată și discriminarea directă față de comunitatea noastră, față de persoanele LGBTQIA+ din Oradea, de familiile și prietenii lor”. Dițiu a adăugat că marșul nu încalcă ordinea publică, ci, dimpotrivă, autoritățile sunt cele care încalcă drepturile fundamentale și constituționale ale cetățenilor.

Reacții la nivel european după decizia Primăriei Oradea

Decizia Primăriei a atras critici și la nivel european. Peste 150 de organizații din 30 de țări și-au exprimat solidaritatea cu Oradea PRIDE, iar Consiliul Europei, prin Comisarul pentru Drepturile Omului, a transmis îngrijorări în legătură cu situația. De asemenea, membri ai Parlamentului European și reprezentanți ai Comisiei Europene monitorizează îndeaproape această problemă în contextul obligațiilor României privind respectarea statului de drept și a drepturilor fundamentale.

Victor Ciobotaru, directorul executiv al Asociației ACCEPT, a declarat: „Motivația tendențioasă este contrară tuturor standardelor europene privind drepturile omului și protecția persoanelor LGBTQIA+. Primăria Oradea încearcă să ne scoată în afara legii și să interzică vizibilitatea noastră. Persoanele LGBTQIA+ din Oradea sunt cetățeni egali care trebuie tratați cu același respect”.

Organizatorii spun că au respectat toate cerințele legale

Organizatorii marșului asigură că au respectat toate cerințele legale, depunând documentația necesară la timp și propunând peste 100 de trasee alternative pentru desfășurarea evenimentului. Cu toate acestea, toate propunerile au fost respinse de autorități.

„Decizia Primăriei este o încălcare gravă a dreptului la întrunire pașnică”, afirmă reprezentanții ARK Oradea și ACCEPT. În semn de susținere, reprezentanți din partea a nouă misiuni diplomatice și ai Instituției Avocatului Poporului vor fi prezenți la evenimentul planificat pentru 25 iulie.

Apel pentru respectarea drepturilor fundamentale

Organizatorii subliniază că refuzul constant al autorităților de a permite desfășurarea Marșului Oradea PRIDE reflectă un tipar mai amplu de restrângere a spațiului civic din România. „Democrațiile nu sunt măsurate doar prin felul în care tratează majoritatea, ci și prin capacitatea lor de a proteja drepturile minorităților și de a respecta statul de drept, chiar și atunci când acest lucru este incomod din punct de vedere politic”, au concluzionat reprezentanții asociațiilor organizatoare.

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