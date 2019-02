Descoperă cele mai faimoase monumente din India, într-un circuit memorabil! (PUBLICITATE)

Țara cu cele mai multe monumente și edificii realizate din marmură, India este privită de multe ori ca fiind un paradox, cu orașele sale aglomerate și traficul infernal, cu siturile arheologice unice și palatele maharajahilor ce intră în contrast cu pestrițele colibe unde se trăiește la limita existenței. Însă cu toate astea, în India este vorba de unitate, iar spiritualitatea este cel mai prețios dar al locuitorilor indiferent că sunt bogați sau săraci. Circuitul în India de la Europa Travel îți dezvăluie cele mai frumoase locuri ale acestei țări începând cu Delhi și până în Varanasi.

New Delhi, metropola mereu în mișcare …

New Delhi, orașul pestriț cu o mulțime de bijuterii istorice este primul loc unde vei face cunoștință cu enigmatica Indie, care pe cât este de haotic pe atât de liniștit și spiritual îți va părea după ce îi descoperi străduțele înguste și templele hinduse. Primul reper al capitalei indiene este Fortul Roșu, o cetate masivă ce ocupă 2 km, înconjurată de ziduri înalte și impenetrabile ce erau străbătute de 14 porți dintre care astăzi au rămas numai două. Un alt simbol al orașului este Qutub Minar – cel mai înalt minaret din cărămidă al Indiei, parte din UNESCO pe fațada căruia pot fi citite versete din Coran.

Evadează din haosul bulevardelor largi ale orașului New Delhi și descoperă un colț colorat plin de arome în Piața de Condimente aflată pe strada Khari Boali. De aici circuitul continuă cu descoperirea nestematei roz a Indiei, orașul Jaipur ce a rămas parcă suspendat într-un timp nedefinit.

Jaipur și Agra, orașele din marmură ale Indiei

Orașul astronomului Sawai Jai Singh II s-a ridicat semeț din tărâmurile deșertice ale Rajasthan-ului păstrând între vechile ziduri din piatră roz, palate ale vechilor maharajahi și observatoarele astronomice de la curtea regală. După ce te pierzi în Cetatea Regală cu ale sale grădini impresionante, te vei îndrepta spre construcția simbol a Jaipurului. Palatul Vânturilor cu ale sale 953 de fereste ce îmbogățesc fațada rozalie, este asemănat cu un fagure de miere sau cu o coroană regală. De aici soțiile maharajahului puteau privi lumea fără a fi văzute din afară, respectând astfel tradiția căsătoriei.

La circa 11 km de Jaipur se află și vechea capitală a statului – Fortul Amber, o perlă arhitecturală în stil rajput, unde opțional poți face o plimbare cu elefantul la poalele dealului cetății. De aici te vei îndrepta spre Fatehpur Sikri, orașul din marmură roșie ce face parte din UNESCO.

Agra este cel mai vizitat oraș din India, iar motivul este evident. Aici se află cel mai de seamă monument al dragostei trainice, unde iubirea a fost cuprinsă în marmura albă ca simbol al purității, în cel mai trist monument mortuar din lume. Mărețul Taj Mahal face parte din UNESCO.

Mausoleul a fost ridicat de către Împaratul Shah Jahan pentru preaiubita sa soție, Mumtaz Mahal care s-a stins din viață dând naștere copilului său, devenind rapid o capodoperă eclectică și servind ca model pentru numeroase alte construcții din India și alte țării.

Varanasi, capitala spiritualității

Ultima parte a circuitului în India este despre regăsire sufletească, unde ești îndemnat să cunoști frumoasa cultură hindusă și obiceiurile ritualice ale budiștilor, în Varanasi – centrul spiritualității.

Fă o plimbare cu barca pe râul creat din trupul ființei primordiale, Gange. De pe apă vei vedea malurile unde ard neîncetat ghaturile în murmurul rugăciunilor sikhiilor. Varanasi este orașul cu cele mai multe temple, moschei, biserici și ashramuri din India, unde se spune că fiecare credincios trebuie să ajungă măcar o dată în viață. Cei incinerați pe malurile fluviului Mamei Ganga își vor încheia astfel ciclul vieții, al morții și al reîncarnării.

Europa Travel îți propune opțional să descoperi și cel mai mare complex de temple hinduse din lume – Akshardham Temple, dar și primul templu al religiei Baha`i din Asia – Templul Lotusului, recunoscut pentru arhitectura sa futuristă asemănat unui boboc de lotus.

De Mădălina Isar

Sursa foto: pixabay.com

