Scârțâitul unei uși este, în general, cauzat de frecarea metal pe metal sau lemn pe lemn, care are la bază câțiva factori tehnici și de uzură. Deși o ungere ușoară poate face ca acest zgomot să dispară temporar, atunci când ești nevoit să aplici lubrifiant foarte des, înseamnă că problema este mai serioasă. Mai exact, dacă uleiul sau lubrifiantul se aplică frecvent pe balamale și stifturi, înseamnă că lipsa de lubrifiere probabil nu este cauza principală a scârțâitului. Uneori poate fi vorba de lemnul care freacă de lemn, dar de cele mai multe ori cauza scârțâitului o reprezintă balamalele „uscate”. Suntelul de scârțâit în acest caz poate fi provocat de acumularea de praf sau de murdărie ori de lipsa lubrifierii între suprafețele metalice ale balamalei și știftul acesteia.

Alte cauze pentru care ușile pot începe să scârțâie pot fi: balamale care se uzează ori care se deteriorează, balamale nealiniate (montate greșit), feronerie slăbită, o ușă decalibrată, uzată sau deformată din cauza umidității sau umflarea lemnului îmbătrânit, relatează The Spruce. De asemenea, în cazul caselor pe pământ, pe măsură ce fundația acestora se tasează, ușile pot să se lase și, astfel, devin nealiniate. Dacă nu se fac ajustări pentru a compensa această schimbare, ușile pot începe să scârțâie sau să nu se mai încuie corect. Pentru a repara o balama care scârțâie, poți doar să o ungi fără să trebuiască să o demontezi, dar alteori este nevoie să scoți știftul balamalei, ceea ce se face ușor cu un ciocan, lovind cu un cui în partea de jos a știftului.

Cum repari o ușă care scârțâie

Deoarece balamalele sunt în general principala cauză pentru care o ușă scârțâie, acestea vor avea nevoie de ungere, cu ulei sau cu lubrifiant special. Pentru asta există o serie de soluții rapide și eficiente pentru a scăpa de scârțâit pe care le poți avea chiar la tine acasă, astfel că nu vei mai fi nevoit să mergi la magazinul de bricolaj Mai întâi, ai nevoie de un produs pentru curățarea balamalei, care să îndepărteze murdăria acumulată, după care va trebui să aplici un lubrifiant pentru ca părțile balamalei să se miște lin, cu o frecare minimă. Iată cele mai comune soluții pentru a scăpa de scârțâitul ușii (aceste soluții pot fi aplicate cu succes și la ferestre):

Fixativ pentru păr. Soluția fixativă pentru păr conține polimeri care creează o peliculă protectoare în jurul balamalelor, împiedicându-le să se slăbească și să scârțâie. Pulverizează de câteva ori pe balamaua uzată, iar apoi deschide și închide ușa cu mișcări rapide pentru a distribui fixativul. Este o soluție temporară, dar pentru o remediere pe termen lung trebuie să încerci alte opțiuni.

Săpun solid. Săpunurile solide conțin grăsimi și uleiuri (precum cele de palmier sau de cocos) care ajută la lubrifierea balamalelor. Nu este o surpriză faptul că săpunul reduce scârțâitul pentru că, în Antichitate, în jurul anului 1400 î.Hr., era folosit pentru a unge osiile carelor. Ca să scapi de scârțâit, freacă balamaua uzată cu o bucată de săpun până când aceasta se lubrifiază bine, apoi deschide și închide ușa pentru a distribui săpunul. Este indicat să alegi un săpun cu un conținut ridicat de grăsimi, cum ar fi cele organice.

Ulei de măsline. Uleiul de măsline este o soluție banală, dar extrem de eficientă pentru ungerea balamalelor. Câteva picături aplicate cu o pipetă sau cu un aplicator vor lubrifia eficient balamalele și vor elimina scârțâitul.

Cremă. Crema are multe utilizări, de la ameliorarea cicatricilor până la protecția pielii uscate sau împotriva razelor ultraviolete. Datorită proprietăților sale, crema este un lubrifiant excelent pentru balamale, astfel că poți să aplici o cantitate mică pe exteriorul balamalei, frecând până când crema pătrunde bine. Pentru o lucrare mai eficientă, scoate știftul balamalei, unge-l cu cremă și apoi montează-l la loc în balama.

Lumânări de parafină. Parafina din lumânări poate să acționeze ca un lubrifiant pentru balamale. Pentru asta, trebuie să aprinzi lumânarea, lasă ceara să se înmoaie, apoi scoate știftul balamalei, unge-l cu ceara topită și la sfârșit pune-l înapoi în balama.

