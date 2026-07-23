Sofia, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, și-a îngrijorat urmăritorii din mediul online după ce a povestit că a fost implicată într-un accident cu rulota. În vârstă de 19 ani, tânăra se îndrepta spre festivalul Electric Castle când a lovit un cap de pod, iar vehiculul a fost avariat.

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Sofia Bucur a trecut prin momente de panică în drum spre Electric Castle

Sofia Bucur, fiica Danei Nălbaru și a lui Dragoș Bucur, a trecut prin momente dificile după ce a fost implicată într-un accident cu rulota în timp ce se deplasa către festivalul Electric Castle. Tânăra, în vârstă de 19 ani, a povestit pe rețelele de socializare că incidentul s-a produs pe traseu, după ce a lovit cu rulota un cap de pod. Vizibil speriată și cu lacrimi în ochi, aceasta le-a spus urmăritorilor că va reveni cu toate detaliile într-un videoclip publicat pe canalul său de YouTube.

„Am intrat într-un pod cu rulota. Am rupt o chingă de la rulotă”, a spus Sofia Bucur.

Reacția lui Dragoș Bucur după incident

Mesajul publicat de Sofia Bucur a stârnit numeroase reacții din partea urmăritorilor, care i-au transmis mesaje de încurajare și au întrebat dacă este bine.

Printre cei care au comentat s-a numărat și tatăl ei, Dragoș Bucur. Actorul a ales să destindă atmosfera printr-o replică plină de umor. „Mamă… ai stricat rulota!”, a scris Dragoș Bucur în secțiunea de comentarii.

Sofia Bucur nu mai locuiește împreună cu părinții săi

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru formează unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul românesc și au împreună trei copii: Sofia, Kadri și Roxana India, fiica pe care au adoptat-o.

În urmă cu doi ani, cei doi s-au mutat în satul Moșteni-Greci, din județul Argeș, unde și-au construit o casă și o gospodărie. După ce a împlinit 18 ani și și-a obținut permisul de conducere, Sofia a ales să locuiască separat, însă păstrează o relație apropiată cu familia și îi vizitează frecvent.

La acel moment, Dragoș Bucur declara: „Face școala de șoferi. Chiar ieri a luat examenul de la sală. Urmează să dea traseul. Fiica noastră, Sofia, nu stă cu noi, ci vine din când în când.”

Sofia și frații ei au urmat homeschooling

Sofia Bucur și frații ei au fost educați în sistem homeschooling, alegere despre care Dragoș Bucur a vorbit în mai multe rânduri. Actorul considera că această metodă le oferă copiilor mai multă flexibilitate și contribuie la consolidarea relației dintre părinți și copii.

„Sunt mult mai mulți oameni care își educă copiii în homeschooling decât crezi. Și atunci erau. Sofia are 17 ani și a început homeschooling-ul când avea 9 sau 10 ani. Erau mulți și atunci, dar nu se vorbea, pentru că nu apăruse cineva – persoană publică – despre care să se și știe. Este mult mai simplu decât vă închipuiți. Este mult mai normal după ce te obișnuiești. Părerea mea este că dacă părinții au timp la dispoziție este mult mai bine pentru relația dintre ei și copii”, spunea Dragoș Bucur în podcastul lui Cătălin Măruță.

Rulota familiei, cumpărată pentru aventuri și călătorii

Rulota implicată în incident a fost cumpărată de Dana Nălbaru și Dragoș Bucur în urmă cu câțiva ani, pentru a călători alături de familie. La momentul achiziției, Dana Nălbaru își exprima entuziasmul pe rețelele de socializare și vorbea despre planurile de vacanță. „A venit! Câte aventuri ne așteaptă…”, scria artista pe Facebook.

Postarea a fost apreciată de numeroși urmăritori, care le-au transmis mesaje precum: „Ce frumoasă e!”, „Să o stăpâniți sănătoși!” și „Să faceți multe călătorii!”.

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