Lubrifiant natural. Există mai multe tipuri de lubrifianți pe piață. Alege un spray special pentru balamale, care lubrifiază și îndepărtează scârțâitul ușilor, având totodată proprietăți de protecție împotriva coroziunii. Un astfel de produs este GT85, un spray multifuncțional care conține PTFE (teflon) și silicon și care lubrifiază, curăță și protejează balamaua. Este livrat într-un tub de mici dimensiuni care ajută să aplici precis, fără să faci risipă de produs. Aplică puțin GT85 în balama, șterge excesul și scârțâitul va dispărea aproape instantaneu.

Spray cu silicon. Spray-ul cu silicon este foarte eficient și poate fi găsit în magazinele de bricolaj sau în magazinele online de specialitate. Nu conține uleiuri minerale și grăsimi  poate fi utilizat în siguranță pe o varietate de  suprafețe, inclusiv pe metal, plastic sau pe cauciuc. Cea mai bună abordare pentru a utiliza spray-ul cu silicon ca să îndepărtezi scârțâitul de ușă este să scoți știftul balamalei, să pulverizezi în interiorul balamalei și apoi pe știft înainte de a-l pune la loc, ștergând cu o cârpă orice exces.

Grăsime de litiu. Grăsimea de litiu este o altă soluție bună pentru a scăpa de scârțâitul balamalelor. O cantitate mică aplicată pe știft ar trebui să lubrifieze bine balamaua pentru a elimina scârțâitul.

Vaselină. Un alt produs multifuncțional pe care îl poți folosi pentru ușile care scârțâie este vaselina, care este prezent în multe case datorită numeroaselor sale întrebuințări. Proprietățile sale uleioase face ca vaselina să fie un excelent remediu pentru balamalele ușilor care scârțâie, deși consistența sa face dificilă pătrunderea în balamale. Aceasta nu este lichidă ca uleiul, așa că va fi nevoie să scoți știftul balamalei (o treabă de 30 de secunde, folosind un ciocan) pentru a asigura o acoperire bună atât pe interior, cât și pe exterior, notează Hiatt Hardware.

WD-40. Cu numeroase întrebuințări casnice, lubrifiantul universal WD-40 este recomandat și ca soluție pentru balamalele care scârțâie. Acesta este conceput mai mult ca un agent de curățare și de îndepărtare a apei. Deși are doar o cantitate mică de lubrifiant pur, are avantajul că pătrunde mai ușor în spațiile strâmte și oferă o protecție suplimentară împotriva ruginei.

Așa cum am precizat anterior, lubrifierea este de cele mai multe ori doar o soluție temporară pentru că, în cazul în care ușa este montată prost ori s-a lăsat sau balamalele sunt la finalul duratei lor de viață, atunci va trebui să iei în calcul reinstalarea ușii în poziția corectă astfel încât balamalele să se potrivească perfect pe locul lor. Acest lucru va permite o închidere și deschidere ușoară a ușii și va preveni apariția zgomotelor neplăcute. De asemenea, dacă balamalele nu mai pot fi recondiționat vor trebui înlocuite cu unele noi.

Cum previi scârțâitul ușilor

Am văzut ce metode poți aplica pentru a scăpa de scârțâitul ușilor, însă există și câteva soluții pentru a preveni această neplăcere, după cum urmează:

Inspectarea periodică a balamalelor. Pentru a evita reapariția scârțâitului, verifică periodic balamalele ușilor. O simplă inspecție vizuală îți poate dezvălui semne de rugină, uzură sau alte defecțiuni. Dacă observi astfel de probleme este indicat să înlocuiești balamalele înainte ca zgomotul să devină deranjant și persistent.

Alegerea lubrifiantului potrivit. Nu toți lubrifianții sunt eficienți pentru balamale. Pentru rezultate durabile, se rcomandă folosirea unui lubrifiant de calitate, conceput special pentru acest tip de mecanism. Lubrifiantul reduce frecarea, elimină zgomotul și protejează împotriva uzurii. Aplică-l o dată la câteva luni sau ori de câte ori sesizezi că ușa începe din nou să scârțâie.

Întreținerea corectă a ușii. Asigură-te că ușa este montată corect, bine fixată și că nu este supusă unor tensiuni anormale. O instalare defectuoasă sau o solicitare excesivă poate genera zgomote neplăcute. Verifică dacă balamalele sunt strânse și dacă nu există joc între ușă și toc. Ușa trebuie să se miște lin, fără efort suplimentar, spun experții de la Meesenburg.

Protecție împotriva umidității. Balamalele expuse la umiditate ridicată sunt mai predispuse la coroziune, ceea ce favorizează apariția scârțâitului. Protejează-le aplicând un strat subțire de ulei de mașină și evită umiditatea excesivă în spațiile cu uși din lemn pentru a preveni umflarea și deformarea acestora prin menținerea încăperilor bine aerisite.

Alege o feronerie de calitate. Pentru a te bucura pe termen lung de uși silențioase și funcționale, investește în feronerie rezistentă și bine realizată. O bună calitate a componentelor metalice reduce riscul apariției problemelor și prelungește durata de viață a mecanismelor ușii.

Foto: Shutterstock.com

